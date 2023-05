CSI 2*/1*/YH1* Spring Tour Lummen w2

OFFICIELE UITSLAG Tijdschema Ruiter Paard

07 CSI2* - 1m40

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Belgian H&H ranking for the Belgian riders Resultaten lijst: 67 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 13:45 Uur (20.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Jason FOLEY

IRL 209 LYONEL D

G / NRPS / Bay / 2009 / LITTLE JOE / CHACCO-BLUE / 104JS05 / E: Guy Bloodstock Ltd (20005403) / F: L. DINGEMANSE, KALMHOUT / 104JS05 / E: Guy Bloodstock Ltd (20005403) / F: L. DINGEMANSE, KALMHOUT 0 75,99 0 39,16

2,500.00 EUR

2 Nicolas BOST

FRA 59 CASTLEFORBES BETSY

M / ISH / Grey / 2011 / QUICK STAR / 105YQ89 / E: Georgina FORBES (10131981) / F: Lady Georgina Forbes / 105YQ89 / E: Georgina FORBES (10131981) / F: Lady Georgina Forbes 0 76,02 0 39,82

2,000.00 EUR

3 Pieter DEVOS

BEL 165 CASUAL DV Z

M / BWP / Bay / 2015 / CORNET OBELENSKY / CICERO Z / 107GQ70 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables / 107GQ70 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables 0 75,99 0 40,96

1,500.00 EUR

4 Robin BRIL

NED 66 UPTONS TRIBON

M / Bay / 2015 / 107FK53 / E: Jessica BOTHAM (10073665), Stal Bril (20000135) / 107FK53 / E: Jessica BOTHAM (10073665), Stal Bril (20000135) 0 77,00 0 41,49

1,000.00 EUR

5 Maxime TIPS

BEL 433 KEATON

G / Grey / 2015 / CIDANE / VINGINO / 108GF58 / E: Beerens / F: Y. Copal / 108GF58 / E: Beerens / F: Y. Copal 0 77,88 0 42,73

700.00 EUR

6 Gilles DUNON

BEL 182 COMANCHERO DE POTEAU Z

G / ZANG / Grey / 2013 / COMILFO PLUS Z / CORONADO / 107KT32 / E: Ralf HAMMES (10253632) / F: Pgmbh Hammes / 107KT32 / E: Ralf HAMMES (10253632) / F: Pgmbh Hammes 0 77,75 0 42,88

550.00 EUR

7 Chanel DE BAETS

BEL 120 I AM ELVIS

G / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VERON / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert 0 76,51 0 43,55

400.00 EUR

8 Sebastian ADAMS

GER 4 NYJERC Z

M / ZANG / Bay / 2012 / NUMERO UNO / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106OO55 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Stal het Oosterbrook BV / 106OO55 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Stal het Oosterbrook BV 0 82,14 4 45,08

300.00 EUR

9 Alexander KUMPS

BEL 289 PROMISE VAN DE LEEUWERK

M / BWP / Bay / 2015 / 107ZH67 / E: Goodstar Horses (20004206) / 107ZH67 / E: Goodstar Horses (20004206) 0 79,54 4 45,93

300.00 EUR

Niels BRUYNSEELS

BEL 70 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme 0 73,93 0 Niet gestart

Elizabeth BATES

CAN 31 HEARTBEAT W

S / KWPN / Bay / 2012 / BALOUBET DU ROUET / HEARTBREAKER / 107MG19 / E: Breakaway Equestrian BVBA (20003397) / 107MG19 / E: Breakaway Equestrian BVBA (20003397) 0 80,41 14 Niet gestart

12 Dirk DEMEERSMAN

BEL 151 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF 4 70,49

250.00 EUR

13 Abdelrahman IKRAM

EGY 265 GRADUATE HBC

M / KWPN / Other / 2011 / CANTOS / SANDRO BOY / 106SB23 / E: Thomas HUMMEL (10206565) / F: H.B.C. Stal BV / 106SB23 / E: Thomas HUMMEL (10206565) / F: H.B.C. Stal BV 4 70,63

75.00 EUR

14 Seamus HUGHES KENNEDY

IRL 252 ESI ROCKY

G / ISH / Bay / 2015 / STAKKATO GOLD / 107KV61 / E: Clare HUGHES (10168995) / F: Ennisnag Stud / 107KV61 / E: Clare HUGHES (10168995) / F: Ennisnag Stud 4 72,94

