CSI 2*/1*/YH1* Spring Tour Lummen w2

Henders & Hazel Tijdschema Ruiter Paard

10 CSI2* - 1m45 Grand Prix

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the FEI Longines Ranking group D

This class counts for the Belgian H&H ranking for the Belgian riders Resultaten lijst: 62 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 17:08 Uur (21.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Pieter DEVOS

BEL 167 JARINA J

M / KWPN / Chestnut / 2014 / CICERO Z VAN PAEMEL / 106XH92 / E: Devos Stables (20000462) / 106XH92 / E: Devos Stables (20000462) 0 76,68 0 38,45

6,550.00 EUR

2 Frederic VERNAET

BEL 478 BORN TO WIN AP Z

M / ZANG / Grey / 2010 / BENTLEY / TOULON / 104RN59 / E: Audenaert / F: Piet Calmeyn / 104RN59 / E: Audenaert / F: Piet Calmeyn 0 73,52 0 40,12

5,240.00 EUR

3 Oleksandr PRODAN

UKR 370 MONEYMAKER VAN'T MEULENHOF

S / BWP / Bay / 2012 / 105LZ34 / E: Ludwig en Yasmine Criel / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN / 105LZ34 / E: Ludwig en Yasmine Criel / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN 0 80,88 0 41,23

3,275.00 EUR

3 Olivier PHILIPPAERTS

BEL 345 LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF

S / BWP / Bay / 2011 / PLOT BLUE / DIAMANT DE SEMILLY / 105LF38 / E: Joris DE BRABANDER (10126968), JV Horses (20003059) / F: Ruytershof / 105LF38 / E: Joris DE BRABANDER (10126968), JV Horses (20003059) / F: Ruytershof 0 78,12 0 41,23

3,275.00 EUR

5 Pedro Miguel GONÇALVES SILVA

POR 224 QUEEN BEE 10

M / HANN / Other / 2012 / FRH QUAID / SILVIO I / 106TR25 / E: Ewa WERNEROWICZ (10253536) / F: Karl-Hermann Feldmann / 106TR25 / E: Ewa WERNEROWICZ (10253536) / F: Karl-Hermann Feldmann 0 78,67 0 41,46

1,834.00 EUR

6 Roelof BRIL

NED 67 IBERICO

S / KWPN / Bay / 2013 / CONTENDRO I / OTANGELO / 106HW96 / E: Stal Bril (20000135) / F: H.Bril-Reich / 106HW96 / E: Stal Bril (20000135) / F: H.Bril-Reich 0 79,63 0 41,92

1,441.00 EUR

7 Sebastian ADAMS

GER 3 GOLDEN EYE

G / HANN / Bay / 2012 / GOLDFEVER Z / STAKKATO GOLD / 106HL68 / E: Jos Lansink & Dhr Kamphorst / F: Arend Kamphorst / 106HL68 / E: Jos Lansink & Dhr Kamphorst / F: Arend Kamphorst 0 79,85 0 44,35

1,048.00 EUR

8 Jack RYAN

IRL 396 CATCH-ME VAN BERKENBROECK

S / AES / Grey / 2014 / CICERO VAN PAEMEL / NONSTOP / 107EP77 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Michel SPAAS (10178706) / F: Michel Spaas / 107EP77 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Michel SPAAS (10178706) / F: Michel Spaas 0 79,67 4 39,30

786.00 EUR

9 Nick VRINS

BEL 498 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv 0 75,02 4 40,88

786.00 EUR

10 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 283 KING VALENTINO Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KING JULIO / NABAB DE REVE / 107ET37 / E: Jos Lansink Horses BVBA / F: Lansink Jos / 107ET37 / E: Jos Lansink Horses BVBA / F: Lansink Jos 0 76,74 4 42,98

655.00 EUR

11 Felix EWALD

GER 201 CRYPTON COMME IL FAUT

S / CABSH / Chestnut / 2015 / COMME IL FAUT / KANNAN / 106RU34 / E: Stipislav JADRIJEVIC (10205984) / F: Lav Miskulin R D.O.O / 106RU34 / E: Stipislav JADRIJEVIC (10205984) / F: Lav Miskulin R D.O.O 0 79,61 4 44,49

655.00 EUR

12 Nick VERLIES

BEL 477 BAJRANG

S / HANN / Bay / 2014 / CADOR / SILVIO I / 106PF04 / E: Amar SARIN (10144104), Nick VERLIES (10026054) / F: Dr.Jacobs / 106PF04 / E: Amar SARIN (10144104), Nick VERLIES (10026054) / F: Dr.Jacobs 0 80,60 8 46,92

