I CSI1* - 1m30

Table A - 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 48 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 09:02 Uur (21.01.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 129 EQUUS TAME

S / SF / Bay / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / 106YF58 / E: Jan GREVE (10087225) / F: Brohier Denis / 106YF58 / E: Jan GREVE (10087225) / F: Brohier Denis 0 52.15 0 29.63

375.00 EUR

2 Noemie BECKER

BEL 47 PRESTIGE DU BOIS MADAME Z

M / ZANG / Grey / 2014 / 107AF81 / E: Beckbox SPRL / 107AF81 / E: Beckbox SPRL 0 49.89 0 30.09

300.00 EUR

3 Jelle SAPPIN

BEL 25 HANAIKA

M / KWPN / Bay / 2012 / ECHO VAN'T SPIEVELD / GUIDAM / 106AD18 / E: The Ten / F: E. Reyrink / 106AD18 / E: The Ten / F: E. Reyrink 0 49.66 0 30.22

225.00 EUR

4 Christina HENRIKSEN

DEN 147 INLINER

S / HANN / Bay / 2007 / IBERIO / SAO PAULO / 104EI07 / E: Christina HENRIKSEN (10138678) / F: Naber, Alois / 104EI07 / E: Christina HENRIKSEN (10138678) / F: Naber, Alois 0 50.63 0 31.62

150.00 EUR

5 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 69 ISABELLA

M / KWPN / Bay / 2013 / EXTASE / SIR CORLAND / 106OE07 / E: Stal van der Schans (20001496) / F: Stekelenburg / 106OE07 / E: Stal van der Schans (20001496) / F: Stekelenburg 0 49.88 0 32.97

105.00 EUR

6 Thomas BRANDT

GER 27 AMPAYA VD LEUBA

M / OS / Grey / 2014 / CELLESTIAL / CHACCO-BLUE / 106YF18 / E: Dellert - Fränkische Gusto GmbH (20017339) / F: Lutz Lucas / 106YF18 / E: Dellert - Fränkische Gusto GmbH (20017339) / F: Lutz Lucas 0 51.59 0 33.87

82.50 EUR

7 Levi DRIESSEN

NED 84 STARBUCKS Z

G / ZANG / Bay / 2014 / STARPOWER / COLANDRO / 106ZW66 / E: Geotrade Equestrian (20003209), A.e.c. KEIJ (10182569) / F: VAN THORRE / 106ZW66 / E: Geotrade Equestrian (20003209), A.e.c. KEIJ (10182569) / F: VAN THORRE 0 53.83 0 37.79

60.00 EUR

8 Maureen BONDER

NED 88 CLINDOEIL A MORMOULIN

S / SF / Chestnut / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / FOR PLEASURE / 105QI21 / E: Joop AALDERING (10181026), G FRANSSEN (10181025) / F: Mevr. C. Conzenbach & Dhr L. Tougourdeau / 105QI21 / E: Joop AALDERING (10181026), G FRANSSEN (10181025) / F: Mevr. C. Conzenbach & Dhr L. Tougourdeau 0 51.50 0 38.65

45.00 EUR

9 Benjamin WULSCHNER

GER 50 DOOM SR

S / HANN / Black / 2015 / DIARADO / CONTENDRO I / 107IU56 / E: Stefan RATAJCZAK (10163383) / F: Gestüt Greim / 107IU56 / E: Stefan RATAJCZAK (10163383) / F: Gestüt Greim 0 50.89 0 38.93

45.00 EUR

10 Frederic VERNAET

BEL 41 OKINA VAN DE BIEN

M / Bay / 2014 / TOULON / BLUE BOY V. BERKENBROECK / 107ON18 / E: Pappijn - Vandecasteele / 107ON18 / E: Pappijn - Vandecasteele 0 51.98 0 39.49

37.50 EUR

11 Jelle SAPPIN

BEL 24 PANAMARENKO VAN DEN BOSCH

G / Bay / 2015 / CICERO Z VAN PAEMEL / CALVARO Z / 107OE70 / E: Lammertijn / F: Anne-sophie Lammertijn / 107OE70 / E: Lammertijn / F: Anne-sophie Lammertijn 0 52.85 0 39.76

37.50 EUR

12 Annelies VORSSELMANS

BEL 106 INDIGO VAN DE ZUUTHOEVE

G / SBS / Other / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / VA-VITE / 107GP49 / E: Dian DE JONG (10078067) / F: Vets Veehandel Zuuthoeve / 107GP49 / E: Dian DE JONG (10078067) / F: Vets Veehandel Zuuthoeve 0 52.23 0 41.15

37.50 EUR

= 1,500.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

13 Hasan SENTURK

TUR 72 QUICK SILVER 14

HOLST / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / CORIALL 2 / 106MG62 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: Werner Broemmel 0 53.26 0 42.41



