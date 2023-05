CSI 2*/1*/YH1* Spring Tour Lummen w2

OFFICIELE UITSLAG Tijdschema Ruiter Paard

02 B CSI2* - 1m40 Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider

This class counts for the Belgian H&H ranking for the Belgian riders Resultaten lijst: 55 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 14:00 Uur (19.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Emma STOKER

GBR 410 DAISY

M / HOLST / Grey / 2011 / CONNOR / COROFINO I / 105QP35 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: Erkhard Gottschalk / 105QP35 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: Erkhard Gottschalk 0 62,05

500.00 EUR

2 Aurelie DELOOF

BEL 147 ITO

G / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / ARAMIS DE LA CENSE / 106NO48 / E: Deloof / F: haras de Fremis / 106NO48 / E: Deloof / F: haras de Fremis 0 63,57

400.00 EUR

3 Margareth EIKNER

EST 192 CORVETTE 2G Z

G / ZANG / Bay / 2015 / 106YD55 / E: Goodstar Horses (20004206) / 106YD55 / E: Goodstar Horses (20004206) 0 64,77

300.00 EUR

4 Chloe WINCHESTER

GBR 508 BILLY BUD

G / AES / Bay / 2013 / CEVIN Z / VETCHA / 106UE55 / E: Thomas GLEDITSCH (10285865) / F: Donal Barnwell / 106UE55 / E: Thomas GLEDITSCH (10285865) / F: Donal Barnwell 0 65,03

200.00 EUR

5 Maxime TIPS

BEL 432 ELIXA HERO Z

M / Chestnut / 2015 / EXXON HEDONIST / CARTHAGO / 107TL32 / E: Leys / F: High Jumper SPRL / 107TL32 / E: Leys / F: High Jumper SPRL 0 66,12

140.00 EUR

6 Jack RYAN

IRL 397 Carramba L Z

S / ZANG / Bay / 2014 / Cumano / Calato Z / 107ET26 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), M VAN DER KLOET (10169450) / 107ET26 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), M VAN DER KLOET (10169450) 0 66,98

110.00 EUR

7 Gabryella DUFOUR

NED 180 ADSL VAN WWW.OLLAND.BIZ

S / AES / Bay / 2013 / ALLEGRO / NAMELUS R / 106EX75 / E: Joan VAN GORKUM (10180845) / F: Dhr. J. van Gorkum uit Sint-Oederode / 106EX75 / E: Joan VAN GORKUM (10180845) / F: Dhr. J. van Gorkum uit Sint-Oederode 0 67,48

70.00 EUR

8 Philip GYSBRECHTS

BEL 230 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z

G / ZANG / Grey / 2014 / CLOCKWISE OF GREENHILL Z / CLASSE VDL / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts 0 68,19

70.00 EUR

9 Jonas SADOUN

FRA 400 DEDICACE DU MAILLET Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 106OG96 / E: Marlène CHANOINE (10195200), Jonas SADOUN (10126879) / F: Elevage du Maillet / 106OG96 / E: Marlène CHANOINE (10195200), Jonas SADOUN (10126879) / F: Elevage du Maillet 0 68,58

60.00 EUR

10 Andres VEREECKE

BEL 473 PERLE D'OR VAN DE GAVERSTEDE

M / BWP / Bay / 2015 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / EQUISTRO VAN DE MISPELAERE / 107KA47 / E: Andres VEREECKE (10076049), Koen VEREECKE (10016395) / F: Johan Torck / 107KA47 / E: Andres VEREECKE (10076049), Koen VEREECKE (10016395) / F: Johan Torck 0 68,98

50.00 EUR

11 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 238 H5 CHACCO-SAN

G / HANN / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz 0 69,33

50.00 EUR

12 Stephanie ANDRIES

BEL 13 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL

M / BWP / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / PAPILLON ROUGE / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken 0 69,73

50.00 EUR

13 Nick VRINS

BEL 498 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv 0 70,26

40.00 EUR

14 Simon PROUVÉ

BEL 373 BOBBY PROVA Z

G / ZANG / Bay / 2015 / BILLY CONGO / ANDIAMO VH KAPELHOF Z / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV / 107KU17 / E: Prova-hof nv / F: PROVAHOF NV 0 70,42

