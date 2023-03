GOLD Pro Tour Lier

18 1m45 Grand Prix

Table A with jump-off - 238.2.2

Prize money: 20.000 € Resultaten lijst: 47 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 18:57 Uur (30.03.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Dieter Vermeiren

BEL 194 Kingston Town 111 Z

G / ZANG / Grey / 2008 / Kashmir van Schuttershof / Chellano Z / 104KZ97 / E: Wim Vermeiren / F: Stal Harrie Theeuwes nv Harrie / 104KZ97 / E: Wim Vermeiren / F: Stal Harrie Theeuwes nv Harrie 0 76,58 0 37,23

2 Ping Yang Hsieh

TPE 224 Nacco Blue dnl

G / BWP / Bay / 2013 / Chacco Blue / Rock'n Roll Semilly / E: Hsieh Ping-Yang / F: ?? / E: Hsieh Ping-Yang / F: ?? 0 78,59 0 37,64

3 Leonie Peeters

BEL 129 Godlike Van De Kapel

M / SBS / Bay / 2012 / Balthazar Vp Wisbecq / Gladstone / 106MB48 / E: Joris Van den Bergh / F: Joris van den Bergh / 106MB48 / E: Joris Van den Bergh / F: Joris van den Bergh 0 75,11 0 39,67

4 Thibeau Spits

BEL 154 Impress-K Van 't Kattenheye Z

S / ZANG / Black / 2015 / Indoktro K van 't Kattenheye / Vagabond de la Pomme / 107DT20 / E: Spits BV / F: Tony en Annemarie Raman - Strobbe / 107DT20 / E: Spits BV / F: Tony en Annemarie Raman - Strobbe 0 80,51 0 39,87

5 Michiel Brusse

NED 216 DURAN TK Z

G / ZANG / Bay / 2014 / Dallas VDL / Karandasj / 107UG85 / E: Mchiel Brusse / F: J. Ten Kate / 107UG85 / E: Mchiel Brusse / F: J. Ten Kate 0 77,92 0 40,40

6 Frederic Vernaet

BEL 199 Okina Van De Bien

M / BWP / Bay / 2014 / Toulon / Blue Boy v. Berkenbroeck / 107ON18 / E: Pappijn - Vandecasteele / 107ON18 / E: Pappijn - Vandecasteele 0 75,67 4 35,30

7 Vincent Lambrecht

BEL 77 Canaletto Gali

G / SF / Chestnut / 2012 / Kannan / Kiriel Du Banco / 106ND28 / E: Stal Lambrecht BV / F: Alain Rothdiener / 106ND28 / E: Stal Lambrecht BV / F: Alain Rothdiener 0 76,73 8 51,40

Fernando Martinez Sommer

MEX 227 Cor Bakker

G / KWPN / Black / 2007 / Colandro / Quattro / 104RD00 / E: N n / F: Bbvc / 104RD00 / E: N n / F: Bbvc 2 78,88 37 Niet gestart

Fernando Martinez Sommer

MEX 228 High Five

G / KWPN / Chestnut / 2012 / Glasgow Vh Merelsnest / Corland / 106GH71 / E: Mnn / F: Willem / 106GH71 / E: Mnn / F: Willem 0 80,93 0 Niet gestart

10 Camilla Mazza De Benedicto

BRA 101 Honesty Chavannaise

M / SBS / Bay / 2013 / President / Fetiche du Pas / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard 4 74,57

11 Andres Vereecke

BEL 182 Noyelle Vd Begijnakker

M / BWP / Chestnut / 2013 / Kannan / Palestro Vd Begijnakker / 106NW53 / E: Andres Vereecke / F: BVBA De Begijnakker / 106NW53 / E: Andres Vereecke / F: BVBA De Begijnakker 4 75,60

12 Benny Naessens

BEL 116 Kannavara Z

M / ZANG / Bay / 2014 / Kannan / Contender / 107AO33 / E: Freek Biebuyck / F: Dave Blyau / 107AO33 / E: Freek Biebuyck / F: Dave Blyau 4 76,17

13 Koen Vereecke

BEL 188 L'Esmeralda Van 't Meulenhof

M / BWP / Bay / 2011 / Nabab de Reve / Lord Z / 106DV27 / 106DV27 4 76,64

14 Vincent Lambrecht

BEL 79 S&L Exxon Hedonist

S / SBS / Bay / 2010 / Ogano Sitte / Thunder Van De Zuuthoeve / 104QT77 / E: Stal Lambrecht BV / F: Don Leys / 104QT77 / E: Stal Lambrecht BV / F: Don Leys 4 78,33