655.00 EUR

Bhaskar DASGUPTA

CAN 114 M Hooligan Dg

S / BWP / Chestnut / 2012 / Hickstead / Aquilino / 107FD52 / 107FD52 0 0,00 Uitgesloten

14 Charlotte BETTENDORF

LUX 40 Babacool

M / SF / Bay / 2011 / Tlaloc M / Urbain Du Monnai / 105LU60 / E: Claessens Ronnie / F: Hendrikx Thierry / 105LU60 / E: Claessens Ronnie / F: Hendrikx Thierry 4 71,91

100.00 EUR

15 Will EDWARDS

GBR 189 SHW CANDIES B

M / AES / Chestnut / 2010 / CHACCO-BLUE / HEARTBREAKER / 104RL66 / E: MR C EDWARDS / F: MISS MICHELLE ROWLES / 104RL66 / E: MR C EDWARDS / F: MISS MICHELLE ROWLES 4 72,34

100.00 EUR

16 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 238 H5 CHACCO-SAN

G / HANN / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz 4 74,93

100.00 EUR

17 Wim VINCKX

BEL 489 FLOOR

M / KWPN / Grey / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / CASANTOS / 107NN03 / E: Marcel VINCKX (10268293) / F: Marcel Vinckx / 107NN03 / E: Marcel VINCKX (10268293) / F: Marcel Vinckx 4 74,99



18 Anne Kristine TRUELSEN

DEN 438 QUEMOY KT

G / BRAND / Other / 2010 / QUIDAM'S RUBIN / SACCOR / 105WK43 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Media Horses GbR / 105WK43 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Media Horses GbR 4 75,27



19 Robert MURPHY

GBR 335 COMME CORNET

G / WESTF / Bay / 2013 / COMME IL FAUT 5 / GODOLPHIN / 107WX65 / E: Ashford Farm Bvba & Jos Lansink Horses Bvba (20000147) / F: Bernd Richter / 107WX65 / E: Ashford Farm Bvba & Jos Lansink Horses Bvba (20000147) / F: Bernd Richter 4 75,79



20 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 461 MILES

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / CAROLUS I / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel 4 76,24



21 Jason FOLEY

IRL 210 OSCAR V/H HULSTENHOF

G / BWP / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE VDL / IRCO MENA / 107LX86 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Karel Cox Horses BV (20001400) / F: Bernard Mols / 107LX86 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Karel Cox Horses BV (20001400) / F: Bernard Mols 4 76,66



22 Sacha BEGHUIN

BEL 36 ELCUP VAN BEEK II Z

S / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ARMITAGE / 105UK40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof / 105UK40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof 4 77,72



23 Julie DE PELSMAEKER

BEL 132 EDEL VITSEROEL

G / BWP / Chestnut / 2004 / DIAMANT DE SEMILLY / BON AMI / 103AZ57 / E: Hilton Stables (20002496) / F: VANDERHASSELT MICHEL, TERNAT (BEL) / 103AZ57 / E: Hilton Stables (20002496) / F: VANDERHASSELT MICHEL, TERNAT (BEL) 4 78,53



24 Elizabeth BATES

CAN 31 HEARTBEAT W

S / KWPN / Bay / 2012 / BALOUBET DU ROUET / HEARTBREAKER / 107MG19 / E: Breakaway Equestrian BVBA (20003397) / 107MG19 / E: Breakaway Equestrian BVBA (20003397) 4 79,15



25 Karel COX

BEL 97 ESPRIT DE TALMA

S / Other / 2014 / VIGO CECE / ALLEGRETO / 107ES44 / E: Karel Cox Horses BV (20001400) / 107ES44 / E: Karel Cox Horses BV (20001400) 4 81,91



26 Dries DEKKERS

BEL 144 Agnes

M / SWB / Black / 2011 / Algot 1182 / Ampere / 106HI58 / E: Dries DEKKERS (10046006) / F: NV ROSTAL, BOUWEL (BEL) / 106HI58 / E: Dries DEKKERS (10046006) / F: NV ROSTAL, BOUWEL (BEL) 8 72,70



27 Chloe WINCHESTER

GBR 510 JUPITER

S / Bay / 2014 / 107NG54 / E: Chloe WINCHESTER (10091629) / 107NG54 / E: Chloe WINCHESTER (10091629) 8 77,59



28 Viktor DAEM

BEL 110 EXCELLIUM VAN'T PALMENHOF

M / SBS / Bay / 2010 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / DARCO / 105HB18 / E: Wilfried DEHERTOGHE (10128551) / F: Dehertoghe Wilfried / 105HB18 / E: Wilfried DEHERTOGHE (10128551) / F: Dehertoghe Wilfried 8 77,63



