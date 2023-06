CSI 2*/1*/YH1* Azelhof - Stud 111

SERENA BAY Tijdschema Ruiter Paard

01A CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 63 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 17:35 Uur (01.06.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Jeroen DE WINTER

BEL 114 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 0 62,82

500.00 EUR

2 Bart CLAES

BEL 83 PICCO BELLO V/H PANISHOF

G / BWP / Chestnut / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / POLIDOKTUS VAN DE HELLE / 108AM39 / E: BV B. Dehaes (20020315) / F: John & Jurgen Panis / 108AM39 / E: BV B. Dehaes (20020315) / F: John & Jurgen Panis 0 65,05

400.00 EUR

3 Jens VAN GRUNSVEN

NED 416 GREATLIGHT VDL

M / KWPN / Grey / 2011 / VDL ZIROCCO BLUE / STAKKATO / 106DY17 / E: Stal van Grunsven (20000611) / F: VDL Stud / 106DY17 / E: Stal van Grunsven (20000611) / F: VDL Stud 0 65,74

300.00 EUR

4 Max VAN DE POLL

NED 403 INFINETY Z.G.

G / KWPN / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / CANTOS / 106UH23 / E: N.J.M. van der Sluis Holding (20005741) / F: Zegers / 106UH23 / E: N.J.M. van der Sluis Holding (20005741) / F: Zegers 0 66,12

200.00 EUR

5 Nicole LOCKHEAD ANDERSON

GBR 229 CHATONDO

G / OS / Bay / 2010 / CHACCO BLUE / CARTOON / 105XF14 / E: Thomas WILLIAMS (10047914) / F: Gestuet Lewitz / 105XF14 / E: Thomas WILLIAMS (10047914) / F: Gestuet Lewitz 0 66,74

140.00 EUR

6 Tom SCHEWE

GER 343 JYRADO VH BOVENHOEKSHOF

S / SBS / Bay / 2015 / BY CEIRA D'ICK / BALOUBET DU ROUET / 107TY12 / E: Stefaan KUPPENS (10281933) / F: luc kuppens / 107TY12 / E: Stefaan KUPPENS (10281933) / F: luc kuppens 0 67,19

110.00 EUR

7 Fritz KOGELNIG JUN.

AUT 209 BG QUADROSSINI

G / HOLST / Bay / 2012 / QUADROS 3 / SAN PATRIGNANO CASSINI / 105UM75 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Grothmann, Klaus / 105UM75 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Grothmann, Klaus 0 68,11

80.00 EUR

8 Christophe VANDERHASSELT

BEL 432 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / KASHMIR V SCHUTTERSHOF / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs 0 68,43

60.00 EUR

9 Remco BEEN

NED 25 JASPER

G / KWPN / Bay / 2014 / CIDANE / SAM R. / 106VC42 / E: Hank Melse BV (20000758) / F: Pleyter / 106VC42 / E: Hank Melse BV (20000758) / F: Pleyter 0 69,52

60.00 EUR

10 Vincent GEERINK

NED 154 FIFTY FIFTY

G / KWPN / Chestnut / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / ANDIAMO / 105BZ67 / E: Vincent GEERINK (10060763) / F: M. Jakobsen / 105BZ67 / E: Vincent GEERINK (10060763) / F: M. Jakobsen 0 70,56

50.00 EUR

11 Juri SOKOLOVSKI

EST 361 EDITH

M / SWB / Bay / 2015 / 107AU55 / E: Björn LUNDGREN (10124284) / F: Björn Lundgren / 107AU55 / E: Björn LUNDGREN (10124284) / F: Björn Lundgren 0 70,92

50.00 EUR

12 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 68 KAYENNE Z

M / ZANG / Bay / 2015 / KANNAN / CANEZARO / 107KT92 / E: Kristof ENGELEN (10253682) / F: Kristof Engelen / 107KT92 / E: Kristof ENGELEN (10253682) / F: Kristof Engelen 0 71,22

50.00 EUR

13 Bruno MARTINS COSTA

CAN 242 FIRE LOOPS 2 M

G / Bay / 2011 / FLORENCIO 2 / QREDO DE PAULSTRA / 106QX73 / E: Francois GLEMOT (10204188) / 106QX73 / E: Francois GLEMOT (10204188) 0 71,55

35.00 EUR

14 Jacqueline LAI

HKG 215 JASMIJN

M / KWPN / Other / 2014 / STARPOWER / 107ZT65 / E: Jacqueline LAI (10035290) / F: W. MINNEN / 107ZT65 / E: Jacqueline LAI (10035290) / F: W. MINNEN 0 72,26