15 Geoffrey Cobbaut

BEL 31 Lambada D

M / BWP / Bay / 2011 / Edjaz Van 't Merelsnest / Diamant De Semilly / 106JO91 / E: Godfried D'heer / F: Godfried d'Heer / 106JO91 / E: Godfried D'heer / F: Godfried d'Heer 4 78,44

16 Leonie Peeters

BEL 132 Tinkoucha Hero Z

M / ZANG / Bay / 2010 / Tinka's Boy / Diamant De Semilly / 105JI76 / E: Rostal NV / F: Luc Henry / 105JI76 / E: Rostal NV / F: Luc Henry 4 78,47

16 Thibeau Spits

BEL 153 Ibestra VB

M / KWPN / Grey / 2013 / Quality Time TN / Krunch De Breve / 106NI55 / E: Koen Praet / F: Gert Verbakel / 106NI55 / E: Koen Praet / F: Gert Verbakel 4 78,47

18 Bart Claes

BEL 21 Picco Bello v/h Panishof

G / BWP / Chestnut / 2015 / Vigo D'Arsouilles / Polidoktus van de Helle / 108AM39 / E: B Dehaes BV / F: John & Jurgen Panis / 108AM39 / E: B Dehaes BV / F: John & Jurgen Panis 4 80,01

19 Thomas Van Minnebruggen

BEL 179 Olympic V/H Russeltveld

G / BWP / Bay / 2014 / Clarimo ASK / Sandro Boy / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens 4 80,72

20 Frederic Vernaet

BEL 203 Icloud

S / HOLST / Grey / 2013 / Calmando / Clearway / 106SA76 / 106SA76 4 80,82

21 Aurelien Lejeune

BEL 80 Capri Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / Catoki / Contender / 106KL35 / E: Aurelien Lejeune / F: Aurélien Lejeune / 106KL35 / E: Aurelien Lejeune / F: Aurélien Lejeune 8 74,94

22 Niels Bruynseels

BEL 275 Diornella-D

M / SCSL / Bay / 2011 / Diamant de Semilly / For Pleasure / 105YW05 / 105YW05 8 76,09

23 Marine Scauflaire

BEL 144 Hortus d'Hoogpoort

S / SBS / Bay / 2013 / Diamant de Semilly / Acorado / 106MR06 / E: Patrick Dalle / F: Patrick Dalle / 106MR06 / E: Patrick Dalle / F: Patrick Dalle 8 76,82

24 Joana Bosch

BEL 13 Talina du vivier Z

M / ZANG / Grey / 2015 / Taalex / Quick Star / 107LH32 / E: Alphonse Nicolaije / 107LH32 / E: Alphonse Nicolaije 8 77,46

25 Jeroen De Winter

BEL 44 L' Innocence Van 't Meulenhof

M / BWP / Chestnut / 2011 / Diamant De Semilly / Carthago / 106BH84 / E: Erik De Winter / F: Mariette Van Lombergen / 106BH84 / E: Erik De Winter / F: Mariette Van Lombergen 8 78,22

26 Kim Thiry

BEL 169 Chayne Z

G / ZANG / Grey / 2013 / Clarissimo Z / Chellano Z / 107MB04 / E: Stal 't Roelhof & Hoogers J / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: Stal 't Roelhof & Hoogers J / F: Hoogers J. 8 78,27

27 Dieter Vermeiren

BEL 195 Noblesse Van 'T Butchershof

M / BWP / Chestnut / 2013 / I Am Moerhoeve's Star / Canturano / 106EX27 / E: Leonie Aertsen / F: Marc Aertsen / 106EX27 / E: Leonie Aertsen / F: Marc Aertsen 8 79,36

28 Robinson Maupiler

FRA 92 Inzaghi Z

G / ZANG / Bay / 2012 / I Am Moerhoeve's Star / Chellano Z / 106ZZ44 / E: Maupiler Stables & C&C STables / F: Van Laer Koen / 106ZZ44 / E: Maupiler Stables & C&C STables / F: Van Laer Koen 8 79,45

29 Bart Clarys

BEL 25 Katharina Dw

M / BWP / Bay / 2010 / Calvaro / Clinton / 105CQ96 / E: Marc Mertens / F: Nico De Wilde / 105CQ96 / E: Marc Mertens / F: Nico De Wilde 8 79,70

30 Carlos De La Malla

ESP 221 Malbec de Brandegem

G / BWP / Chestnut / 2012 / Nabab de Reve / Richebourg D'10 / 105VK91 / E: De la Malla / F: Xx / 105VK91 / E: De la Malla / F: Xx 8 80,43

31 Lola De Braekeleer

BEL 39 Opalocka Du Roton

G / BWP / Bay / 2014 / Thunder vd Zuuthoeve / Levisto Z / 106VP74 / E: Martine Rolin / F: Martine Rolin / 106VP74 / E: Martine Rolin / F: Martine Rolin 8 80,71

