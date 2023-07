CSI2*/1*/YH1* Azelhof - Summer Tour W1

STEPHEX Tijdschema Ruiter Paard

9 CSI2* - 1m45 LR Grand Prix

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 51 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 18:30 Uur (30.07.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Eveliina TALVIO

FIN 427 GLAMOUR

M / KWPN / Bay / 2011 / NUMERO UNO / IROKO / 105MV76 / E: Takada Horses (20002676) / F: Hammink / 105MV76 / E: Takada Horses (20002676) / F: Hammink 0 69.07 0 33.99

5,125.00 EUR

2 Max SEBRECHTS

BEL 393 CRISTEL

M / HOLST / Bay / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / DOBEL'S CENTO / 105UF49 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Nowee Ronald, Barsinerhorn (NED) / 105UF49 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Nowee Ronald, Barsinerhorn (NED) 0 73.26 0 35.97

5,620.00 EUR

3 Guillaume FOUTRIER

FRA 177 FRUNA DE KOGIS

M / Other / 2015 / KANNAN / PAPILLON ROUGE*NORMANDIE / 107CQ26 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / 107CQ26 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) 0 69.79 0 38.01

4,215.00 EUR

4 Lars N PEDERSEN

DEN 333 BOEGEGAARDEN GLADIOLA

S / DWB / Bay / 2012 / BOEGEGAARDENS GRAFS STAKKATO / BOEGEGAARDENS APOLLO / 105TZ49 / E: STINA OG JØRGEN SCHMIDT / F: STINA OG JØRGEN SCHMICT / 105TZ49 / E: STINA OG JØRGEN SCHMIDT / F: STINA OG JØRGEN SCHMICT 0 74.16 0 38.29

2,810.00 EUR

5 Kamilla Ladefoged RASMUSSEN

DEN 342 CHICO Z

G / ZANG / Grey / 2010 / CLINTON / QUANTUM / 105FB59 / E: FRANDSBJERG HORSES A/S (20003003) / F: L.H:M Sneijers / 105FB59 / E: FRANDSBJERG HORSES A/S (20003003) / F: L.H:M Sneijers 0 73,24 0 38,42

1,967.00 EUR

6 Kim EMMEN

NED 164 NASH V/H LILLEVELD

S / BWP / Chestnut / 2013 / TONIXE / TOULON / 107BR24 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Stefaan Van Biesen / 107BR24 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Stefaan Van Biesen 0 74.52 0 39.25

1,545.50 EUR

7 Jeroen APPELEN

BEL 29 MONTE BLUE PS

G / OLDBG / Chestnut / 2013 / MONTE BELLINI / CHACCO-BLUE / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz 0 72.67 4 38.90

1,124.00 EUR

8 Dirk DEMEERSMAN

BEL 135 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF 0 74.94 RT

843.00 EUR

9 Aurelia GUISSON

BEL 210 NO LIMIT VH LEGITA HOF Z

M / ZANG / Grey / 2013 / NABAB DE REVE / BERLIN / 105ZZ94 / E: Legita Hof / F: Legita hof / 105ZZ94 / E: Legita Hof / F: Legita hof 1 75.21

843.00 EUR

10 Francisco ROCHA

POR 350 LANZAROTE DE MUZE

S / BWP / Grey / 2011 / CLINTON / HEARTBREAKER / 105CF76 / E: SR SPORT HORSES (20000283) / F: JORIS DE BRABANDER / 105CF76 / E: SR SPORT HORSES (20000283) / F: JORIS DE BRABANDER 3 77.49

702.50 EUR

11 Lisa NOOREN

NED 320 IRISH DU CAILLOU

M / Chestnut / 2014 / ELVIS TER PUTTE / RIESLING DU MONSELET / 106TV89 / E: S.A.R.L. ECURIE PELLON MAISON (20005679), S.A.R.L. LM SPORTHORSES (20005680) / 106TV89 / E: S.A.R.L. ECURIE PELLON MAISON (20005679), S.A.R.L. LM SPORTHORSES (20005680) 3 77.79

