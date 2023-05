CSI 2*/1*/YH1* Azelhof - Stud 111

AS111 Tijdschema Ruiter Paard

10 CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 88 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 19:26 Uur (04.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Odile GIERECH

LUX 144 TIRELIRE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2015 / TOULON / DARCO / 107DA41 / E: Maeve JUNGERS (10252968) / F: Tilleman Cedric & Delphine / 107DA41 / E: Maeve JUNGERS (10252968) / F: Tilleman Cedric & Delphine 0 59.12

500.00 EUR

2 Julie WELLES

USA 445 GREATFULL

M / WESTF / Grey / 2011 / CONGRESS 4 / PEKING / 105OV31 / E: Cherry Knoll Farm / F: ZG H.-G. Sasse u. M. Schmidt, Lemgo / 105OV31 / E: Cherry Knoll Farm / F: ZG H.-G. Sasse u. M. Schmidt, Lemgo 0 61.45

400.00 EUR

3 John STEEGHS

NED 352 GOMEZ

G / KWPN / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / IRCOLANDO / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen 0 61.88

300.00 EUR

4 Odile GIERECH

LUX 139 A-MYRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ARKO III / TAKASHI VAN BERKENBROEK / 105VU07 / E: Jean-Claude BECO (10181010) / F: THEO KORSTEN / 105VU07 / E: Jean-Claude BECO (10181010) / F: THEO KORSTEN 0 62.36

200.00 EUR

5 Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO

MON 239 DIVINA DE LA COLOGNE

M / SF / Chestnut / 2013 / KANNAN / DIAMANT DE SEMILLY / 106HZ13 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: STEPHANE AUBRY / 106HZ13 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: STEPHANE AUBRY 0 62.84

140.00 EUR

6 Christophe VANDERHASSELT

BEL 397 ELLIPSE DE LEZELLEC

M / SF / Bay / 2014 / KANNAN / PRINCE BALOU / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno 0 65.34

110.00 EUR

7 Estrat MATEU

ESP 252 PAS NORMAL 'V'

S / Bay / 2015 / CORYDON VAN T&L / 107MT12 / E: HORVATH HORSES SL (20005783), HORVATH HORSES SLU (20018447) / 107MT12 / E: HORVATH HORSES SL (20005783), HORVATH HORSES SLU (20018447) 0 65.73

80.00 EUR

8 Julie WELLES

USA 444 DYNEINE DE LILAU

M / SF / Bay / 2013 / 106FW82 / E: YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / 106FW82 / E: YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) 0 66.11

60.00 EUR

9 Sarah NAGEL-TORNAU

GER 281 LORD POLDY

G / WESTF / Bay / 2007 / LORD Z / POLYDOR / 104FB18 / E: Claudia BEEKING (10249488) / F: Jenny Ekkel / 104FB18 / E: Claudia BEEKING (10249488) / F: Jenny Ekkel 0 66.25

60.00 EUR

10 Elisabeth MEYER

GER 264 ORATRICE VD DONKHOEVE

M / BWP / Bay / 2014 / CARRERA VDL / VERDI TN / 106VM78 / E: FTD Sportpferde GbR (20004108) / F: Gustaff Quintelier / 106VM78 / E: FTD Sportpferde GbR (20004108) / F: Gustaff Quintelier 0 67.42

50.00 EUR

11 Sarah NAGEL-TORNAU

GER 278 BALISTO

G / Bay / 2010 / BALOU DU ROUET / UNKNOWN DAM'S SIRE / 105LP52 / E: Fritsch, Moritz u. Michael / 105LP52 / E: Fritsch, Moritz u. Michael 0 67.45

50.00 EUR

12 John STEEGHS

NED 350 CHAMPION PS Z

G / ZANG / Bay / 2013 / COMILFO PLUS Z / AMIRO Z / 106IG52 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Peter Simons / 106IG52 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Peter Simons 0 68.24

