CSI 2*/1*/YH1* Grote-Brogel

HEUSDEN Schedule Riders Horses

03 CSI2* - 1m40

Table A - 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max 1 horse/rider

This competition counts for the Belgian H&H ranking (only Belgian riders) Result list: 32 competitors in this competition. Last updated at 09:39 hrs (04.06.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Niels KERSTEN

NED 305 GRANITO NOORDENHOEK

G / KWPN / Black / 2011 / CORLAND / CASH / 105RW72 / O: Stal Thijssen B.V. (20000078) / B: Weverwijk-van Ginkel / 105RW72 / O: Stal Thijssen B.V. (20000078) / B: Weverwijk-van Ginkel 0 53,31 0 28,34

1,000.00 EUR

2 Roy HANLON

BEL 224 UX VD CANTHOEVE Z

S / ZANG / Grey / 2012 / UGANO SITTE / CADENCE VANT GELUTTE Z / 106CF59 / O: Stal Bijloos BVBA / B: Stijn Pittomvils / 106CF59 / O: Stal Bijloos BVBA / B: Stijn Pittomvils 0 56,70 0 29,16

800.00 EUR

3 Chloe ASTON

GBR 281 DIATENDRA VON ROCHERRATH Z

M / ZANG / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDRO / 106ZK79 / O: Stoffels Edgar & Joanne Aston / B: Stoffels Edgar / 106ZK79 / O: Stoffels Edgar & Joanne Aston / B: Stoffels Edgar 0 54,75 0 30,64

600.00 EUR

4 Frida BERGGREN

SWE 318 DAIQUIRI CC

G / SWB / Other / 2013 / DAQUAR CC 1236 / CASALL LA SILLA / 105WY46 / O: CC Holsteiner Breeding (20001007) / B: CC Holsteiner Breeding / 105WY46 / O: CC Holsteiner Breeding (20001007) / B: CC Holsteiner Breeding 0 54,74 0 35,22

400.00 EUR

5 Charles BERRON

FRA 268 JASPER

S / KWPN / Bay / 2014 / FALAIZE DE MUZE / LUX / 106SW81 / O: Stal Joppen BV (20018103), Evert VAN GORP (10158843) / B: J.A.J. Hoppenbrouwers / 106SW81 / O: Stal Joppen BV (20018103), Evert VAN GORP (10158843) / B: J.A.J. Hoppenbrouwers 0 56,42 0 35,28

280.00 EUR

6 Millie ALLEN

GBR 280 CAYENNE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CALATO Z / RAMIRADO / 106KY91 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400) / B: Vandenberghe / 106KY91 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400) / B: Vandenberghe 0 53,93 0 36,07

220.00 EUR

7 Piergiorgio BUCCI

ITA 293 CARPE DIEM J&F CHAMPBLANC

S / HOLST / Bay / 2012 / CASALL / CONCERTO II / 106KD71 / O: Stal Bucci B.V. (20000731), Stal Bucci B.V.B.A. (20002942) / B: Allwoerden Manfred von / 106KD71 / O: Stal Bucci B.V. (20000731), Stal Bucci B.V.B.A. (20002942) / B: Allwoerden Manfred von 0 56,71 0 36,61

160.00 EUR

8 Logan FIECHTER

NED 297 D-INESS Z

M / ZANG / Bay / 2013 / DARIUS / OSMIUM / 107BP10 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Jansen / 107BP10 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Jansen 0 53,34 0 36,71

120.00 EUR

9 Marit Haarr SKOLLERUD

NOR 315 ESPRIT D'INTRO Z

G / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 106AD61 / O: S.A.R.L TRINACRIA HORSE (20003505) / B: Floru / 106AD61 / O: S.A.R.L TRINACRIA HORSE (20003505) / B: Floru 0 58,13 0 38,02

120.00 EUR

10 Lars KERSTEN

NED 300 SWEET TRICIA

M / KWPN / Grey / 2009 / BERLIN / TAMPA / 104PO29 / O: SHL FARM (20002468) / B: H. NIJBORG, GIETEN (NED) / 104PO29 / O: SHL FARM (20002468) / B: H. NIJBORG, GIETEN (NED) 0 58,80 0 38,34