702.50 EUR

12 Karin MARTINSEN

SWE 287 TAILORMADE CHLOE STAR PS

M / OS / Bay / 2011 / CONTHARGOS / QUICK STAR / 106BL26 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Gestüt Lewitz / 106BL26 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Gestüt Lewitz 4 73.27

702.50 EUR

13 Lieven DEVOS

BEL 145 INCA'S BIG THINK

M / SCSL / Bay / 2008 / THINK BIG VAN T L / LANCIANO / 104RQ01 / E: Wilhelm Reitbauer GmbH (20001291) / F: Sofie de Witte / 104RQ01 / E: Wilhelm Reitbauer GmbH (20001291) / F: Sofie de Witte 4 73.69

125.00 EUR

= 26,325.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

14 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 90 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 4 73.72



15 Gert Jan BRUGGINK

NED 79 VIGALIO SHO Z

G / BWP / Grey / 2014 / VIGO D ARSOUILLES STX / COME ON / 107OE57 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal Het Oosterbrook / 107OE57 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal Het Oosterbrook 4 74.27



16 Louis LE GRELLE

BEL 265 NEW LIFE VAN HET HELLEHOF

G / BWP / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / ANDIAMO Z / 106ST12 / E: Team Philippaerts (20002517), Eric VERCAUTEREN (10129290) / F: Eric Vercauteren / 106ST12 / E: Team Philippaerts (20002517), Eric VERCAUTEREN (10129290) / F: Eric Vercauteren 5 75.45



17 John STEEGHS

NED 417 GOMEZ

G / KWPN / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / IRCOLANDO / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen 6 76.33



18 Anna-Maria GRIMM

GER 206 LORD AL BAHAR

G / OLDBG / Bay / 2010 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / RAPHAEL / 105JK12 / E: Mladen MALKOVIC (10262090) / F: Holtgers, Michael / 105JK12 / E: Mladen MALKOVIC (10262090) / F: Holtgers, Michael 6 76.57



19 Thomas BRANDT

GER 72 CASTILLY

S / HOLST / Other / 2012 / CASALL / CONTENDRO I / 106WF84 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Klaus Knickrehm / 106WF84 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Klaus Knickrehm 6 76.89



20 Rikke HAASTRUP

DEN 215 ENGERUPGAARDS CASHETT

S / DWB / Bay / 2013 / CLICK AND CASH 1155 / CORONADO 3 / 106OY98 / E: LYKKEGAARD 159 APS (20001276) / F: Engerupgaard A/S / 106OY98 / E: LYKKEGAARD 159 APS (20001276) / F: Engerupgaard A/S 6 76.92



21 Mathias HAZEBROEK

BEL 219 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / CUPIDO VD HOEFSLAG Z / DER SENAAT 111 / 106IO55 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: Hazebroek Theo / 106IO55 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: Hazebroek Theo 7 77.46



22 Dan KREMER

ISR 250 MAHONIE VAN ORSHOF

M / BWP / Grey / 2012 / ZILVERSTAR T / ARGENTINUS / 106OZ33 / E: Michael VAN ORSHOVEN (10129397) / F: Michael Van Orshoven / 106OZ33 / E: Michael VAN ORSHOVEN (10129397) / F: Michael Van Orshoven 8 71.73



23 Ciaran DREELING

IRL 155 HERCULES

G / KWPN / Grey / 2012 / QUASIMODO VAN DE MOLENDREEF / CASANTOS / 106RG13 / E: Dreeling Sporthorses (20001697), Mark WILLIAMS (10066913) / F: van Duren / 106RG13 / E: Dreeling Sporthorses (20001697), Mark WILLIAMS (10066913) / F: van Duren 8 74.57