50.00 EUR

13 Gilles DUNON

BEL 115 Comanchero De Poteau Z

G / ZANG / Grey / 2013 / Comilfo Plus Z / Coronado / 107kt32 / E: Leen Van Belleghem / 107kt32 / E: Leen Van Belleghem 0 68.33

35.00 EUR

14 Jessica GEURTS

BEL 134 IBIZA

M / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR K Z / ZAPATERO / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen 0 68.77



15 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 56 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 0 69.19

35.00 EUR

16 Millie ALLEN

GBR 7 HOMEY

M / KWPN / Bay / 2012 / CARDENTO 933 / HEARTBREAKER / 105XE64 / E: Majo Yard AB (20016827) / F: Kramer / 105XE64 / E: Majo Yard AB (20016827) / F: Kramer 0 69.33

35.00 EUR

17 Nikko RITTER

USA 315 TIZIAN 79

G / HOLST / Grey / 2013 / TOULON / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106QP97 / E: Signe OSTBY (10160184) / F: Böge, Jürgen / 106QP97 / E: Signe OSTBY (10160184) / F: Böge, Jürgen 0 70.11

35.00 EUR

18 Piet RAIJMAKERS JR

NED 311 VAN SCHIJNDEL'S GLADSTONE

S / KWPN / Bay / 2011 / GRISON VAN DEN BISSCHOP / HEMMINGWAY / 105TV36 / E: Van Schijndel Promotion BV (20000903) / F: S.M.J. VAN DE BURG, BERKEL EN RODENRIJS (NED) / 105TV36 / E: Van Schijndel Promotion BV (20000903) / F: S.M.J. VAN DE BURG, BERKEL EN RODENRIJS (NED) 0 70.13

35.00 EUR

19 Edoardo Alain DUBOIS

ITA 107 IDEM VAN TER HILST

G / SBS / Black / 2014 / ANTARES V TER HILST / KANNAN / 106RN02 / E: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526) / F: Mas / 106RN02 / E: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526) / F: Mas 0 70.32

35.00 EUR

20 Roy VAN BEEK

BEL 374 DIAMANT DE QUIDAM - H OLD

G / OLDBG / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / QUIDAM DE REVEL / 105ZY30 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Kotter, Michael / 105ZY30 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Kotter, Michael 0 70.47

35.00 EUR

21 Christophe VANDERHASSELT

BEL 399 OPPORTUNITY VITSEROEL

G / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / AIR JORDAN Z / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 0 70.68

35.00 EUR

22 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 293 H.BIG ACTION

S / KWPN / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / BIG STAR / 105SE64 / E: E2 STABLES LLC (20000282), Everse Horses (20001624) / 105SE64 / E: E2 STABLES LLC (20000282), Everse Horses (20001624) 0 71.56

35.00 EUR

= 2,315.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

23 Piet RAIJMAKERS JR

NED 309 DJOURAL DE LIZET

G / Chestnut / 2013 / NARTAGO / FADGIO DU HILL / 106XU88 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: Jean-philippe FLEURISSON 17230 LONGEVES (FRA) / 106XU88 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: Jean-philippe FLEURISSON 17230 LONGEVES (FRA) 0 71.96

35.00 EUR

24 Jorik VERVOORT

BEL 424 OLLIE VAN DE KLOTPUTTEN

G / Bay / 2014 / JACKSON DE REGOR / CHATMAN / 108EY92 / E: Maes / F: Nick en Koen Maes / 108EY92 / E: Maes / F: Nick en Koen Maes 0 72.08



25 Anthony WELLENS

BEL 439 OLIVIA VLS

M / BWP / Chestnut / 2014 / ULTIMATE DE KREISKER / ORLANDO / 107MU93 / E: Stal Wellens (20004154) / F: Mestdagh Gebr Bvba / 107MU93 / E: Stal Wellens (20004154) / F: Mestdagh Gebr Bvba 0 72.13