35.00 EUR

15 Kim THIRY

BEL 385 CHAYNE Z

G / ZANG / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / E: J HOOGERS (10301358), Stal 't Roelhof (20005028) / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: J HOOGERS (10301358), Stal 't Roelhof (20005028) / F: Hoogers J. 0 73,00

35.00 EUR

16 Frederic VERNAET

BEL 461 TOULOUSE PP Z

G / ZANG / Bay / 2013 / TOULON / COROFINO / 106CU33 / E: S.P & J.N NV (20020137) / F: André Pieraets - Pacque / 106CU33 / E: S.P & J.N NV (20020137) / F: André Pieraets - Pacque 0 73,65

35.00 EUR

= 2,140.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

17 Arvid TENFÄLT

SWE 384 KOROFINA

M / KWPN / Bay / 2015 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer 0 74,11



18 Kendra Claricia BRINKOP

GER 58 NITHARD VAN DE PEERDENHOEVE

G / BWP / Grey / 2013 / VDL ZIROCCO BLUE / CORLAND / 106QD84 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Willy Gesquire / 106QD84 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Willy Gesquire 0 74,48



19 Marine SCAUFLAIRE

BEL 333 CUBA LIBRE DE NEVADA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / CHARLEKIJN VAN T&L / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / 106XU23 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Van Damme / 106XU23 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Van Damme 0 74,82



20 Lieven DEVOS

BEL 124 INCA'S BIG THINK

M / SCSL / Bay / 2008 / THINK BIG VAN T L / LANCIANO / 104RQ01 / E: Wilhelm Reitbauer GmbH (20001291) / F: Sofie de Witte / 104RQ01 / E: Wilhelm Reitbauer GmbH (20001291) / F: Sofie de Witte 0 75,12



21 Robinson MAUPILER

FRA 255 CON STAKKARA PS

M / OS / Chestnut / 2011 / CONTHARGOS / STAKKATO / 106QR00 / E: HK Horses (20000373), Richard HOWLEY (10028092) / F: Gestuet Lewitz / 106QR00 / E: HK Horses (20000373), Richard HOWLEY (10028092) / F: Gestuet Lewitz 0 75,67



22 Kasper DE BOECK

BEL 102 NEPAL S

G / BWP / Bay / 2013 / KANNAN / TOULON / 106QF99 / E: JV-Horses BVBA (20005003) / F: STARHORSES N.V. / 106QF99 / E: JV-Horses BVBA (20005003) / F: STARHORSES N.V. 0 76,02



23 Karin MARTINSEN

SWE 249 PB CORETTA Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / COLORE / QUATTRO 7 / 106JT71 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler / 106JT71 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler 0 76,22



24 Michael HUGHES

USA 187 CALINKA DE BOYER

M / SF / Bay / 2012 / L’ARC DE TRIOMPHE / PEGASE GERBAUX / 106BK68 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Francoise FONTIMPE 42720 NANDAX (FRA) / 106BK68 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Francoise FONTIMPE 42720 NANDAX (FRA) 0 76,36



25 Anna Maria KUHLMANN

GER 213 PAN TAU 122

G / HANN / Other / 2015 / PERIGUEUX / LE VAINQUEUR / 106RV35 / E: KLG Group Grassinger GmbH (20003623) / F: Albers, Elisabeth / 106RV35 / E: KLG Group Grassinger GmbH (20003623) / F: Albers, Elisabeth 0 77,04



26 Gudrun PATTEET

BEL 303 SEA COAST CHICA V.V. Z

M / ZANG / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / CHACCO BUE / 107KE41 / E: P. ROOSELEER (10263498), Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Evelyne Van Vreckom / 107KE41 / E: P. ROOSELEER (10263498), Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Evelyne Van Vreckom 0 77,18



27 Marthe VAN GORP

BEL 413 GRUMPIE VAN T&L

G / SBS / Bay / 2012 / HOUSTON / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv 0 77,55



28 Charlotte HÖING

GER 197 CABOOM 3

G / ZfDP / Other / 2012 / CASPER / BALOU DU ROUET / 105WD06 / E: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / F: Schulze-Wierling, Martin / 105WD06 / E: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / F: Schulze-Wierling, Martin 0 77,68



29 Micky MORSSINKHOF

NED 280 QUINTENDROS E

S / HOLST / Grey / 2013 / QUINTENDER 2 / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106OF94 / E: Bianca MITTELSTAEDT (10198942) / F: Ehlers, Arndt / 106OF94 / E: Bianca MITTELSTAEDT (10198942) / F: Ehlers, Arndt 0 77,71



30 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 312 H5 KNOCKANDO

M / KWPN / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / STAKKATO / 106UE59 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Vera Klumper Hinko Kuipers / 106UE59 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Vera Klumper Hinko Kuipers 0 78,08



