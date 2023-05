CSI 2*/1*/YH1* Spring Tour Lummen

07 CSI2* - 1m40

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Belgian H&H ranking for the Belgian riders Resultaten lijst: 64 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 19:09 Uur (13.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Thomas MERTENS

BEL 273 MOWGLI DU SASIANA

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / UNKNOWN / 106ZN18 / E: Daisy BRUYNINX (10155905), Jos BRUYNINX (10283656) / F: Daisy Bruyninx / 106ZN18 / E: Daisy BRUYNINX (10155905), Jos BRUYNINX (10283656) / F: Daisy Bruyninx 0 79.54 0 38.99

2,500.00 EUR

2 Jeroen APPELEN

BEL 5 DEMERALD R Z

S / Chestnut / 2015 / DIAMANT DE SEMMILLY / GUIDAM / 107ET04 / E: L&M Sporthorses / F: Van Steenwinkel Tiffany / 107ET04 / E: L&M Sporthorses / F: Van Steenwinkel Tiffany 0 81.25 0 39.45

2,000.00 EUR

3 Wout NEVEN

BEL 289 NATSU DE CARMEL

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / BERLIN / 106OA21 / E: Kristof CLEEREN (10001957) / F: Dirk Willaert / 106OA21 / E: Kristof CLEEREN (10001957) / F: Dirk Willaert 0 82.87 0 40.86

1,500.00 EUR

4 Michael HUGHES

USA 181 O' BALOU VAN DE PLATAAN

G / BWP / Grey / 2014 / BALOUB DU ROUET / QUINCEROT VAN T&L / 106ZT61 / E: Stephex Stables / F: Meskens-Rooms / 106ZT61 / E: Stephex Stables / F: Meskens-Rooms 0 82.19 0 40.93

1,000.00 EUR

5 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 208 KING VALENTINO Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KING JULIO / NABAB DE REVE / 107ET37 / E: Jos Lansink Horses BVBA / F: Lansink Jos / 107ET37 / E: Jos Lansink Horses BVBA / F: Lansink Jos 0 84.66 0 42.48

700.00 EUR

6 Jeroen DE WINTER

BEL 87 PEGASE VAN'T RUYTERSHOF

S / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / CARTANI 4 / 106SR51 / E: De Winter / F: Stal 't Ruytershof Bvba / 106SR51 / E: De Winter / F: Stal 't Ruytershof Bvba 0 82.88 0 44.51

550.00 EUR

7 Kris CHRISTIAENS

BEL 54 NOBLESSE VD BERGHOEVE

M / BWP / Grey / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / CASSINI I / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch 0 81.49 0 45.23

400.00 EUR

8 Philippe LE JEUNE

BEL 236 EROS DU CHATEAU

S / Bay / 2014 / KANNAN / ROBIN II Z / 106VE93 / E: Francois Eric FEDRY (10001356) / F: Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA) / 106VE93 / E: Francois Eric FEDRY (10001356) / F: Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA) 0 82.65 0 46.16

300.00 EUR

9 Yörg VAN DEN EYNDEN

BEL 384 KOBALT DE TOXANDRIA

M / BWP / Bay / 2010 / APPLE JUICE / KELVIN DE SAINTE HERMELLE / 106VF82 / E: Valentina DELCLOO (10220674) / F: Werner Dierckx / 106VF82 / E: Valentina DELCLOO (10220674) / F: Werner Dierckx 0 82.02 4 38.80

300.00 EUR

10 Guido HORNESCH

BEL 172 NAILAH

M / BWP / Bay / 2013 / KANNAN / DARCO / 107TJ56 / E: Hilde GROSEMANS (10289632), Hornesch Equestrian BV (20019711) / F: Guido Hornesch en Hilde Grosemans / 107TJ56 / E: Hilde GROSEMANS (10289632), Hornesch Equestrian BV (20019711) / F: Guido Hornesch en Hilde Grosemans 0 79.22 4 39.80

250.00 EUR

11 Daan VAN GEEL

NED 387 KEDGWICK

G / KWPN / Bay / 2015 / BAMAKO DE MUZE / LUX Z / 107CJ46 / E: Van Geel-Schröder B.V. (20001246) / F: T. de Boer Hanja / 107CJ46 / E: Van Geel-Schröder B.V. (20001246) / F: T. de Boer Hanja 0 83.13 4 41.60