40.00 EUR

15 Robert MURPHY

GBR 335 COMME CORNET

G / WESTF / Bay / 2013 / COMME IL FAUT 5 / GODOLPHIN / 107WX65 / E: Ashford Farm Bvba & Jos Lansink Horses Bvba (20000147) / F: Bernd Richter / 107WX65 / E: Ashford Farm Bvba & Jos Lansink Horses Bvba (20000147) / F: Bernd Richter 0 70,46



16 Sofia WESTBORG

SWE 504 Khan Vd Kattevennen Z

S / ZANG / Bay / 2012 / Kannan / Heartbreaker / 105PM13 / E: Stall WB AB (20019657) / F: Stal Roelofs / 105PM13 / E: Stall WB AB (20019657) / F: Stal Roelofs 0 71,24



17 Stijn TIMMERMAN

BEL 430 PANDORA VAN DE KRUISHOEVE

M / BWP / Bay / 2015 / CIDANE / ELVIS TER PUTTE / 107WF77 / E: Team Philippaerts / F: Eric Polfliet / 107WF77 / E: Team Philippaerts / F: Eric Polfliet 0 71,61



18 Niels BRUYNSEELS

BEL 70 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme 0 72,31



19 Stephanie D'ANDRIMONT

BEL 99 DARDARE BRIMBELLES Z

M / Bay / 2014 / DARCO / PRESIDENT / 106SH34 / E: SDA STables SRL (20016956) / 106SH34 / E: SDA STables SRL (20016956) 0 72,43



20 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 339 H5 CHACCO'S CHARLIE PS

S / MECKL / Bay / 2013 / ELITE / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH 0 72,87



21 Sebastian ADAMS

GER 3 GOLDEN EYE

G / HANN / Bay / 2012 / GOLDFEVER Z / STAKKATO GOLD / 106HL68 / E: Jos Lansink & Dhr Kamphorst / F: Arend Kamphorst / 106HL68 / E: Jos Lansink & Dhr Kamphorst / F: Arend Kamphorst 0 73,09



22 Maxime TIPS

BEL 433 KEATON

G / Grey / 2015 / CIDANE / VINGINO / 108GF58 / E: Beerens / F: Y. Copal / 108GF58 / E: Beerens / F: Y. Copal 0 73,31



23 Oleksandr PRODAN

UKR 369 LIARADA S

M / BWP / Other / 2011 / DIARADO / CARTHAGO / 105GU98 / E: Ludwig CRIEL (10126543) / F: Sylvain de Wreede / 105GU98 / E: Ludwig CRIEL (10126543) / F: Sylvain de Wreede 0 74,22



24 Manfredi MACCHIARELLA

ITA 319 GENEVE P

M / KWPN / Bay / 2011 / CANTURANO / OPAN / 105WB61 / E: Michael EERHART (10167947), Manfred Stables BVBA (20001704) / 105WB61 / E: Michael EERHART (10167947), Manfred Stables BVBA (20001704) 0 74,30



25 Pedro Miguel GONÇALVES SILVA

POR 224 QUEEN BEE 10

M / HANN / Other / 2012 / FRH QUAID / SILVIO I / 106TR25 / E: Ewa WERNEROWICZ (10253536) / F: Karl-Hermann Feldmann / 106TR25 / E: Ewa WERNEROWICZ (10253536) / F: Karl-Hermann Feldmann 0 75,25



26 Viktor DAEM

BEL 109 CHATEL DE LA POMME

M / SF / Bay / 2012 / MARIUS CLAUDIUS / KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHOF / 105UG43 / E: De Brabander / F: Geert Baertsoen / 105UG43 / E: De Brabander / F: Geert Baertsoen 0 76,49



27 Will EDWARDS

GBR 190 SHW EARLY DAWN

M / AES / Bay / 2012 / HEARTBEAT / LANDETTO / 105VE27 / E: Carl EDWARDS (10000894) / F: Michelle Rowles / 105VE27 / E: Carl EDWARDS (10000894) / F: Michelle Rowles 4 61,94



28 Sam POLLEUNIS

BEL 360 ONA P

M / BWP / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis 4 65,07



29 Seamus HUGHES KENNEDY

IRL 252 ESI ROCKY

G / ISH / Bay / 2015 / STAKKATO GOLD / 107KV61 / E: Clare HUGHES (10168995) / F: Ennisnag Stud / 107KV61 / E: Clare HUGHES (10168995) / F: Ennisnag Stud 4 66,76