75.00 EUR

15 Wim VINCKX

BEL 488 ADJANI VAN DE KATTEVENNEN Z

M / ZANG / Black / 2014 / AKTION PUR Z / CANTURO / 107KC55 / E: Spronken / F: BVBA Spronken / 107KC55 / E: Spronken / F: BVBA Spronken 4 74,16

75.00 EUR

16 Jens THYS

BEL 424 KAISER 'T' 'FVD'

G / BWP / Black / 2010 / NABAB DE REVE / DARCO / 105BP17 / E: Fassbender REINHOLD (10160334), Muës REINHOLD (10160332) / 105BP17 / E: Fassbender REINHOLD (10160334), Muës REINHOLD (10160332) 4 75,04

75.00 EUR

17 Frederic VERNAET

BEL 480 JUST DANCE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2014 / JAMES VD KORNELISHOEVE / UPSILON VD HEFFINCK / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman 4 75,45

75.00 EUR

18 Nick VRINS

BEL 498 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv 4 75,86



19 Linda PORTYCHOVA

CZE 365 LARA

M / CZEWB / Chestnut / 2011 / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) 4 76,78



20 Tim PROUVÉ

BEL 378 INTOUCHABLE

M / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse 4 77,58



21 Mohamed EL NAGGAR

EGY 197 COMME IL FAUT

S / KWPN / Bay / 2007 / DIAMANT DE SEMILLY / EQUEST CARNUTE / 103TI92 / E: Eurohorse BVBA - Axel Verlooy / F: M. LIEFHEBBER, HOORNAAR (NED) / 103TI92 / E: Eurohorse BVBA - Axel Verlooy / F: M. LIEFHEBBER, HOORNAAR (NED) 4 77,73



22 Caroline DEVOS-POELS

NED 171 MESSAGE FOR YOU

G / HANN / Chestnut / 2013 / MESSENGER / WESSEX / 107BY09 / E: Patrizia JENTGES (10225593) / F: Koop, Reinhard / 107BY09 / E: Patrizia JENTGES (10225593) / F: Koop, Reinhard 4 79,32



23 Alejandro KAROLYI

VEN 275 VIVANT'S AIR PS

G / OLDBG / Bay / 2014 / VIVANT VAN DE HEFFINCK / CHACCO BLUE / 107AO10 / E: Karolyi Showjumping, Inc (20000935) / F: Gestut Lewitz / 107AO10 / E: Karolyi Showjumping, Inc (20000935) / F: Gestut Lewitz 4 79,39



24 Sacha BEGHUIN

BEL 38 MASCOTTE OF THE PADDOCKS

G / Grey / 2012 / CORLAND / PAPILLON ROUGE / 106YI31 / E: S.A. VICERNANT THE PADDOCKS - DE LISON (20017367) / F: Anthony Mornie / 106YI31 / E: S.A. VICERNANT THE PADDOCKS - DE LISON (20017367) / F: Anthony Mornie 4 79,75



25 Anna HÄSTBACKA

SWE 263 ICI MOLGA D

M / KWPN / Bay / 2013 / DENZEL VT MEULENHOF / LUCKY BOY / 106UB22 / E: Johanna Hästbacka AB (20003486), Stina VON DER ESCH (10210108) / F: J. Zonnebeld / 106UB22 / E: Johanna Hästbacka AB (20003486), Stina VON DER ESCH (10210108) / F: J. Zonnebeld 4 79,79



26 Gilles THOMAS

BEL 418 PEPPER VD BISSCHOP

S / Bay / 2015 / VANNAN / CICERO Z VAN PAEMEL / 108FW24 / E: Brys / F: Tom De Craene / 108FW24 / E: Brys / F: Tom De Craene 4 81,78



27 Emma STOKER

GBR 411 Q SEVEN

G / HANN / Chestnut / 2013 / FRH QUAID / STAKKATO / 105WG92 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: SCHAEFER, MANFRED / 105WG92 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: SCHAEFER, MANFRED 8 71,27