14 Lena LEONARD

BEL 14 IKOON L

S / KWPN / Bay / 2013 / USTINOV / LORD Z / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak 0 52.34 0 43.42



15 Marie DIVE

BEL 134 DILANA AU COQ

M / SF / Other / 2013 / ROBIN DU HAMEL / NASSAU / 106TV72 / E: Isabelle DELFERRIERE (10180388) 0 51.70 0 43.97



16 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 73 FAST-CAR IMPERIO EGIPCIO

BH / Chestnut / 2012 / 106SN50 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / 106SN50 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) 0 49.36 4 31.61



17 Daphne KINDT

BEL 9 JOLY DE MAURETUS

M / BWP / Bay / 2009 / TOULON / ANIMO 82.5604 / 107EL98 / E: Leonie BUSET (10232812) / F: ERIK VAN DER VEKEN / 107EL98 / E: Leonie BUSET (10232812) / F: ERIK VAN DER VEKEN 0 53.91 4 34.42



18 Mandy GROOTEGOED

NED 59 Thunder Bullet

2012 / 105WJ29 0 50.99 4 34.59



19 Jill VAN WESEL

BEL 79 NIC NAC VAN HET BREMENHOF

G / Bay / 2013 / EMERALD NOP / LANDJUWEEL SAINT-HUBERT / 106WB25 / E: Mannaert / F: Hilde De Saedeleir 0 43.48 4 34.79



20 Raf KOOREMANS

NED 20 KARLIJN DE MARIPOSA

M / BWP / Grey / 2010 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / NABAB DE REVE / 106DN12 / E: Tony KLAASEN (10177162) / F: HERMAN DE BRABANDER / 106DN12 / E: Tony KLAASEN (10177162) / F: HERMAN DE BRABANDER 0 51.22 4 38.12



21 Laura BLOMMAERT

BEL 43 NIKITA EINDEKEN Z

M / ZANG / Bay / 2014 / NUMERO UNO / UNKNOWN / 106OD72 / E: Erwin BLOMMAERT (10210379) / F: Nico Engels & Peggy Schamphelaere 4 44.23



22 Estee BOMERÉ

BEL 44 HELIOS VAN'T HEMELSZOET

G / BWP / Bay / 2007 / CATWALK VAN DE HELLE / VIGO D'ARSOUILLES / 106VM96 / E: stal ameldonk (20017427) / F: Van Raemdonck Anita 4 48.20



23 Nico VAN DER PLAETSEN

BEL 55 MY SECRET OF USIE T

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / KIGALI / 106GN88 / E: Timperman / F: Gina Timperman 4 48.79



24 Hasan SENTURK

TUR 71 KRAPUUL F

G / BWP / Grey / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / GOLIATH Z 430097475 / 105EH50 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: KELLY FIOOLE / 105EH50 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: KELLY FIOOLE 4 50.19



25 Loewie JOPPEN

NED 18 CANDY HOLIDAY

M / KWPN / Grey / 2013 / CARDENTO 933 / ANIMO / 107AK33 / E: Iron Horse Farm (IHF Nederland C.V.) (20005220) / F: Iron Horse Farm / 107AK33 / E: Iron Horse Farm (IHF Nederland C.V.) (20005220) / F: Iron Horse Farm 4 50.91



26 Jill VAN WESEL

BEL 80 NADAL DU COEUR DES COLLINES Z

G / ZANG / Bay / 2013 / NABAB DE REVE / CLINTON / 106VN99 / E: Immovest Belgium NV (20016996) / F: Erik Vandewiele en Veerle Vrijdag 4 50.99



27 Logan LEEMANS

BEL 64 NEVADA VAN DE PADENBORRE

M / Bay / 2013 / IRON MAN VAN DE PADENBORRE / 106WO42 / E: Leemans 4 51.13



28 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 6 O' LALAIKA

M / Chestnut / 2014 / AKTION PUR / DARCO / 107MW23 / E: Malisart / F: Jan Malisart / 107MW23 / E: Malisart / F: Jan Malisart 4 51.36



29 Wilma MARKLUND

SWE 48 KALIFORNIA

M / OS / Bay / 2014 / KANNAN / BÖCKMANN’S LORD PEZI / 107LR18 / E: Linda MARKLUND (10117917) / F: Wilhelm Winkeler 4 51.44



30 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 74 MISS-SARAJEVO IMPERIO EGIPCIO

M / BH / Chestnut / 2013 / 106SN51 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) 4 53.06



31 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 130 PK STANSTEAD

S / AES / Bay / 2012 / HICKSTEAD / ARGENTINUS / 107MD41 / E: Mohamed El Mehdi REGRAGUI (10261123) / F: PK Stud 4 53.27