250.00 EUR

12 Chanel DE BAETS

BEL 75 I AM ELVIS

G / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VERON / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert 0 80.40 4 42.13

250.00 EUR

13 Mathilda BOHLIN

SWE 37 SINGCLAIR

G / SWB / Bay / 2015 / 107NX96 / E: Grevlundagården i Vitaby AB (20001424) / F: Wannius J. AB / 107NX96 / E: Grevlundagården i Vitaby AB (20001424) / F: Wannius J. AB 0 80.22 4 46.01

75.00 EUR

14 Christopher MEGAHEY

IRL 267 WADRO'S HIGGINS

G / KWPN / Bay / 2012 / SPARTACUS TN / BERLIN / 106QY74 / E: EPONA 309 BV (20000806), Isheau WONG (10017100) / F: Henstra en Henstra / 106QY74 / E: EPONA 309 BV (20000806), Isheau WONG (10017100) / F: Henstra en Henstra 0 81.18 4 48.88

75.00 EUR

15 Gilles NUYTENS

BEL 300 DIABELLE PS

M / OS / Bay / 2015 / DIATENDRO / PAPILLON ROUGE / 107GQ74 / E: Devos Stables BVBA / F: Gestut Lewitz / 107GQ74 / E: Devos Stables BVBA / F: Gestut Lewitz 0 82.51 8 48.11

75.00 EUR

16 Bhaskar DASGUPTA

CAN 442 M Hooligan Dg

S / BWP / Chestnut / 2012 / Hickstead / Aquilino / 107fd52 / 107fd52 0 81.80 19 60.39

75.00 EUR

= 10,300.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

17 Nick VRINS

BEL 421 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv 0 81.86 WD



17 Wilm VERMEIR

BEL 406 IQ VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2008 / TOULON / KANNAN / 104HP75 / E: Bert VERMEIR (10029725) / F: PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL) / 104HP75 / E: Bert VERMEIR (10029725) / F: PAUWELS - CALUWE, OPPUURS (BEL) 0 84.96 WD



19 Thibault PHILIPPAERTS

BEL 307 POMPIDOU VAN HET KUILENHOF

G / BWP / Bay / 2015 / KANNAN / BRETT SAINT CLAIR / 107XT49 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Familie Maesen / 107XT49 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Familie Maesen 4 78.76



20 Jerome SCHMIDT

BEL 343 ETOILLE

M / SBS / Grey / 2010 / 105OS34 / E: As Stables (20000729) / 105OS34 / E: As Stables (20000729) 4 79.49



21 Jack RYAN

IRL 335 CATCH-ME VAN BERKENBROECK

S / AES / Grey / 2014 / CICERO VAN PAEMEL / NONSTOP / 107EP77 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Michel SPAAS (10178706) / F: Michel Spaas / 107EP77 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Michel SPAAS (10178706) / F: Michel Spaas 4 79.64



22 Nick VERLIES

BEL 404 BAJRANG

S / HANN / Bay / 2014 / CADOR / SILVIO I / 106PF04 / E: Amar SARIN (10144104), Nick VERLIES (10026054) / F: Dr.Jacobs / 106PF04 / E: Amar SARIN (10144104), Nick VERLIES (10026054) / F: Dr.Jacobs 4 79.71



23 Chloe WINCHESTER

GBR 428 BILLY BUD

G / AES / Bay / 2013 / CEVIN Z / VETCHA / 106UE55 / E: Thomas GLEDITSCH (10285865) / F: Donal Barnwell / 106UE55 / E: Thomas GLEDITSCH (10285865) / F: Donal Barnwell 4 81.00



24 James DAVENPORT

GBR 70 ONE WAY

Male / AES / Bay / 2011 / ARGENTO / MALITO DE REVE / 105VI27 / E: Jean DAVENPORT (10203799) / F: MR S DAVENPORT / 105VI27 / E: Jean DAVENPORT (10203799) / F: MR S DAVENPORT 4 81.41



25 Jenny KROGSAETER

NOR 224 LAURIER

S / BWP / Grey / 2011 / VDL ZIROCCO BLUE / CHIN CHIN / 105MA37 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: ANN KEISSE / 105MA37 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: ANN KEISSE 4 81.74