32 Nick Benterman

NOR 212 Don Diablo HX

G / KWPN / Chestnut / 2008 / Vittorio / Calvados / 104KL81 / E: Volo Stables AS / F: Stal Hendrix / 104KL81 / E: Volo Stables AS / F: Stal Hendrix 9 82,32

33 Christophe David

BEL 34 Owen Van Den Blauwaert

G / BWP / Chestnut / 2014 / Fantomas de Muze / Skippy II / E: Jan & Joris Vermeir / F: Jan Van Biesen / E: Jan & Joris Vermeir / F: Jan Van Biesen 9 83,18

34 Nick Benterman

NOR 214 Juicy Blue

M / KWPN / Grey / 2014 / Cuba Libre / Phin Phin / 107QZ55 / E: Volo Stables AS / F: Roelof Bril / 107QZ55 / E: Volo Stables AS / F: Roelof Bril 10 88,41

35 Camilla Mazza De Benedicto

BRA 100 Crush ON

M / SWB / Bay / 2013 / Cabachon / Racot / 106IB65 / E: Haras Bonne Chance BV / F: Hans Westergen / 106IB65 / E: Haras Bonne Chance BV / F: Hans Westergen 12 75,96

36 Philip Gysbrechts

BEL 65 Clockibou Of Greenhill Z

G / ZANG / Grey / 2014 / Clockwise of Greenhill Z / Classe VDL / 106UJ77 / E: Philip Gysbrechts / F: Philip Gysbrechts / 106UJ77 / E: Philip Gysbrechts / F: Philip Gysbrechts 12 77,81

37 Karen Oris

BEL 122 Navajo van de Padenborre

G / BWP / Bay / 2013 / Etoile van't Oudbos / Calvaro / 106KN52 / E: Boyen Erik & Martine Nagels / F: Erik en Martine Boyen-Nagels / 106KN52 / E: Boyen Erik & Martine Nagels / F: Erik en Martine Boyen-Nagels 12 78,17

38 Stephanie Andries

BEL 3 New Jursy van de Noordheuvel

M / BWP / Chestnut / 2013 / Spartacus / Papillon Rouge / 106DM67 / E: Saigon BVBA / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA / F: Corneel Franken 12 79,53

39 Nick Vrins

BEL 206 No Fathers Girl

M / BWP / Bay / 2013 / Verde Gaio / Eldorado van de Zeshoek TN / 107BG08 / E: Peter Postelmans / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter Postelmans / F: Postelmans Nv 12 79,92

40 Marine Scauflaire

BEL 148 Obama Vd Wellington

G / BWP / Chestnut / 2014 / Echo van \'t Spieveld / Arizona / 107FI02 / E: Marine Scauflaire / F: Verheye Emmeric / 107FI02 / E: Marine Scauflaire / F: Verheye Emmeric 12 80,08

41 Karim Ghaibi

MAR 62 Lord Lexus Z

S / ZANG / Bay / 2011 / Lord Z / Acord 2 / E: Elisabeth Mouchart / F: HUYSEGOMS STAL MIEVIS / E: Elisabeth Mouchart / F: HUYSEGOMS STAL MIEVIS 13 83,18

42 India Bussey

GBR 277 Elmout De L'herse

S / SBS / Bay / 2010 / Copperfield Vd Held / Kashmir Van Schuttershof / 105FL78 / 105FL78 17 97,58

43 Alicia Gadban-Lewis

CAN 264 Caipirinha De Reve

M / SF / Bay / 2012 / Kannan*gfe / Dandy Du Plape / 106LL15 / E: Torrey Pines Stables / 106LL15 / E: Torrey Pines Stables 21 82,35

Ping Yang Hsieh

TPE 223 Diachron

S / Studbook La Silla / Grey / 2010 / Diarado / Chacco-Blue / E: Hsieh Ping-Yang / F: ?? / E: Hsieh Ping-Yang / F: ?? 0 Uitgesloten

Karen Oris

BEL 123 Nektar de Vauxelles

M / BWP / Chestnut / 2013 / Etoile van't Oudbos / Palestro vd Begijnakker / 106FF25 / E: Erik Boyen / F: Rene Loeys / 106FF25 / E: Erik Boyen / F: Rene Loeys 0 Opgegeven

Loic Massart

BEL 85 Edesa's Nobile

G / Bay / 2013 / Catoki / E: Eddy Sepul / E: Eddy Sepul 0 Opgegeven

Bart Clarys

BEL 22 Arrive Z

M / ZANG / Bay / 2012 / Andiamo Z / Carthago Z / E: Kristof Degrendel / F: Frans Princen / E: Kristof Degrendel / F: Frans Princen 0 Opgegeven