26 Louise AMEEUW

BEL 13 NASTY BOY DE MUZE

S / BWP / Chestnut / 2013 / 106MK31 / E: Ameeuw / 106MK31 / E: Ameeuw 0 72.19



27 Hannah SCHLEEF

GER 323 DIAMO CM

S / HOLST / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 106SV19 / E: Deuerer Horses GmbH & Co.KG (20003405) / F: Carstensen-moeller, Ute / 106SV19 / E: Deuerer Horses GmbH & Co.KG (20003405) / F: Carstensen-moeller, Ute 0 72.28



28 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 296 H5 NOSTALGIE

G / BWP / Chestnut / 2013 / EMERALD / UNDERSTONE VAN DE KAPEL / 106DG53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: jos scheelen / 106DG53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: jos scheelen 0 72.30



29 Mike Patrick LEICHLE

GER 226 ROCKET MAN

G / HOLST / Bay / 2015 / MYLORD CARTHAGO*HN / QUALITY TIME TN / 107CE49 / E: Søren TRUELSEN (10140190) / F: Martin Wree / 107CE49 / E: Søren TRUELSEN (10140190) / F: Martin Wree 0 72.53



30 Jack RYAN

IRL 317 BALOE HP

S / SWB / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / CLEARWAY / 106PT60 / E: KATHERINE STRAUSS, LLC (20005625) / F: Malin Carlsson, Hipparion HB / 106PT60 / E: KATHERINE STRAUSS, LLC (20005625) / F: Malin Carlsson, Hipparion HB 0 72.63



31 Malin PARMLER

SWE 289 MONEYMAKER VAN'T EIGENLO

S / Chestnut / 2012 / ECHO VAN T SPIEVELD / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106VH55 / E: Van Lombergen- Van Laenen / F: Van Lombergen - Laenen / 106VH55 / E: Van Lombergen- Van Laenen / F: Van Lombergen - Laenen 0 73.31



32 Daniel DEUSSER

GER 98 LEGOLAS TER WILGEN

S / BWP / Bay / 2011 / EMMERTON (ALIAS RALDOLALA) / CHIN CHIN / 106EY61 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Wilfried Rooms / 106EY61 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Wilfried Rooms 0 73.69



33 Monique VAN DEN BROEK

NED 379 KASPAR R

G / KWPN / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / BALOUBET DU ROUET / 107CJ70 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: RIETBERG, HOLTEN / 107CJ70 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: RIETBERG, HOLTEN 0 73.78



34 Yves VANDERHASSELT

BEL 402 JEUNESSE

M / BWP / Bay / 2009 / ELDORADO VD ZESHOEK / QUASIMODO VD MOLENDREEF / 104MZ39 / E: Sportstal Vanderhasselt NV (20005307) / F: C.V.B.A. DE MANEKAM / 104MZ39 / E: Sportstal Vanderhasselt NV (20005307) / F: C.V.B.A. DE MANEKAM 0 73.82



35 Kris CHRISTIAENS

BEL 60 VIVA LA VIDA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / CAMBRIDGE / 107HI67 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: ton vullers / 107HI67 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: ton vullers 0 74.04



36 Steven VERMEIR

BEL 419 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe 0 74.66



37 Marthe VAN GORP

BEL 383 GRUMPIE VAN T&L

G / SBS / Bay / 2012 / HOUSTON / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv 0 74.72



38 Edoardo Alain DUBOIS

ITA 108 KATHMANDOE

G / KWPN / Bay / 2015 / NAMELUS R / DEMOCRAAT / 107GH31 / E: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526) / F: KROEZE / 107GH31 / E: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526) / F: KROEZE 0 74.97



39 Jannes SCHULTEWOLTER

GER 334 QUISANDRO

G / HOLST / Other / 2010 / QUINTERO / GASPARI I / 104XW00 / E: Pavel VINGRALEK (10186304) / F: JUHL HANS JOERGEN, TOFTLUND (DEN) / 104XW00 / E: Pavel VINGRALEK (10186304) / F: JUHL HANS JOERGEN, TOFTLUND (DEN) 0 75.02