26 Kevin THORNTON

IRL 367 CHAMPIONS LEAGUE

G / WESTF / Grey / 2015 / CRISTALLO 7 / FALKENHOF'S LANCER / 107DE55 / E: Kevin Thornton Showjumping LTD (20005093), Mulder Logistics B.V. (20004080) / F: Dr. Axel Schürner / 107DE55 / E: Kevin Thornton Showjumping LTD (20005093), Mulder Logistics B.V. (20004080) / F: Dr. Axel Schürner 4 81.79



27 Jens NIJS

BEL 297 OLYMPIC VAN HET MERRETHOF

G / BWP / Chestnut / 2014 / KASANOVA DE LA POMME / TRIOMPHE DE MUZE / 107EK81 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Ben Van Den Plas / 107EK81 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Ben Van Den Plas 4 81.88



28 Thomas DE WIT

BEL 92 ICE TWIN GIRL DW Z

M / ZANG / Grey / 2015 / I'M SPECIAL DE MUZE / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 107MM67 / E: Laura DE WIT (10298629), DW Stables (20016510) / F: DW-stables / 107MM67 / E: Laura DE WIT (10298629), DW Stables (20016510) / F: DW-stables 4 82.16



29 Tim PROUVÉ

BEL 325 ACKILA DV Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / AKTION PUR Z / GOTSPE Z / 107BD20 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables / 107BD20 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables 4 82.17



30 Stephan VERSCHUERE

BEL 410 FLASH VAN HET WATERGOED

G / SBS / Grey / 2011 / HOUSTON / GRANDEUR / 106TF52 / E: Marc REBRY (10208723) / F: Marc Rebry / 106TF52 / E: Marc REBRY (10208723) / F: Marc Rebry 4 82.43



31 Alexander KUMPS

BEL 227 FRAYA WIRO

M / HOLST / Grey / 2013 / CASALL / CASHANDCARRY / 107XK85 / E: Nelly ROMBAUT (10308904) / F: Rockmann Nico / 107XK85 / E: Nelly ROMBAUT (10308904) / F: Rockmann Nico 4 83.85



32 Robert MURPHY

GBR 278 IMBEER

Male / KWPN / Bay / 2013 / ETOULON VDL / BURGGRAAF NV / 105ZH77 / E: John ROBERTS (10168632) / 105ZH77 / E: John ROBERTS (10168632) 5 85.64



33 Maxime TIPS

BEL 378 KEATON

G / Grey / 2015 / CIDANE / VINGINO / 108GF58 / E: Beerens / F: Y. Copal / 108GF58 / E: Beerens / F: Y. Copal 5 85.86



34 Christophe BODEN

BEL 33 NEMO VD BERGHOEVE

G / BWP / Grey / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / CASCAVELLE / 106NV71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch / 106NV71 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: Paul Van den Bosch 7 87.03



35 Felix KOLLER

AUT 215 Copacabana M

M / DSP (ZWEIB) / Bay / 2014 / Comme Il Faut 5 / Balou Du Rouet / 108hl87 / E: Tanja BOCK (10209824), Sportpferde Ottens GmbH (20002440) / F: ZG Meyer u. Aller / 108hl87 / E: Tanja BOCK (10209824), Sportpferde Ottens GmbH (20002440) / F: ZG Meyer u. Aller 8 80.72



36 Simon PROUVÉ

BEL 321 BOBBY PROVA Z

G / ZANG / Bay / 2015 / BILLY CONGO / ANDIAMO VH KAPELHOF Z / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV 8 83.47



37 Caroline DEVOS-POELS

NED 121 MESSAGE FOR YOU

G / HANN / Chestnut / 2013 / MESSENGER / WESSEX / 107BY09 / E: Patrizia JENTGES (10225593) / F: Koop, Reinhard / 107BY09 / E: Patrizia JENTGES (10225593) / F: Koop, Reinhard 10 86.73



38 Scarlette NORMAN

GBR 298 CAREFULL JOY Z

M / ZANG / Grey / 2014 / COBLESSE ORANJE / COLANDRO / 107BX07 / E: Wendy NORMAN (10225499) / F: Wolters Sheila / 107BX07 / E: Wendy NORMAN (10225499) / F: Wolters Sheila 10 86.98