28 Dimme D'HAESE

BEL 107 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander 8 74,46



29 Anne Kristine TRUELSEN

DEN 436 COSMA SHIVA S

M / OLDBG / Bay / 2008 / CORNET'S STERN / BOLLVORM’S LIBERO H / 104QE62 / E: CAPACITY HORSES / F: Stolte-Greskamp, Bernd / 104QE62 / E: CAPACITY HORSES / F: Stolte-Greskamp, Bernd 8 75,53



30 Elke APPELTANS

BEL 19 ALENCIA VON HARY Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / ERNEST / 105II77 / E: Karel CLAESSENS (10286987) / F: Mertens, Heinz / 105II77 / E: Karel CLAESSENS (10286987) / F: Mertens, Heinz 8 77,05



31 Toon MAES

BEL 323 FEETJE DE BIOAGRICO

M / Grey / 2015 / PRESIDENT / OHIO VAN DE PADENBORRE / 107HI74 / E: verschueren / F: Birgit de Prins / 107HI74 / E: verschueren / F: Birgit de Prins 8 77,13



32 Millie ALLEN

GBR 8 FRIEDA

M / OS / Chestnut / 2014 / CONTHARGOS / LAWITO / 106UP39 / E: JP Stables B.V. (20003206) / F: Lewitz / 106UP39 / E: JP Stables B.V. (20003206) / F: Lewitz 8 77,20



33 Simon PROUVÉ

BEL 373 BOBBY PROVA Z

G / ZANG / Bay / 2015 / BILLY CONGO / ANDIAMO VH KAPELHOF Z / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV 8 77,28



34 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 80 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 8 77,36



35 Stephanie ANDRIES

BEL 13 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL

M / BWP / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / PAPILLON ROUGE / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken 8 77,69



36 Silke NASSEN

BEL 338 NEFERTETE PROVA

M / BWP / Bay / 2013 / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / ACCORD II / 106XY26 / E: Ingrid KEMPENEERS (10250116) / F: Prova-Hof N.V. / 106XY26 / E: Ingrid KEMPENEERS (10250116) / F: Prova-Hof N.V. 8 77,95



37 Stijn TIMMERMAN

BEL 430 PANDORA VAN DE KRUISHOEVE

M / BWP / Bay / 2015 / CIDANE / ELVIS TER PUTTE / 107WF77 / E: Team Philippaerts / F: Eric Polfliet / 107WF77 / E: Team Philippaerts / F: Eric Polfliet 8 77,97



38 Julie DE PELSMAEKER

BEL 131 ACTIONGRACE PS

M / OS / Bay / 2015 / ACTION BREAKER / CONTHARGOS / 107KS51 / E: Hilton Consult Management (20020123) / F: GESTUT LEWITZ / 107KS51 / E: Hilton Consult Management (20020123) / F: GESTUT LEWITZ 8 78,14



39 Dries DEKKERS

BEL 143 Pommery Van Het Ijzeren Lindehof

G / BWP / Chestnut / 2015 / Kasanova De La Pomme / Robin Des Bruyeres / 107UE77 / E: Borg Ridcenter AB (20001758) / F: Bionoma / 107UE77 / E: Borg Ridcenter AB (20001758) / F: Bionoma 8 78,87



40 Olivier PHILIPPAERTS

BEL 347 PRECIOUS DWERSE HAGEN

M / BWP / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / CASALL / 107GK25 / E: Team Philippaerts (20002517), Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: BV De Dwerse Hagen / 107GK25 / E: Team Philippaerts (20002517), Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: BV De Dwerse Hagen 8 79,00



41 Thibaut HUYVAERT

BEL 258 NAMORADO OF COLORS

G / Chestnut / 2013 / ADORADO / EROS PLATIERE / 107LN82 / E: Tärnö Säteri AB (20018855) / F: Rudi van Damme / 107LN82 / E: Tärnö Säteri AB (20018855) / F: Rudi van Damme 8 79,54



42 Jeroen DE WINTER

BEL 135 PEGASE VAN'T RUYTERSHOF

S / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / CARTANI 4 / 106SR51 / E: De Winter / F: Stal 't Ruytershof Bvba / 106SR51 / E: De Winter / F: Stal 't Ruytershof Bvba 8 80,44



43 Frederik DEKENS

BEL 140 IAGO DES PEUPLIERS

S / Chestnut / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / FOR PLEASURE / 106PI33 / E: Dekens / F: Laurence Meunier / 106PI33 / E: Dekens / F: Laurence Meunier 8 82,57