40 Zazou HOFFMAN

USA 195 BLOOM DU PLESSIS

M / SF / Bay / 2011 / ORIENT EXPRESS / ROSIRE / 105NT09 / E: THE BLOOM GROUP (20005807) / F: Chenu / 105NT09 / E: THE BLOOM GROUP (20005807) / F: Chenu 0 75.08



41 Christophe VANDERHASSELT

BEL 398 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / KASHMIR V SCHUTTERSHOF / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs 0 76.22



42 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 174 H5 CHACCO-SAN

G / HANN / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz 0 76.45



43 Georgia TAME

GBR 364 MAESTRO VAN'T BREEZERHOF

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / HEARTBREAKER / 106CO21 / E: Karel Cox Horses BV (20001400) / 106CO21 / E: Karel Cox Horses BV (20001400) 0 76.83



44 Arvid TENFÄLT

SWE 368 KOROFINA

M / KWPN / Bay / 2015 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer 0 76.88



45 Michael GREEVE

NED 162 KEEP IT COOL SSS

G / KWPN / Grey / 2015 / VDL ZIROCCO BLUE / CORLAND / 107FD94 / E: Gerrit Jan VAN DE POL (10234850) / F: E.H.Schoonhoven / 107FD94 / E: Gerrit Jan VAN DE POL (10234850) / F: E.H.Schoonhoven 0 76.95



46 Sanna BERGS OLSSON

SWE 40 THALIA SR Z

M / ZANG / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / QUICK STAR / 107DR51 / E: Nesnarf BV (20003852), Stal Bergs Olsson (20001126) / F: Sleutels E. & M.J. / 107DR51 / E: Nesnarf BV (20003852), Stal Bergs Olsson (20001126) / F: Sleutels E. & M.J. 0 77.22



47 Harrie SMOLDERS

NED 338 DEESSE DE KERGLENN

M / SF / Bay / 2013 / MYLORD CARTHAGO*HN / CRUSADOR / 106LQ56 / E: Jean Christophe LECORNEUR (10061388), Elise MEGRET (10186826) / F: E.a.r.l. ALAIN RICHARD 29217 LE CONQUET (FRA) / 106LQ56 / E: Jean Christophe LECORNEUR (10061388), Elise MEGRET (10186826) / F: E.a.r.l. ALAIN RICHARD 29217 LE CONQUET (FRA) 0 83.94



48 Lennart VAN VLAENDEREN

BEL 393 CHACCA 3 LEIEN Z

M / ZANG / Bay / 2009 / CHACCO BLUE / PALESTRO VD BEGIJNAKKER / 105CJ28 / E: 3 Leien Stables (20019538) / F: Vanvlaederen Lieve / 105CJ28 / E: 3 Leien Stables (20019538) / F: Vanvlaederen Lieve 4 62.15



49 Hugo KOGELNIG

FIN 221 VERMONT 2

G / HANN / Bay / 2009 / VALENTINO / FLY HIGH / 104TJ96 / E: Veikko LESONEN (10129316), Mirella LESONEN-HAKOLA (10010939) / F: Heinrich Ronne / 104TJ96 / E: Veikko LESONEN (10129316), Mirella LESONEN-HAKOLA (10010939) / F: Heinrich Ronne 4 62.85



50 Patrik SPITS

BEL 341 VIROCONDO Z

S / ZANG / Bay / 2011 / VA-VITE / LYS DE DARMEN / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten 4 63.40



51 Roy VAN BEEK

BEL 376 OILILY

M / BWP / Grey / 2014 / GALISCO VAN PAEMEL / HAMLET / 106WC41 / E: Cornelis KRIJNEN (10218419) / F: Cornelis Krijnen / 106WC41 / E: Cornelis KRIJNEN (10218419) / F: Cornelis Krijnen 4 64.11