39 Pieter KENIS

BEL 196 PICASSO VAN DE LOOISE HEIDE

G / Bay / 2015 / CASINO ROYAL VAN DE HUNTERS / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 108HM83 / E: Smolders / F: Eykens - Stessens BVBA / 108HM83 / E: Smolders / F: Eykens - Stessens BVBA 11 87.75



40 Lennert KORSTEN

BEL 219 ELSTAR II HERO Z

S / ZANG / Bay / 2015 / E-STAR / RUBENS DU RI D ASSE / 107EO79 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) / F: High Jumper SPRL High Jumper SPRL / 107EO79 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) / F: High Jumper SPRL High Jumper SPRL 12 83.63



41 Kim THIRY

BEL 364 PHILAE VAN HET EIKENHOF

G / BWP / Bay / 2015 / FOR PLEASURE / TOULON / 107VE43 / E: Stal 't Roelhof (20005028), Isy VANDENBEMPT (10301360) / F: Theo Claessens / 107VE43 / E: Stal 't Roelhof (20005028), Isy VANDENBEMPT (10301360) / F: Theo Claessens 12 83.71



42 Wim AEGTEN

BEL 1 TOFINO A Z

M / ZANG / Bay / 2015 / TSAR HERO / PRESIDENT / 107AP62 / E: Elizabeth SMITH (10165770) / F: Wim Aegten / 107AP62 / E: Elizabeth SMITH (10165770) / F: Wim Aegten 12 88.42



43 Tamara KLOP

NED 210 HAPPY HANDSOME

G / KWPN / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / INDOCTRO / 105SE42 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: de Bot / 105SE42 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: de Bot 14 86.87



44 Dries DEKKERS

BEL 98 POMMERY VAN HET IJZEREN LINDEHOF

G / BWP / Chestnut / 2015 / KASANOVA DE LA POMME / ROBIN DES BRUYERES / 107UE77 / E: Bastiaens Marc & Jonkmans Carine (20019787) / F: Jean Jonkmans / 107UE77 / E: Bastiaens Marc & Jonkmans Carine (20019787) / F: Jean Jonkmans 15 87.05



45 Twiggy WOUTERS

BEL 441 PAPILLON VAN DE KLUIS

M / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 108HM93 / E: Winkels / F: Stal de Kluis BVBA / 108HM93 / E: Winkels / F: Stal de Kluis BVBA 15 99.11



46 Bertrand GENIN

BEL 156 HOLIDAY DE LA BOUVERIE

M / SBS / Bay / 2013 / CLINTON / HEARTBREAKER / 106SE42 / E: Albert HENQUIN (10121760) / F: Albert Henquin / 106SE42 / E: Albert HENQUIN (10121760) / F: Albert Henquin 16 81.98



47 Jordy VERBOVEN

BEL 402 MIALANI VAN DE OUDE HOEVE

M / Grey / 2012 / ZILVERSTAR T / QUISTELLO / 107KT96 / E: Verboven / F: Eric Verboven / 107KT96 / E: Verboven / F: Eric Verboven 16 84.39



48 Mike VAN OLST

BEL 397 U2 VD RODE POELHOEVE

G / HOLST / Chestnut / 2014 / URIKO / CARETINO / 107PL81 / E: Wim MOTMANS (10268404), Twiggy WOUTERS (10138746) / F: Volker Thedens / 107PL81 / E: Wim MOTMANS (10268404), Twiggy WOUTERS (10138746) / F: Volker Thedens 24 96.23



49 Caroline MÜLLER

GER 281 KENSINGTON ES

S / KWPN / Other / 2015 / CORNET OBOLENSKY / FOR PLEASURE / 106XQ87 / E: Egbert SCHEP (10130471), Stal Horn B.V. (20001632) / F: E. Schep / 106XQ87 / E: Egbert SCHEP (10130471), Stal Horn B.V. (20001632) / F: E. Schep 30 102.62



50 Silke NASSEN

BEL 283 NEFERTETE PROVA

M / BWP / Bay / 2013 / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / ACCORD II / 106XY26 / E: Ingrid KEMPENEERS (10250116) / F: Prova-Hof N.V. / 106XY26 / E: Ingrid KEMPENEERS (10250116) / F: Prova-Hof N.V. 32 92.87