44 Alice LAZZARINI

ITA 296 FENOMENE DIVY

M / Other / 2015 / NORTON D'EOLE / CHIN CHIN / 107WK26 / E: BVBA DE ROOCK GILBERT (20018884) / 107WK26 / E: BVBA DE ROOCK GILBERT (20018884) 12 74,79



45 Jeroen APPELEN

BEL 16 DEMERALD R Z

S / Chestnut / 2015 / DIAMANT DE SEMMILLY / GUIDAM / 107ET04 / E: L&M Sporthorses / F: Van Steenwinkel Tiffany / 107ET04 / E: L&M Sporthorses / F: Van Steenwinkel Tiffany 12 77,18



46 Guido HORNESCH

BEL 247 NAILAH

M / BWP / Bay / 2013 / KANNAN / DARCO / 107TJ56 / E: Hilde GROSEMANS (10289632), Hornesch Equestrian BV (20019711) / F: Guido Hornesch en Hilde Grosemans / 107TJ56 / E: Hilde GROSEMANS (10289632), Hornesch Equestrian BV (20019711) / F: Guido Hornesch en Hilde Grosemans 12 78,59



47 Holly LENAHAN

AUS 307 KHALINOV

S / ISH / Bay / 2014 / USTINOV / CLOVER FLUSH / 107UA18 / E: Declan LENAHAN (10282129) / F: Declan Lenahan / 107UA18 / E: Declan LENAHAN (10282129) / F: Declan Lenahan 12 78,99



48 Charlotte BETTENDORF

LUX 43 Lerskovs Balouna

M / DWB / Chestnut / 2015 / Balou Du Rouet / Carano / 107ak41 / E: WW2W LLC (20006030) / F: Ralf Litz / 107ak41 / E: WW2W LLC (20006030) / F: Ralf Litz 12 79,07



49 Jo-Elle JORISSEN

NED 273 T-RALTES Z

M / ZANG / Bay / 2010 / TSAR HERO / VOLTAIRE / 105IZ64 / E: Wim AEGTEN (10006900), Guy OOMS (10001525), Pol Jorissen Sporthorses (20006160) / 105IZ64 / E: Wim AEGTEN (10006900), Guy OOMS (10001525), Pol Jorissen Sporthorses (20006160) 15 85,46



50 Sofia WESTBORG

SWE 507 PICA DE MUZE

M / BWP / Other / 2015 / CORNET OBOLENSKY / CASTELINO VAN DE HELLE / 108AD40 / E: Karl SCHNEIDER (10001890), Sofia WESTBORG (10303572) / F: Joris de Brabander / 108AD40 / E: Karl SCHNEIDER (10001890), Sofia WESTBORG (10303572) / F: Joris de Brabander 16 75,94



51 Sam POLLEUNIS

BEL 360 ONA P

M / BWP / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis 19 89,42



52 Wim AEGTEN

BEL 5 TOFINO A Z

M / ZANG / Bay / 2015 / TSAR HERO / PRESIDENT / 107AP62 / E: Elizabeth SMITH (10165770) / F: Wim Aegten / 107AP62 / E: Elizabeth SMITH (10165770) / F: Wim Aegten 23 97,58



53 Andres VEREECKE

BEL 473 PERLE D'OR VAN DE GAVERSTEDE

M / BWP / Bay / 2015 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / EQUISTRO VAN DE MISPELAERE / 107KA47 / E: Andres VEREECKE (10076049), Koen VEREECKE (10016395) / F: Johan Torck / 107KA47 / E: Andres VEREECKE (10076049), Koen VEREECKE (10016395) / F: Johan Torck 26 92,13



Sarah DAEMS

BEL 113 CHOCOLATE FROST

M / SBS / Bay / 2008 / 104SK95 / E: Daems Eddy / F: Tanais Coenen / 104SK95 / E: Daems Eddy / F: Tanais Coenen 12 Uitgesloten



Bieke CORNETTE

BEL 96 PROVENZANO CF

G / BWP / Black / 2015 / VANNAN / DER SENAAT 111 / 107PA92 / E: Bieke CORNETTE (10278943), Jan CORNETTE (10267085) / F: Corien De Wit / 107PA92 / E: Bieke CORNETTE (10278943), Jan CORNETTE (10267085) / F: Corien De Wit 20 Uitgesloten