52 Morten Alexander DJUPVIK

NOR 104 LEAL

G / WESTF / Bay / 2011 / FALKENHOF'S LANCER / CORNET OBOLENSKY / 105IR14 / E: Carlie FAIRTY (10109827) / F: GESTUT ZHASCHKOW / 105IR14 / E: Carlie FAIRTY (10109827) / F: GESTUT ZHASCHKOW 4 64.92



53 Bunoit MOESKOPS

BEL 271 PARIS VAN EECKELGEM

M / Bay / 2015 / BALOU DU ROUET / FEINSCHNITT IVD RICHTER / 107YU25 / E: Floru / F: Pierre Floru / 107YU25 / E: Floru / F: Pierre Floru 4 67.07



54 Yuval TIVON

ISR 369 I.JOHNNIE BLUE

G / KWPN / Bay / 2013 / CHACCO-BLUE / NEGRO / 106HV22 / E: Nir TIVON (10186827), Ronit TIVON (10187296) / F: J.A.C. Donkers / 106HV22 / E: Nir TIVON (10186827), Ronit TIVON (10187296) / F: J.A.C. Donkers 4 68.11



55 Julie WELLES

USA 446 MY BOY BILL

Male / Grey / 2015 / GRODINO / MR BLUE / 106YO44 / E: SWAMBO PARTNERS INC. (20019047) / 106YO44 / E: SWAMBO PARTNERS INC. (20019047) 4 69.11



56 Maximilien LEMERCIER

FRA 232 I EASY D'OR DU CALVAIRE

G / Bay / 2014 / QUICKLY DE KREISKER / KASHMIR V SCHUTTERSHOF / 106YY90 / E: Richard BELLENGER (10060354), Anne Claire DECROIX (10153736), Laurent ELIAS (10171891), Franck VANNI / 106YY90 / E: Richard BELLENGER (10060354), Anne Claire DECROIX (10153736), Laurent ELIAS (10171891), Franck VANNI 4 70.20



57 Morten Alexander DJUPVIK

NOR 103 INDY

M / KWPN / Bay / 2013 / VDL ZIROCCO BLUE / JUS DE POMME / 106DT52 / E: J JESPERS (10177807) / F: Jespers / 106DT52 / E: J JESPERS (10177807) / F: Jespers 4 70.24



58 Niels BRUYNSEELS

BEL 52 NOGANA VAN HET PEGGERSHOF

M / BWP / Bay / 2013 / OGANO SITTE / LEADER M / 106IU06 / E: Global One Horses Ltd. (20000772), Wim KELLER (10195851) / F: Cinfra Bvba / 106IU06 / E: Global One Horses Ltd. (20000772), Wim KELLER (10195851) / F: Cinfra Bvba 4 70.47



59 Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO

MON 238 CHATOCINO

Male / OS / Bay / 2010 / CHACCO-BLUE / DOBEL'S CENTO / 106HZ20 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: GESTUET LEWITZ / 106HZ20 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: GESTUET LEWITZ 4 71.92



60 Thibeau SPITS

BEL 343 CARLO VAN KLAPSCHEUT Z

S / ZANG / Bay / 2015 / CARLOW VAN DE HELLE / CICERO Z VAN PAEMEL / 107KT56 / E: Mivaro BVBA - Emile Van Rossem / F: BVBA Mivaro / 107KT56 / E: Mivaro BVBA - Emile Van Rossem / F: BVBA Mivaro 4 72.27



61 Benjamin HEDIN

FRA 187 FUNKY BOY DES REVES

S / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / COOPER VD HEFFINCK / 107VH31 / E: Benjamin HEDIN (10081145) / 107VH31 / E: Benjamin HEDIN (10081145) 4 72.68



62 Tibo HENDRICKX

BEL 194 DARK MOON DE GREENBAY Z

S / ZANG / Bay / 2012 / DIARADO / NUMERO UNO / 105OL56 / E: Act dis Ticaret & Eede SPRL / F: Stephane Chantot / 105OL56 / E: Act dis Ticaret & Eede SPRL / F: Stephane Chantot 4 73.32