Will EDWARDS

GBR 139 SHW EARLY DAWN

M / AES / Bay / 2012 / HEARTBEAT / LANDETTO / 105VE27 / E: Carl EDWARDS (10000894) / F: Michelle Rowles / 105VE27 / E: Carl EDWARDS (10000894) / F: Michelle Rowles Opgegeven



Dennis CAUBERGS

BEL 51 NARNIA

M / BWP / Black / 2013 / 107JB51 / E: Joke MARDAGA (10042418) / 107JB51 / E: Joke MARDAGA (10042418) Opgegeven



Sam POLLEUNIS

BEL 316 ONA P

M / BWP / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis Opgegeven



Seppe WOUTERS

BEL 436 E-GINTON Z

G / ZANG / Bay / 2011 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / LINTON / 107AW67 / E: A.j SMOLDERS (10260761) / F: Smolders A.J. / 107AW67 / E: A.j SMOLDERS (10260761) / F: Smolders A.J. Opgegeven



Christian WEIER

LUX 425 BRIX 19

S / HOLST / Bay / 2013 / 106XV00 / E: Christian WEIER (10022170) / 106XV00 / E: Christian WEIER (10022170) Opgegeven



Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 47 JUNIUS VD HEFFINCK Z

G / ZANG / Bay / 2015 / VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE / H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK / 107ZH68 / E: VP Stars BV / F: Van de Heffinck BVBA / 107ZH68 / E: VP Stars BV / F: Van de Heffinck BVBA Opgegeven



Manfredi MACCHIARELLA

ITA 257 ANKE 111 Z

M / Bay / 2013 / ACTION-BREAKER / KIMBALL / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV Opgegeven



Logan FIECHTER

NED 149 KANNY

G / AES / Bay / 2015 / E-GINTON Z / EMERALD / 107GS89 / E: Logan FIECHTER (10168658) / F: A J SMOLDERS / 107GS89 / E: Logan FIECHTER (10168658) / F: A J SMOLDERS Opgegeven



Lars DEMEERSMAN

BEL 110 LAMBICK VAN DE VLINDERVALLEI

G / BWP / Bay / 2011 / ELVIS TER PUTTE / 105OG42 / E: Premium Sporthorses BVBA (20003038) / F: Bart Deferm / 105OG42 / E: Premium Sporthorses BVBA (20003038) / F: Bart Deferm Opgegeven



Louke BAETEN

BEL 17 PEGINA VD BISSCHOP

M / BWP / Chestnut / 2015 / COMME IL FAUT / DARCO / 107CK45 / E: SB sporhorses (20018073), Stijn STEVENS (10070375) / F: Tom De Craene / 107CK45 / E: SB sporhorses (20018073), Stijn STEVENS (10070375) / F: Tom De Craene Opgegeven



Santa STEINBERGA

LAT 354 TENDER VAN DE KLEIBERG Z

M / ZANG / Bay / 2014 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / CLINTON / 107OD73 / E: STALCO Limited (20019760) / F: Alain Van Muylem / 107OD73 / E: STALCO Limited (20019760) / F: Alain Van Muylem Opgegeven



Julien MACEDOINE

BEL 260 CASSARINO Z

G / ZANG / Grey / 2013 / CASSARO Z / RAMZES / 105WN30 / E: Macedoine / F: Julien Macedoine / 105WN30 / E: Macedoine / F: Julien Macedoine Uitgesloten



Louise LENAERTS

BEL 245 MAYBEL VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / FIGARO C (EX FIGARO DE LA VIE) / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / 106VR33 / E: Lenaerts Benoit (20017468) / F: IVO HOUTMEYERS / 106VR33 / E: Lenaerts Benoit (20017468) / F: IVO HOUTMEYERS Uitgesloten



Dirk DEMEERSMAN

BEL 104 ODELINA VAN 'T MERELSNEST

M / Bay / 2014 / KANNAN / VOLTAIRE / 107AT71 / E: Cavalini Bvba / F: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest / 107AT71 / E: Cavalini Bvba / F: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest Uitgesloten