30 Manfredi MACCHIARELLA

ITA 318 ANKE 111 Z

M / Bay / 2013 / ACTION-BREAKER / KIMBALL / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106UE72 / E: Mata RAA (10236299) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 4 68,62



31 Millie ALLEN

GBR 8 FRIEDA

M / OS / Chestnut / 2014 / CONTHARGOS / LAWITO / 106UP39 / E: JP Stables B.V. (20003206) / F: Lewitz / 106UP39 / E: JP Stables B.V. (20003206) / F: Lewitz 4 69,12



32 Kessy VAN BERLO

NED 446 ERMA

M / KWPN / Grey / 2009 / NORIT LARINO / BOLLVORM’S LIBERO H / 105AQ33 / E: Kessy VAN BERLO (10092100), Van Berlo Sporthorses B.V. (20001959) / F: Klerks / 105AQ33 / E: Kessy VAN BERLO (10092100), Van Berlo Sporthorses B.V. (20001959) / F: Klerks 4 70,00



33 Aniek DIKS

NED 175 KWANDANI

S / Bay / 2015 / LATOUR VDM / CELANO / 107MK53 / E: De Roock / F: AJC VAN SANTVOORT / 107MK53 / E: De Roock / F: AJC VAN SANTVOORT 4 72,03



34 Julie DE PELSMAEKER

BEL 132 EDEL VITSEROEL

G / BWP / Chestnut / 2004 / DIAMANT DE SEMILLY / BON AMI / 103AZ57 / E: Hilton Stables (20002496) / F: VANDERHASSELT MICHEL, TERNAT (BEL) / 103AZ57 / E: Hilton Stables (20002496) / F: VANDERHASSELT MICHEL, TERNAT (BEL) 4 72,30



35 Jason FOLEY

IRL 210 OSCAR V/H HULSTENHOF

G / BWP / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE VDL / IRCO MENA / 107LX86 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Karel Cox Horses BV (20001400) / F: Bernard Mols / 107LX86 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Karel Cox Horses BV (20001400) / F: Bernard Mols 4 72,74



36 Benedikte Rie TRUELSEN

DEN 439 CASIRA 23

M / HANN / Bay / 2014 / CHRISTIAN 25 / CASSINI II / 106YK32 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Gerd Strothmeyer / 106YK32 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Gerd Strothmeyer 4 73,31



37 Caroline DEVOS-POELS

NED 173 PANAMARENKA VAN DEN BLAUWAERT

M / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PASSION D'IVE Z / I'AM MOERHOEVE'S STAR / 107YF49 / E: Devos Stables (20000462) / F: Jos Van De Velde / 107YF49 / E: Devos Stables (20000462) / F: Jos Van De Velde 4 73,69



38 Sacha BEGHUIN

BEL 37 LEON OF THE PADDOCKS Z

S / ZANG / Grey / 2011 / LEVISTO / ALLIGATOR FONTAINE / 105OG24 / E: FDLH sprl- Daigneux- Lange (20003080), Anthony MORNIE (10122965) / F: The Paddocks / 105OG24 / E: FDLH sprl- Daigneux- Lange (20003080), Anthony MORNIE (10122965) / F: The Paddocks 4 74,14



39 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 280 BIJANE DU LOIR

M / SF / Other / 2011 / NOUMA D'AUZAY*LA / ADELFOS / 106BW01 / E: SC DU HARAS DE REUX (20001095) / F: Pierre GOUYE 72500 LAVERNAT (FRA) / 106BW01 / E: SC DU HARAS DE REUX (20001095) / F: Pierre GOUYE 72500 LAVERNAT (FRA) 4 74,72



40 Simon PROUVÉ

BEL 374 FINAL TOUCH DE TIJI

G / AES / Bay / 2015 / DON'T TOUCH DE TIJL HERO / QUICK STAR / 107KU14 / E: Prova-hof nv / F: T&J BVBA / 107KU14 / E: Prova-hof nv / F: T&J BVBA 4 76,19



41 Caroline DEVOS-POELS

NED 172 MILONA VAN HET SPEIENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / CHOPARD VDB Z / RAMIRO'S BUBE / 107ME12 / E: Dominiek NOPPE (10259498) / F: Roger en Alain Deprez / 107ME12 / E: Dominiek NOPPE (10259498) / F: Roger en Alain Deprez 4 76,57