29 Simon PROUVÉ

BEL 376 NAPOLI TER WIJNEN

G / BWP / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / ERCO VAN T ROOSAKKER / 107AN52 / E: Simon PROUVÉ (10116745) / 107AN52 / E: Simon PROUVÉ (10116745) 8 77,64



30 Niels BRUYNSEELS

BEL 70 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme 8 78,05



31 Tim PROUVÉ

BEL 378 INTOUCHABLE

M / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse 8 78,26



32 Caroline DEVOS-POELS

NED 171 MESSAGE FOR YOU

G / HANN / Chestnut / 2013 / MESSENGER / WESSEX / 107BY09 / E: Patrizia JENTGES (10225593) / F: Koop, Reinhard / 107BY09 / E: Patrizia JENTGES (10225593) / F: Koop, Reinhard 8 78,37



33 Stephanie ANDRIES

BEL 13 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL

M / BWP / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / PAPILLON ROUGE / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken 8 79,04



34 Alice LAZZARINI

ITA 297 NO-COMMENT DE SEPTON

S / BWP / Bay / 2013 / JENSON VAN'T MEULENHOF / COULEUR RUBIN / 105YB65 / E: Gilbert DE ROOCK (10214803) / F: Val de Somme SPRL / 105YB65 / E: Gilbert DE ROOCK (10214803) / F: Val de Somme SPRL 8 79,48



35 Benedikte Rie TRUELSEN

DEN 439 CASIRA 23

M / HANN / Bay / 2014 / CHRISTIAN 25 / CASSINI II / 106YK32 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Gerd Strothmeyer / 106YK32 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Gerd Strothmeyer 8 79,85



36 Philip GYSBRECHTS

BEL 230 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z

G / ZANG / Grey / 2014 / CLOCKWISE OF GREENHILL Z / CLASSE VDL / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts 8 79,99



37 Alexander KUMPS

BEL 290 ZORBA TT

G / HOLST / Grey / 2014 / VDL ZIROCCO BLUE / CLINTON / 106LO42 / E: Tsura Talu Ltd (20002527) / F: Carm Hinrichsen-Bockmeyer / 106LO42 / E: Tsura Talu Ltd (20002527) / F: Carm Hinrichsen-Bockmeyer 8 80,39



38 Emma STOKER

GBR 410 DAISY

M / HOLST / Grey / 2011 / CONNOR / COROFINO I / 105QP35 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: Erkhard Gottschalk / 105QP35 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: Erkhard Gottschalk 11 85,34



39 Linda PORTYCHOVA

CZE 365 LARA

M / CZEWB / Chestnut / 2011 / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) 12 75,13



40 Jonas SADOUN

FRA 400 DEDICACE DU MAILLET Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 106OG96 / E: Marlène CHANOINE (10195200), Jonas SADOUN (10126879) / F: Elevage du Maillet / 106OG96 / E: Marlène CHANOINE (10195200), Jonas SADOUN (10126879) / F: Elevage du Maillet 12 75,34



41 Joshua HUTCHINS

GBR 255 MILLFIELD LYRIC

M / OS / Bay / 2014 / 106MR19 / E: Ellen BLACKBURN (10119818), Liam PILKINGTON (10247372) / 106MR19 / E: Ellen BLACKBURN (10119818), Liam PILKINGTON (10247372) 12 78,59



42 Gilles DUNON

BEL 182 COMANCHERO DE POTEAU Z

G / ZANG / Grey / 2013 / COMILFO PLUS Z / CORONADO / 107KT32 / E: Ralf HAMMES (10253632) / F: Pgmbh Hammes / 107KT32 / E: Ralf HAMMES (10253632) / F: Pgmbh Hammes 12 79,04



43 Robin BRIL

NED 65 FEELING LUCKEY

G / KWPN / Chestnut / 2010 / BUSTIQUE / KRUNCH DE BREVE / 105SC52 / E: Tzu-Yen LIN (10183134) / F: H. DE WULF, RIEMST (BEL) / 105SC52 / E: Tzu-Yen LIN (10183134) / F: H. DE WULF, RIEMST (BEL) 12 79,72



44 Andres VEREECKE

BEL 473 PERLE D'OR VAN DE GAVERSTEDE

M / BWP / Bay / 2015 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / EQUISTRO VAN DE MISPELAERE / 107KA47 / E: Andres VEREECKE (10076049), Koen VEREECKE (10016395) / F: Johan Torck / 107KA47 / E: Andres VEREECKE (10076049), Koen VEREECKE (10016395) / F: Johan Torck 12 79,85