32 Thomas BRANDT

GER 28 CASTLE CREEK

S / HOLST / Bay / 2014 / CASALL / CARTHAGO Z / 107LQ58 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Silke Zuba / 107LQ58 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Silke Zuba 4 53.45



33 Jeroen DUBBELDAM

NED 78 CHECK ME

G / HOLST / Other / 2014 / CASALL / 107KU61 / E: Alonso VALDEZ PRADO (10074625) / 107KU61 / E: Alonso VALDEZ PRADO (10074625) 4 54.13



34 Jens FILIPPUSSON

BEL 62 FUNKY FRED MARIENSHOF Z

S / ZANG / Bay / 2014 / FANTOMAS DE MUZE / LIBERO H / 106WD34 / E: Stal Marienshof / F: stal marienshof 4 54.28



35 Jorik VERVOORT

BEL 65 DELOREAN DH Z

G / ZANG / Bay / 2013 / DONCKERVOORT DH / CENTO / 106TR72 / E: Spits BV (20001429) / F: De Dwerse Hagen BVBA 5 55.07



36 Steve LEFEVRE

BEL 29 ELIVIA VAN'T HULGENRODE Z

M / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CANTO / 107MB19 / E: Steve LEFEVRE (10002864) / F: Stal De Ridder BVBA / 107MB19 / E: Steve LEFEVRE (10002864) / F: Stal De Ridder BVBA 5 55.72



37 Kessy VAN BERLO

NED 93 FOSTARA

M / KWPN / Chestnut / 2010 / AZTECA VDL / CONCORDE / 105WF65 / E: Kessy VAN BERLO (10092100) / F: Jansen 8 47.57



38 Marie BOSKAMP

BEL 132 LESS IS MORE VAN EQUINTA

M / Bay / 2011 / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / MR BLUE / 107HW35 / E: Vermeir / F: Ward De Bie 8 49.27



39 Lauranne SPITS

BEL 66 TENDER VAN DE KLEIBERG Z

M / Bay / 2014 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / CLINTON / 107OD73 / E: Van Muylem / F: Alain Van Muylem 8 50.79



40 Manuel FERNANDEZ SARO

ESP 89 OBILIX V/H STUYVENBERGHOF

G / BWP / Grey / 2014 / GALISCO VAN PAEMEL / THUNDER VD ZUUTHOEVE / 107BQ00 / E: Fahmy Sporthorses (20016963) / F: Kristel Steelandt 8 53.79



41 Noemie BECKER

BEL 46 HAVANE GP DU BOIS MADAME

M / Bay / 2013 / CONTERNO-GRANDE / LANDUCCI / 106PQ50 / E: Beckbox SPRL / F: beckbox SPRL / 106PQ50 / E: Beckbox SPRL / F: beckbox SPRL 12 49.58



42 Maria BRANKA- BORJA

POL 100 MA BELLE DE MUZE

M / BWP / Grey / 2012 / BAMAKO DE MUZE / VIGO D ARSOUILLES STX / 107CQ74 / E: Piotr BRANKA (10160212) / F: Danny Boelens 12 50.66



43 Jelle LIMBOURG

BEL 81 OXYGENE D'AULNE

G / Chestnut / 2014 / FLIPPER D'ELLE / BRAHMANN ST SIMEON / 106RX47 / E: Amiel / F: BERNADETTE VERSTICHEL 12 51.11



44 Ines VILLMANN-DOLL

GER 108 DIA CORADA

M / HOLST / Bay / 2012 / DIARADO / SAN PATRIGNANO CORRADO / 107KF03 / E: Ines VILLMANN-DOLL (10043986) / F: Hans Bastian 12 53.29



45 Musaab ALNAJAFI

IRQ 5 JANGO

G / Chestnut / 2014 / 107OA08 / E: Musaab ALNAJAFI (10142509) / 107OA08 / E: Musaab ALNAJAFI (10142509) 12 62.78



46 Yara COPPE

BEL 137 EMETTE

M / KWPN / Black / 2009 / ZIDANE / PETER PAN / 104RT94 / E: Yara Coppé / F: R. FRANSSEN, BOVEN-LEEUWEN (NED) / J.M. VAN UYTERT, HEEREWAARDEN (NED) 16 58.13



47 Jordy WILKEN

NED 54 KLARETINA SPIRIT

M / KWPN / Bay / 2015 / UKATO / INDOCTRO / 107OG28 / E: Jordy WILKEN (10043112) / F: J.Wilken 17 55.58



48 Jody VAN GERWEN

NED 67 QUATTA NH Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / QUIDAM DE REVEL / HAVIDOFF / 107BP66 / E: N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / F: huijsmans 20 62.49