31 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 426 GANGSTER D'AMOUR

S / SBS / Bay / 2012 / KANNAN / CHAPMAN ROUGE / 106CI60 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton / 106CI60 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton 0 78,58



32 Remco BEEN

NED 24 BRIDGETOWN Z

Male / ZANG / Bay / 2012 / BIG STAR JR KZ / CAROLUS H / 106BD20 / E: Hank Melse BV (20000758) / 106BD20 / E: Hank Melse BV (20000758) 0 78,81



33 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 175 H5 NOSTALGIE

G / BWP / Chestnut / 2013 / EMERALD / UNDERSTONE VAN DE KAPEL / 106DG53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: jos scheelen / 106DG53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: jos scheelen 0 80,00



34 Hannah MYTILINEOU

GRE 285 HEARTCOR F

S / KWPN / Grey / 2012 / CORLAND / HEARTBREAKER / 105PH39 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: G.J.B. Fikken / 105PH39 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: G.J.B. Fikken 0 80,89



35 Pedro DE ANDRADE COSTA

BRA 100 KNOXVILLE

G / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / GRAND PILOT / 106UE58 / E: H5 Stables / 106UE58 / E: H5 Stables 1 81,84



36 Harrie WIERING

NED 472 HARLEY

G / KWPN / Chestnut / 2012 / CARRERA / FRONTAL / 107TJ39 / E: Peter GEERINK (10002518), SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / F: Wabo BV / 107TJ39 / E: Peter GEERINK (10002518), SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / F: Wabo BV 2 82,83



37 Vincent LAMBRECHT

BEL 218 CANALETTO GALI

G / SF / Chestnut / 2012 / KANNAN / KIRIEL DU BANCO*HN / 106ND28 / E: Stal Lambrecht (20002823) / 106ND28 / E: Stal Lambrecht (20002823) 4 65,08



38 Lisa NOOREN

NED 293 FANDANGO DE SEMILLY

G / SF / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / APACHE D'ADRIERS / 107SB95 / E: Morssinkhof Stables (20005187) / F: Richard Levallois / 107SB95 / E: Morssinkhof Stables (20005187) / F: Richard Levallois 4 66,73



39 Laure SMANS

BEL 359 DAKENTO Z

G / ZANG / Bay / 2013 / DAKAR VDL / PYTHAGORAS Z / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul 4 70,35



40 Fritz KOGELNIG JUN.

AUT 210 BG UTOPIE

M / WESTF / Chestnut / 2015 / CHANCENREICH / CORNET'S STERN / 107BD29 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Martin Lange / 107BD29 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Martin Lange 4 71,87



41 Max VAN DE POLL

NED 402 COPINA KEEPS

M / HANN / Bay / 2013 / COPIN VAN DE BROY / CHACCO-BLUE / 107JH49 / E: Jan van Kooten B.V. (20019842), Jessy TEWIS (10145861) / F: Lehner / 107JH49 / E: Jan van Kooten B.V. (20019842), Jessy TEWIS (10145861) / F: Lehner 4 72,38



42 Jorik VERVOORT

BEL 463 OLLIE VAN DE KLOTPUTTEN

G / BWP / Bay / 2014 / JACKSON DE REGOR / CHATMAN / 108EY92 / E: Addraun Limited (20005441) / F: Nick en Koen Maes / 108EY92 / E: Addraun Limited (20005441) / F: Nick en Koen Maes 4 75,16



43 Jessica GEURTS

BEL 159 IBIZA

M / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR K Z / ZAPATERO / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen 4 75,44



44 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 239 LUPITAS

G / WESTF / Bay / 2012 / LUPICOR / CASTILLO / 106CZ98 / E: Rostal Nv / F: Agroterra Sp.z.o.o. / 106CZ98 / E: Rostal Nv / F: Agroterra Sp.z.o.o. 4 76,18



45 Bianca RÜSCHER

AUT 325 JASMIN

M / KWPN / Bay / 2014 / DURANGO VDL / 107KB63 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: L. Jonkers / 107KB63 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: L. Jonkers 4 76,91



46 Jessica GEURTS

BEL 161 SWEET CHARDONNEY PS

M / HANN / Bay / 2015 / SINGULAR LS LA SILLA / CHACCO BLUE / 107LY88 / E: Jessica GEURTS (10008859) / F: Gestut Lewitz / 107LY88 / E: Jessica GEURTS (10008859) / F: Gestut Lewitz 4 78,34



47 Michael HUGHES

USA 188 HUNGRY HEART

G / SWB / Bay / 2012 / BALTIMORE 1178 / LOUCAIBO / 105YG76 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Annette Ek Andreasson / 105YG76 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Annette Ek Andreasson 4 78,94