24 Ali AL KHORAFI

KUW 9 I

G / KWPN / Other / 2013 / DANTOS / 107CA08 / E: Mohammed A H ALI (10276217) / 107CA08 / E: Mohammed A H ALI (10276217) 8 74.64



25 Jeroen DE WINTER

BEL 130 L' INNOCENCE VAN 'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen 9 75.28



26 Zoe POTTER

GBR 336 KATANIA

M / KWPN / Grey / 2015 / MYLORD CARTHAGO*HN / COROFINO 2 / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager 9 75.58



27 Olivia CHOWDRY

USA 101 CHUCK BERRY 8

G / HANN / Bay / 2007 / CHACCO-BLUE / WATZMANN / 104DR37 / E: ATLAS EQUINE HOLDINGS, LLC (20002340) / F: BORCHERS, WIEBKE (GER) / 104DR37 / E: ATLAS EQUINE HOLDINGS, LLC (20002340) / F: BORCHERS, WIEBKE (GER) 10 76.03



28 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 61 JUNIUS VD HEFFINCK Z

G / ZANG / Bay / 2015 / VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE / H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK / 107ZH68 / E: VP STARS BV (20005517) / F: Van de Heffinck BVBA / 107ZH68 / E: VP STARS BV (20005517) / F: Van de Heffinck BVBA 10 76.64



29 Frederic VERNAET

BEL 465 ICLOUD

S / HOLST / Grey / 2013 / CALMANDO 3 / CLEARWAY / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen 10 76.66



30 Gerco SCHRÖDER

NED 383 GLOCK'S GALANDA

M / KWPN / Bay / 2011 / LEXICON / ANIMO / 106DS84 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: H.H..L. M. ter Huurne / 106DS84 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: H.H..L. M. ter Huurne 12 73.18



31 Louise AMEEUW

BEL 27 NASTY BOY DE MUZE

S / BWP / Chestnut / 2013 / 106MK31 / E: Ameeuw / 106MK31 / E: Ameeuw 12 74.59



32 Leon BRUTSAERT

BEL 84 ON TIME VAN DE ELSHOEVE

M / BWP / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 106QE41 / E: Lieven BRUTSAERT (10170789) / F: Marc Baukeland / 106QE41 / E: Lieven BRUTSAERT (10170789) / F: Marc Baukeland 13 75.57



33 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 450 A.S EDEN

M / AES / Bay / 2014 / FOR FASHION / 107DO83 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: J.Khayat / 107DO83 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: J.Khayat 13 75.70



34 Hayato IMOTO

JPN 234 STEVE 16

G / HANN / Chestnut / 2012 / STANLEY / LOMBARD / 106IR28 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Karl-Heinz Auffarth / 106IR28 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Karl-Heinz Auffarth 13 79.77



35 Maryk SAHNEY

IND 364 CHALOUTY PS

Male / Bay / 2012 / 106XR41 / E: Thomas WILLIAMS (10047914) / 106XR41 / E: Thomas WILLIAMS (10047914) 13 79.81



36 Jos VERLOOY

BEL 461 ORIGI

G / BWP / Grey / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / KARIOKA DEL FOLLEE / 107SD95 / E: Euro Horse BVBA (20004323) / F: Gerda van Looy / 107SD95 / E: Euro Horse BVBA (20004323) / F: Gerda van Looy 14 76.16



37 Monika PAULAUSKAITE

LTU 332 QUIRADOS AS

G / HOLST / Bay / 2009 / QUIRADO / LAVALL I / 105BD66 / E: Monika PAULAUSKAITE (10112161) / F: Behrend Jacobs / 105BD66 / E: Monika PAULAUSKAITE (10112161) / F: Behrend Jacobs 15 77.33



38 Thibeau SPITS

BEL 414 IMPRESS-K VAN 'T KATTENHEYE Z

S / ZANG / Black / 2015 / INDOKTRO K VAN 'T KATTENHEYE / VAGABOND DE LA POMME / 107DT20 / E: Spits BV (20001429) / F: Tony en Annemarie Raman - Strobbe / 107DT20 / E: Spits BV (20001429) / F: Tony en Annemarie Raman - Strobbe 17 87.88