42 Olivier PHILIPPAERTS

BEL 345 LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF

S / BWP / Bay / 2011 / PLOT BLUE / DIAMANT DE SEMILLY / 105LF38 / E: Joris DE BRABANDER (10126968), JV Horses (20003059) / F: Ruytershof / 105LF38 / E: Joris DE BRABANDER (10126968), JV Horses (20003059) / F: Ruytershof 4 77,42



43 Carlos DE LA MALLA

ESP 125 MALBEC DE BRANDEGEM

G / BWP / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / RICHEBOURG D'10 / 105VK91 / E: DE LA MALLA HORSES, S. L. (20003874) / F: Peter De Brabandere / 105VK91 / E: DE LA MALLA HORSES, S. L. (20003874) / F: Peter De Brabandere 8 67,83



44 Charlotte BETTENDORF

LUX 43 Lerskovs Balouna

M / DWB / Chestnut / 2015 / Balou Du Rouet / Carano / 107ak41 / E: WW2W LLC (20006030) / F: Ralf Litz / 107ak41 / E: WW2W LLC (20006030) / F: Ralf Litz 8 70,87



45 Chanel DE BAETS

BEL 118 DUKAAT VAN HERKENRODE Z

G / ZANG / Bay / 2011 / DICASI O.H / DARCO / 105TD06 / E: Anckaert Johan (20004969) / 105TD06 / E: Anckaert Johan (20004969) 8 72,00



46 Anne Kristine TRUELSEN

DEN 437 OBAHMA JS

S / BWP / Grey / 2014 / BERLIN / METROPOLE / 107AA38 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Johan Schutters / 107AA38 / E: Capacity HORSES (10161117) / F: Johan Schutters 8 72,25



47 Pascal UYTENDAAL

NED 441 CELIOS Z

G / ZANG / Grey / 2013 / CENTURIO 22 / NISSAN CARETANO Z / 106BQ54 / E: S K HAAK (10163983), Santa STEINBERGA (10046852), B J M VELDHUIJZEN (10189298) / F: Scheepmans / 106BQ54 / E: S K HAAK (10163983), Santa STEINBERGA (10046852), B J M VELDHUIJZEN (10189298) / F: Scheepmans 8 72,67



48 Robin BRIL

NED 66 UPTONS TRIBON

M / Bay / 2015 / 107FK53 / E: Jessica BOTHAM (10073665), Stal Bril (20000135) / 107FK53 / E: Jessica BOTHAM (10073665), Stal Bril (20000135) 8 73,53



49 Inge CARTON

BEL 78 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick 8 75,39



50 Dorien THEYBERS

BEL 415 COMET 257

G / HANN / Chestnut / 2012 / CONCETTO / STAKKATO / 107AA85 / E: Dorien THEYBERS (10091511) / F: Volker Harms / 107AA85 / E: Dorien THEYBERS (10091511) / F: Volker Harms 8 80,88



51 Elke APPELTANS

BEL 19 ALENCIA VON HARY Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / ERNEST / 105II77 / E: Karel CLAESSENS (10286987) / F: Mertens, Heinz / 105II77 / E: Karel CLAESSENS (10286987) / F: Mertens, Heinz 12 67,68



52 Christian WEIER

LUX 500 BRIX 19

S / HOLST / Bay / 2013 / 106XV00 / E: Christian WEIER (10022170) / 106XV00 / E: Christian WEIER (10022170) 12 73,62



53 Christophe LEUTENEZ

BEL 312 FIRE ROCK DU LOZON

G / SF / Bay / 2015 / CONTENDRO / PAPILLON ROUGE / 107BG07 / E: Markus HAURI (10016413), Thomas HAURI (10016415) / 107BG07 / E: Markus HAURI (10016413), Thomas HAURI (10016415) 16 72,88



54 Ruben Dario RAMIREZ ZILLI

MEX 381 ALWIN VAN CHAPELBRIDGE Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / ARMITAGE / CARTHAGO Z / 107QA67 / E: C.j. DE BEULE (10240148) / F: C.de Beule / 107QA67 / E: C.j. DE BEULE (10240148) / F: C.de Beule 18 84,54



55 Pieter DEVOS

BEL 170 PRIMO DV

G / BWP / Grey / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / HEARTBREAKER / 107GQ71 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables / 107GQ71 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables 28 106,66