Dorien THEYBERS

BEL 415 COMET 257

G / HANN / Chestnut / 2012 / CONCETTO / STAKKATO / 107AA85 / E: Dorien THEYBERS (10091511) / F: Volker Harms / 107AA85 / E: Dorien THEYBERS (10091511) / F: Volker Harms 8 Uitgesloten



Jack RYAN

IRL 398 KANNEM J.A. Z

S / ZANG / Bay / 2015 / KANNAN / LUX Z / 107LA97 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Jean-Andre Souvereyns / 107LA97 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Jean-Andre Souvereyns 37 Uitgesloten



Lorenzo DE LUCA

ITA 127 APHRODITE VAN SPALBEEK Z

M / ZANG / Bay / 2015 / ATOMIC Z / FLAMENCO DESEMILLY / 107AR77 / E: LG Training (20003014) / F: Frans Liefsoens / 107AR77 / E: LG Training (20003014) / F: Frans Liefsoens 16 Opgegeven



Manfredi MACCHIARELLA

ITA 318 ANKE 111 Z

M / Bay / 2013 / ACTION-BREAKER / KIMBALL / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 4 Opgegeven



Christophe LEUTENEZ

BEL 312 FIRE ROCK DU LOZON

G / SF / Bay / 2015 / CONTENDRO / PAPILLON ROUGE / 107BG07 / E: Markus HAURI (10016413), Thomas HAURI (10016415) / 107BG07 / E: Markus HAURI (10016413), Thomas HAURI (10016415) 24 Opgegeven



Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 284 N-BALOUROUGE DE SEMILLY

M / BWP / Chestnut / 2013 / KALASKA DE SEMILLY / BALOUBET DU ROUET / 106TW36 / E: Ashford Farm Bvba & Jos Lansink Horses Bvba (20000147) / F: CSIKOS ES TARSA KFT / 106TW36 / E: Ashford Farm Bvba & Jos Lansink Horses Bvba (20000147) / F: CSIKOS ES TARSA KFT 19 Opgegeven



Stephanie D'ANDRIMONT

BEL 98 DAMASKUS VAN DE KAPEL

G / SBS / Bay / 2009 / ZENTO / GLADSTONE / 104OA64 / E: SDA STables SRL (20016956) / F: Joris Van den Bergh / 104OA64 / E: SDA STables SRL (20016956) / F: Joris Van den Bergh 4 Opgegeven



Rebecca LINDEBLAD

FIN 315 LOUISANA VAN DE MOORTELSHOEVE

M / BWP / Chestnut / 2011 / BAMAKO DE MUZE / NABAB DE REVE / 106IH83 / E: Crooks Show Jumping (20002614) / F: PAUL DE LANGE / 106IH83 / E: Crooks Show Jumping (20002614) / F: PAUL DE LANGE 4 Opgegeven



Grete VESKE

EST 487 ZINZINO

G / ESH / Bay / 2012 / ZAMBESI TN / PIKACHU DE MUZE / 105RB92 / E: Solarwind Ltd / F: Klaire Rannamets / 105RB92 / E: Solarwind Ltd / F: Klaire Rannamets 24 Opgegeven



Matthew SAMPSON

GBR 403 Zidane Santa Rosa

G / CCDM / Bay / 2013 / 106gk03 / E: Isabel FOX (10187485) / 106gk03 / E: Isabel FOX (10187485) 21 Opgegeven



Carlos DE LA MALLA

ESP 125 MALBEC DE BRANDEGEM

G / BWP / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / RICHEBOURG D'10 / 105VK91 / E: DE LA MALLA HORSES, S. L. (20003874) / F: Peter De Brabandere / 105VK91 / E: DE LA MALLA HORSES, S. L. (20003874) / F: Peter De Brabandere 12 Opgegeven



Benedikte Rie TRUELSEN

DEN 440 HAIT ASK

M / DWB / Bay / 2013 / FAVORIT ASK / KANNAN / 105ZU78 / E: STUTTERI ASK (20001883) / F: STUTTERI ASK / 105ZU78 / E: STUTTERI ASK (20001883) / F: STUTTERI ASK 24 Opgegeven