39 Piet RAIJMAKERS JR

NED 337 JALOUBET

S / KWPN / Bay / 2014 / BALOUBET DU ROUET / CLINTON / 106OP76 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: Han Aarts BV / 106OP76 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: Han Aarts BV 19 77.76



40 Abdullah AL AWADHI

KUW 6 I CANTOU DU FONDS DES FLOTS

G / BWP / Bay / 2008 / CANTURO / TOULON / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico 24 82.47



41 Francois Jr MATHY

BEL 295 ODIN VAN 'T MERELSNEST

G / Chestnut / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / DARCO / 106WP41 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest / 106WP41 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest 27 89.01



Joaquin TINAO PEREZ-MIRAVETE

ESP 436 ZOE BLUE VAN DE KREKEBEKE Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / CALVARO Z / 106FI42 / E: TIBO EQUESTRIAN S.L. (20017917) / F: Robrecht Segaert / 106FI42 / E: TIBO EQUESTRIAN S.L. (20017917) / F: Robrecht Segaert Uitgesloten



Alexia HILPIPRE

FRA 225 CASANOVA 468

G / HOLST / Bay / 2009 / CARRICO / CORIANO / 105AZ77 / E: Joanna LEHMANN (10162915) / F: Hartl, Rainer / 105AZ77 / E: Joanna LEHMANN (10162915) / F: Hartl, Rainer Opgegeven



Laure SMANS

BEL 399 DAKENTO Z

G / ZANG / Bay / 2013 / DAKAR VDL / PYTHAGORAS Z / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul Opgegeven



Christian FIORAVANTI

ITA 170 DOUBLE PUSH

M / MIPAAF / Bay / 2013 / CASCADELLO / 106AG57 / E: Christian FIORAVANTI (10043215) / 106AG57 / E: Christian FIORAVANTI (10043215) Opgegeven



Finn BOEREKAMP

NED 49 CALL ME BABY QUICK PS

G / OLDBG / Bay / 2011 / CONTHARGOS / CHACCO-BLUE / 106TL95 / E: Alice LINDGREN (10107581) / F: Gestüt Lewitz / 106TL95 / E: Alice LINDGREN (10107581) / F: Gestüt Lewitz Opgegeven



Frida BERGGREN

SWE 44 ONASSIS CC

G / BWP / Bay / 2014 / CLARENCE / DARCO / 106ZZ08 / E: CC Holsteiner Breeding (20001007) / F: Jean-Pierre Dierckx / 106ZZ08 / E: CC Holsteiner Breeding (20001007) / F: Jean-Pierre Dierckx Opgegeven



Santiago DIAZ ORTEGA

COL 147 JUMP FOR JOY

G / Bay / 2014 / CASCADELLO / 106VD43 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / 106VD43 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) Opgegeven



Shady GHRAYEB

SYR 191 DUNLOP D'ENOCQ

G / Bay / 2013 / NORTON D'EOLE / CALVARO / 107BL08 / E: Tareq Yahya Badawi ALDISSI (10259800), Shady GHRAYEB (10005827) / 107BL08 / E: Tareq Yahya Badawi ALDISSI (10259800), Shady GHRAYEB (10005827) Opgegeven



Ana Carolina SANDOVAL MUÑOZ

ECU 376 MY LORD'S WAY

S / HOLST / Grey / 2011 / MYLORD CARTHAGO*HN / NISSAN CARETANO Z / 105NN83 / E: Sandoval Munoz, Carolina / F: Otto Boje Schoof / 105NN83 / E: Sandoval Munoz, Carolina / F: Otto Boje Schoof Opgegeven



Gudrun PATTEET

BEL 328 SEA COAST KASHMIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2010 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / LIBERO H / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme Opgegeven