63 Gilles VAN HAMME

BEL 386 ORPHEE EH Z

M / Bay / 2014 / OMAR / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) 4 73.80



64 Daniel DEUSSER

GER 99 LOUI LN

S / SWB / Bay / 2014 / KANNAN / CARTANI / 106UH30 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Louise Nyberg / 106UH30 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Louise Nyberg 4 74.05



65 Daria KOBIERNIK

POL 216 COLETTE

M / PZHK (SP) / Bay / 2013 / BISCAYO / COLANDRO / 106ZN88 / E: Anna MALINGA (10189109) / F: Eco-Abi Ewa Fabinska / 106ZN88 / E: Anna MALINGA (10189109) / F: Eco-Abi Ewa Fabinska 4 74.78



66 Kelly ARANI

USA 16 MARDINIE

M / BWP / Black / 2012 / SPARTACUS / MILL REEF VDL / 106FH43 / E: MARIGOT BAY FARM, LLC (20001481) / F: Tom & johan Camerlynck / 106FH43 / E: MARIGOT BAY FARM, LLC (20001481) / F: Tom & johan Camerlynck 4 75.22



67 Adam GRZEGORZEWSKI

POL 164 FANFRELUCHE DE RIALFO Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / FARFELU DE MUZE / DOKKUM DE RIALFO / 107BQ06 / E: Rafal KIERNIKOWSKI (10172851) / F: Johan Bijloos / 107BQ06 / E: Rafal KIERNIKOWSKI (10172851) / F: Johan Bijloos 4 75.27



68 Emelie PIEPER

GER 301 FASSIDA VA - H

M / HOLST / Other / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / CAPITOL I / 106YH99 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831), Manfred VON ALLWÖRDEN (10122163) / F: von Allwörden, Manfred / 106YH99 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831), Manfred VON ALLWÖRDEN (10122163) / F: von Allwörden, Manfred 4 75.90



69 Gilles DUNON

BEL 114 PRYOR

S / BWP / Bay / 2015 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / UNTOUCHABLE Z / 107BW22 / E: Marc BAUKELAND (10225456) / F: Geert Smet / 107BW22 / E: Marc BAUKELAND (10225456) / F: Geert Smet 4 76.31



70 Thibeau SPITS

BEL 342 CALVINO II DE NYZE Z

S / ZANG / Bay / 2014 / CALVARO Z / HEARTBREAKER / 106PZ17 / E: Danny NIJS (10202250) / F: Danny Nijs / 106PZ17 / E: Danny NIJS (10202250) / F: Danny Nijs 4 76.53



71 Elisabeth MEYER

GER 261 DERRICK 121

G / HOLST / Chestnut / 2016 / DINKEN / ALJANO 2 / 107NQ93 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / F: Karl-Heinz Will / 107NQ93 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / F: Karl-Heinz Will 4 76.95



72 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 176 H5 PORTHOS MAESTRO WH Z

G / ZANG / Bay / 2014 / PICASSO Z / OGANO SITTE / 106VF84 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Christophe/Frank Wouters/Fory / 106VF84 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Christophe/Frank Wouters/Fory 4 78.43



73 Graham GRANT

IRL 153 JAMAIQUE DB

M / SBS / Grey / 2015 / TOULON / CLINTON / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart 4 79.28



74 Estrat MATEU

ESP 254 VRIENDINNEKE VAN DE LENTAMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107RI05 / E: Estrat MATEU (10002230) / F: De Withoeve LV / 107RI05 / E: Estrat MATEU (10002230) / F: De Withoeve LV 4 80.86



75 Malin PARMLER

SWE 288 IMMER FORTUNA

G / KWPN / Grey / 2013 / BERLIN / COLANDRO / 106FF31 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, Zwolle / 106FF31 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, Zwolle 4 83.34