48 Hannah MYTILINEOU

GRE 286 POR FAVOR VAN 'T ROOSAKKER

G / Bay / 2015 / FOR PLEASURE / KASMIR VAN SCHUTTERSHOF / 107KI29 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Marc Kluskens / 107KI29 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Marc Kluskens 4 79,80



49 Matheus FERREIRA GOMES CORRÊA

BRA 141 ECLYPSE DES FORETS

M / SF / Grey / 2014 / PRESIDENT / VOLTAIRE / 107FX22 / E: Eclipse Nv / F: Fabrice Paris / 107FX22 / E: Eclipse Nv / F: Fabrice Paris 4 80,64



50 Britt SCHAPER

NED 341 IN THE AIR

M / KWPN / Black / 2013 / AIR JORDAN / INDOCTRO / 106DO75 / E: Danny SCHAPER (10034195), Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401) / F: C.den Boer / 106DO75 / E: Danny SCHAPER (10034195), Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401) / F: C.den Boer 4 84,10



51 Axel VANDOORNE

BEL 444 SENSEI Z

G / ZANG / Bay / 2014 / HUNTERS SCENDRO / INDOCTRO / 106OM41 / E: Stal Basquita (20004718) / F: Dimitri Degrave / 106OM41 / E: Stal Basquita (20004718) / F: Dimitri Degrave 5 81,25



52 Jessica SPRINGSTEEN

USA 364 LIGHT BLUE 3

G / OS / Bay / 2012 / LIGHT ON / CAYETANO L / 105ZN07 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Petra & Jürgen Laux / 105ZN07 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Petra & Jürgen Laux 6 86,06



53 Ra'ad NASER

JOR 290 OREO D.R.

S / BWP / Black / 2014 / KANNAN / BALOUGRAN / 106MN82 / E: Ra'ad NASER (10005784) / F: Reinout Delagaye / 106MN82 / E: Ra'ad NASER (10005784) / F: Reinout Delagaye 7 83,37



54 Elize VAN DE MHEEN

NED 397 KILIMANJARO

M / KWPN / Grey / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / QUALITY TIME TN / 106XY87 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: TH.P.P. TER HUURNE / 106XY87 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: TH.P.P. TER HUURNE 8 66,95



55 Vincent GEERINK

NED 155 GELSTER

G / KWPN / Chestnut / 2011 / CARTHINO Z / CONCORDE / 105IZ66 / E: Vincent GEERINK (10060763), Johan JANSEN (10179358) / F: Halfman / 105IZ66 / E: Vincent GEERINK (10060763), Johan JANSEN (10179358) / F: Halfman 8 69,05



56 Maria Magdalena CELOTTO

BEL 71 KANISKA HC DE LA FALIZE Z

M / Bay / 2014 / KANNAN / PAPILLON ROUGE / 107FY55 / E: Ecurie de La Falize (20003073) / F: Ecuries de la Falize - Gilson Remy et Alain / 107FY55 / E: Ecurie de La Falize (20003073) / F: Ecuries de la Falize - Gilson Remy et Alain 8 74,41



57 Graham GRANT

IRL 164 JAMAIQUE DB

M / SBS / Grey / 2015 / TOULON / CLINTON / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart 8 78,34



58 Gudrun PATTEET

BEL 304 SEA COAST KASHMIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2010 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / LIBERO H / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme 8 80,30



59 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 422 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2014 / CLARIMO ASK / SANDRO BOY / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens 8 80,54



60 Alessandra BATTILANA

PER 23 EX RANGER HH Z

G / ZANG / Bay / 2013 / ECHO VAN T SPIEVELD / PABLO V BERKENBROECK / 107ME92 / E: Nick ZILLES (10248529) / F: New Nordic Horses / 107ME92 / E: Nick ZILLES (10248529) / F: New Nordic Horses 9 85,58



61 Elize VAN DE MHEEN

NED 399 QUADIRA

M / HANN / Bay / 2013 / QUADAM / DIARADO / 106YI41 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / 106YI41 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) 10 86,73



62 Valentin MARCOTTE

FRA 238 MILOW VD CAATSHOEVE

S / BWP / Grey / 2012 / 106NA71 / E: Benedikt HERMANS (10273285) / F: M. LUC VAN DEN BERGHE 99 (FRA) / 106NA71 / E: Benedikt HERMANS (10273285) / F: M. LUC VAN DEN BERGHE 99 (FRA) 12 76,84



63 Kelly VAN WIJK

NED 425 TIPTOP VH SCHAECK

M / ZANG / Bay / 2012 / TALOUBET / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 105ZM55 / E: Stoeterij van Kleef (20002535) / F: PERRY DE WINTER / 105ZM55 / E: Stoeterij van Kleef (20002535) / F: PERRY DE WINTER 21 81,62