45 Dimme D'HAESE

BEL 105 BACCARAT DU TERTRE

M / SF / Bay / 2011 / PUTCH DES ISLES / INDOCTRO / 105MW21 / E: Karen POLLE (10041120) / F: Alain Bourdon / 105MW21 / E: Karen POLLE (10041120) / F: Alain Bourdon 16 75,09



46 Matthew SAMPSON

GBR 709 Fabrice Dn

2010 / 105VH39 / 105VH39 20 76,19



47 Nicolas BOST

FRA 60 CASTLEFORBES DARCY

G / ISH / Chestnut / 2013 / DOLLAR DU MURIER / CARTHAGO / 106DV67 / E: Georgina FORBES (10131981) / F: Lady Georgina Forbes / 106DV67 / E: Georgina FORBES (10131981) / F: Lady Georgina Forbes 20 77,15



48 Henk VAN DE POL

NED 452 B CAPTAIN NORMAN

S / ESH / Bay / 2011 / BOLERO EX CAYMAN / PIKACHU DE MUZE / 105TN62 / E: Gunnar KLETTENBERG (10001517), Alimzhan ZHUBANDYKOV (10175582) / F: MArgo Normann / 105TN62 / E: Gunnar KLETTENBERG (10001517), Alimzhan ZHUBANDYKOV (10175582) / F: MArgo Normann 20 78,42



49 Gilles THOMAS

BEL 419 PUSKAS DE KALVARIE

G / BWP / Bay / 2015 / SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HER / FOR PLEASURE / 107NR03 / E: Nieuwenhof (20003305) / F: N.V. Stal De Kalvarie / 107NR03 / E: Nieuwenhof (20003305) / F: N.V. Stal De Kalvarie 20 79,75



50 Aniek DIKS

NED 175 KWANDANI

S / Bay / 2015 / LATOUR VDM / CELANO / 107MK53 / E: De Roock / F: AJC VAN SANTVOORT / 107MK53 / E: De Roock / F: AJC VAN SANTVOORT 20 79,82



Millie ALLEN

GBR 9 ORCADO VAN 'T GESTELHOF

G / BWP / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / DARCO / 107XZ23 / E: Karel Cox Horses BV (20001400) / F: Louis Van Gestel / 107XZ23 / E: Karel Cox Horses BV (20001400) / F: Louis Van Gestel 4 Uitgesloten



Dirk DEMEERSMAN

BEL 153 OMANO BC

S / BWP / Grey / 2014 / CUMANO / DARCO / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc 4 Uitgesloten



Inge CARTON

BEL 78 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick 8 Uitgesloten



Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 80 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 4 Uitgesloten



Mohamed EL NAGGAR

EGY 197 COMME IL FAUT

S / KWPN / Bay / 2007 / DIAMANT DE SEMILLY / EQUEST CARNUTE / 103TI92 / E: Eurohorse BVBA - Axel Verlooy / F: M. LIEFHEBBER, HOORNAAR (NED) / 103TI92 / E: Eurohorse BVBA - Axel Verlooy / F: M. LIEFHEBBER, HOORNAAR (NED) 4 Uitgesloten



Sofia WESTBORG

SWE 504 Khan Vd Kattevennen Z

S / ZANG / Bay / 2012 / Kannan / Heartbreaker / 105PM13 / E: Spronken BVBA / F: Stal Roelofs / 105PM13 / E: Spronken BVBA / F: Stal Roelofs 12 Uitgesloten



Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 339 H5 CHACCO'S CHARLIE PS

S / MECKL / Bay / 2013 / ELITE / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH 4 Uitgesloten



Jeroen DE WINTER

BEL 133 L' INNOCENCE VAN 'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen 12 Opgegeven



Jan VAN ALKEN

BEL 442 MOUSSE VAN DE START

M / BWP / Bay / 2012 / TONIXE / DEAUVILLE DE LA VIE / 106KT50 / E: Vanalken / F: JAN VANALKEN / 106KT50 / E: Vanalken / F: JAN VANALKEN 16 Opgegeven



Antoine DEPREZ

BEL 164 STITCH AD Z

G / ZANG / Bay / 2013 / SCENDIX / VANCOUVER / 107DX84 / E: Anne DE LEENER (10122807) / F: Anne De Leener / 107DX84 / E: Anne DE LEENER (10122807) / F: Anne De Leener 12 Opgegeven



Chanel DE BAETS

BEL 117 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 24 Opgegeven



Sam POLLEUNIS

BEL 358 LANCELOT P

G / BWP / Grey / 2011 / NAMELUS-R / BRAVOUR / 105ZR65 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 105ZR65 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis 25 Opgegeven



www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.