100.00 EUR

11 Nisse LÜNEBURG

GER 276 CINSEY

S / HANN / Bay / 2007 / CONTENDRO I / FOR PLEASURE / 104CU38 / O: Athina ONASSIS (10024105), Victory Equestrian Sport BV (20000773) / B: ANDRE VAGTS (GER) / 104CU38 / O: Athina ONASSIS (10024105), Victory Equestrian Sport BV (20000773) / B: ANDRE VAGTS (GER) 0 54,26 0 39,84

100.00 EUR

12 Astrid VAN LEEUWEN

NED 312 CHARLY BROWN 353

G / HOLST / Bay / 2014 / COMPANIERO / CARETINO 2 / 106YP59 / O: Stal Astrid van Leeuwen B.V. (20005353) / B: Tetens Beate / 106YP59 / O: Stal Astrid van Leeuwen B.V. (20005353) / B: Tetens Beate 0 58,02 0 40,72

100.00 EUR

13 Alexandra AFZAL

USA 326 GANDHI VAN ORSHOF

G / BWP / Grey / 2006 / CABRIO VAN DE HEFFINCK / PARCO / 104AR53 / O: Alexandra AFZAL (10148128) / B: VAN ORSHOVEN MICHAEL, NEERGLABBEEK (BEL) / 104AR53 / O: Alexandra AFZAL (10148128) / B: VAN ORSHOVEN MICHAEL, NEERGLABBEEK (BEL) 0 62,55 0 45,53



14 Julie CARLBERG

SWE 319 CCSTUD'S FIDELITY

S / SWB / Chestnut / 2010 / MONTE BELLINI / MONTREAL / 105LT12 / O: D. CARLBERG AND SON INTRESSENTER AB / B: D. Carlberg AND SON INTRESS AB O CCSTUD 99 (FRA) / 105LT12 / O: D. CARLBERG AND SON INTRESSENTER AB / B: D. Carlberg AND SON INTRESS AB O CCSTUD 99 (FRA) 4 44,33



15 Ciaran NALLON

IRL 290 DOLCE VITA DES OUCHES

M / Bay / 2013 / 106RS85 / O: Eddy SCHÖPFER (10205845) / B: Schöpfer Eddy / 106RS85 / O: Eddy SCHÖPFER (10205845) / B: Schöpfer Eddy 0 57,90 4 31,83



16 Kirsten ROMBOUTS

BEL 240 APOLLO Z

G / ZANG / Bay / 2014 / AKTION PUR Z / CARETANO Z / 106YI44 / O: Stoeterij Zangersheide / B: stoeterij zangersheide stoeterij zangersheide / 106YI44 / O: Stoeterij Zangersheide / B: stoeterij zangersheide stoeterij zangersheide 0 54,99 4 33,71



17 Joy LAMMERS

NED 307 IBEAU SMH

G / KWPN / Bay / 2013 / QUASIMODO Z / TYGO / 106HA32 / O: Stal Mulkhoeve BVBA (20003373) / B: Hovenga / 106HA32 / O: Stal Mulkhoeve BVBA (20003373) / B: Hovenga 0 53,60 4 33,76



18 Ruben MULDERS

BEL 231 KEY TO SUCCES MI AMOR

M / Bay / 2010 / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / CALVADOS / 107UT76 / O: Deroo / B: Martine Deroo / 107UT76 / O: Deroo / B: Martine Deroo 0 55,57 4 34,74



19 Julia TOPS

CAN 262 GRACE P

M / KWPN / Bay / 2011 / TOULON / PENNSYLVANIA / 105DB65 / O: TOPS HORSE TRADING BV (20001329), Zeidler Farm Canada 2017 Ltd (20001575) / B: C.C J. PEELEN, RENKUM (NED) / 105DB65 / O: TOPS HORSE TRADING BV (20001329), Zeidler Farm Canada 2017 Ltd (20001575) / B: C.C J. PEELEN, RENKUM (NED) 0 56,17 4 35,25