76 Ella Yunjing WANG

CHN 433 HOSELINDE

M / KWPN / Grey / 2012 / CAMPBELL VDL / ZEUS / 106DS92 / E: Lei WANG (10159149) / F: MTS.van Esch / 106DS92 / E: Lei WANG (10159149) / F: MTS.van Esch 6 85.62



77 Hani KAMAL RAJI BISHARAT

JOR 207 CHATINUE

G / OS / Chestnut / 2010 / CHACCO-BLUE / CONTINUE / 105JX90 / E: Maryam BSHARAT (10222946) / F: Gestuet Lewitz / 105JX90 / E: Maryam BSHARAT (10222946) / F: Gestuet Lewitz 8 64.42



78 Adam PISARIK

CZE 305 DANILO

S / SWB / Bay / 2011 / FETCHER N / LAST LIBERTY / 106QS93 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538) / F: Maria Olsson / 106QS93 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538) / F: Maria Olsson 8 73.17



79 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 249 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn 8 75.11



80 Kris CHRISTIAENS

BEL 58 GORDON VAN DE BERGHOEVE Z

G / ZANG / Bay / 2015 / GITANO / CALVARO Z / 107HI71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch / 107HI71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch 8 78.87



81 Michael GREEVE

NED 161 K-STAR

G / KWPN / Bay / 2015 / BIG STAR / CAROLUS H / 106SY21 / E: HEATHMAN FARM, LLC (20001015) / F: WALDMAN HORSES BV / 106SY21 / E: HEATHMAN FARM, LLC (20001015) / F: WALDMAN HORSES BV 9 88.69



82 Nikko RITTER

USA 314 AQUILES DEL CARIBE Z

G / ZANG / Bay / 2014 / ACTION-BREAKER / GERLINUS / 106SY06 / E: Nikko RITTER (10019759) / F: Ruiz Maurcio / 106SY06 / E: Nikko RITTER (10019759) / F: Ruiz Maurcio 10 85.03



83 Santa STEINBERGA

LAT 356 LOLITHA

M / WESTF / Chestnut / 2013 / LOS ANGELES / CALIDO I / 106BR05 / E: S K HAAK (10163983), N. VELDHUIJZEN (10163984) / F: Wolfgang Brinkmann / 106BR05 / E: S K HAAK (10163983), N. VELDHUIJZEN (10163984) / F: Wolfgang Brinkmann 12 72.34



84 Tina DEUERER

GER 96 LYON D'AMOUR D

S / BAD-WÜ / Bay / 2014 / LONDON / CALVARO F.C. / 106HF21 / E: Deuerer Horses GmbH & Co.KG (20003405) / F: Dr. Wolf-Dieter Wagner / 106HF21 / E: Deuerer Horses GmbH & Co.KG (20003405) / F: Dr. Wolf-Dieter Wagner 12 74.39



85 Anke DE BREUCKER

BEL 79 FASHION TCS

M / KWPN / Bay / 2010 / 105OS31 / E: Johnny De Breucker / F: T&L COLLINS / 105OS31 / E: Johnny De Breucker / F: T&L COLLINS 16 70.87



86 Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO

MON 241 HOCAN

G / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / IROKO / 107KH85 / E: Nadine VOLMER (10134135), Martin WILDER (10252032) / F: J.Hogewoning / 107KH85 / E: Nadine VOLMER (10134135), Martin WILDER (10252032) / F: J.Hogewoning 16 73.09



87 Anke DE BREUCKER

BEL 83 OTHELLO VAN'T KLAVERTJE VIER

G / Black / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / CONCORDE / 106QV13 / E: Johnny DE BREUCKER (10191173) / F: Christel & Marc Van Duyse / 106QV13 / E: Johnny DE BREUCKER (10191173) / F: Christel & Marc Van Duyse 16 74.49



88 Joep WENSELAERS

BEL 449 O'NEIL DE YESELO

G / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / QUISTELLO / 106TF45 / E: Van Wolvelaer / F: Van Wolvelaer Kristel / 106TF45 / E: Van Wolvelaer / F: Van Wolvelaer Kristel 24 91.50