20 Dimme D'HAESE

BEL 213 EMPRESS EH Z

M / ZANG / Chestnut / 2011 / EMERALD / DARCO / 105QI65 / O: Eurohorse BVBA- Axel Verlooy / B: Euro Horse / 105QI65 / O: Eurohorse BVBA- Axel Verlooy / B: Euro Horse 0 52,66 4 35,97



21 Jan VAN ALKEN

BEL 244 MOUSSE VAN DE START

M / BWP / Bay / 2012 / TONIXE / DEAUVILLE DE LA VIE / 106KT50 / O: Vanalken / B: JAN VANALKEN / 106KT50 / O: Vanalken / B: JAN VANALKEN 0 53,84 4 36,29



22 Léa DE COULON

SUI 322 GOLDFINGER Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / GOLDFEVER 3 / PILOT / 105PZ63 / O: Léa DE COULON (10111966) / B: Valains / 105PZ63 / O: Léa DE COULON (10111966) / B: Valains 0 55,46 4 38,94



23 Marthe HEUDENS

BEL 226 KRISKRAS

M / BWP / Grey / 2010 / UGANO SITTE / SHEYENNE DE BAUGY / 107AG58 / O: Marthe HEUDENS (10138141), Marc VAN DE VIJVER (10222532) / B: Miguel & Petra Beys-Lippens / 107AG58 / O: Marthe HEUDENS (10138141), Marc VAN DE VIJVER (10222532) / B: Miguel & Petra Beys-Lippens 0 52,49 8 29,34



24 Linda Hestad VALLAND

NOR 317 DE NERO

G / Other / 2013 / 105ZO16 / O: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / 105ZO16 / O: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) 0 56,49 8 37,00



25 Charlotte PHILIPPE

BEL 234 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: Van Putte Ann / 106HZ00 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: Van Putte Ann 4 53,63



26 Carola LEHNER

AUT 206 NIARA

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / FLAMENCO DE SEMILLY / 106WD58 / O: Carola LEHNER (10047195) / B: Staf Brosens / 106WD58 / O: Carola LEHNER (10047195) / B: Staf Brosens 4 54,26



27 Dennis CAUBERGS

BEL 209 MICHELANGELO

G / BWP / Grey / 2012 / HORION DE LIBERSART / BAYAR D'ELLE / 105LO45 / O: Frederick CANNAERT (10125043) / B: Frederik & Dominiek cannaert / 105LO45 / O: Frederick CANNAERT (10125043) / B: Frederik & Dominiek cannaert 4 54,39



28 Karel COX

BEL 211 GOLD DIAMANT DU PLAN D'EAU

G / SBS / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / CICERO Z VAN PAEMEL / 106GA76 / O: JP Stables B.V. (20003206) / B: Jean-Marc Dessy / 106GA76 / O: JP Stables B.V. (20003206) / B: Jean-Marc Dessy 4 55,30



29 Damien DOYLE

IRL 288 CASSIUS Z

G / ZANG / Grey / 2013 / COULEUR RUBIN / ELANVILLE / 107KY82 / O: Jillian HALINA (10121144) / B: M. SALIBA / 107KY82 / O: Jillian HALINA (10121144) / B: M. SALIBA 4 57,12



30 Wout NEVEN

BEL 233 FOR TREASURE CL Z

S / ZANG / Chestnut / 2015 / FOR PLEASURE / NABAB DE REVE / 107FI83 / O: Lg Training / B: Alexander Liefsoens / 107FI83 / O: Lg Training / B: Alexander Liefsoens 12 58,96



31 Micky MORSSINKHOF

NED 309 ITOS S

G / KWPN / Bay / 2013 / OTANGELO / HEARTBREAKER / 105XK41 / O: PSC Lichtenvoorde (20000826) / 105XK41 / O: PSC Lichtenvoorde (20000826) 17 78,81



32 Dries DEKKERS

BEL 217 D&J HAVANNA

S / BWP / Bay / 2007 / GRISELDI / CASH / 103ZH04 / O: Bvba D&j Projects / B: BROUWERSHOEVE BVBA, HAM (BEL) / 103ZH04 / O: Bvba D&j Projects / B: BROUWERSHOEVE BVBA, HAM (BEL) 29 90,95



The www.equi-score.com platform is only publishing results. The responsibility of the content itself and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.