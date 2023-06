CSI 2*/1*/YH1* Azelhof - Stud 111

EUROPEAN HORSE SERVICES Tijdschema Ruiter Paard

06 CSI2* - 1m40

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 61 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 15:17 Uur (03.06.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Bart CLARYS

BEL 85 KATHARINA DW

M / BWP / Bay / 2010 / CALVARO / CLINTON / 105CQ96 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Nico De Wilde / 105CQ96 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Nico De Wilde 0 0 = 0.00 27.10

500.00 EUR

2 Charlotte BETTENDORF

LUX 41 CON VADOS

Male / HOLST / Bay / 2014 / CONNOR 48 / QUO VADOS / 107LY37 / E: Gut Einhaus Liegenschafts GmbH (20000904) / F: Klaus Thiedemann / 107LY37 / E: Gut Einhaus Liegenschafts GmbH (20000904) / F: Klaus Thiedemann 0 0 = 0.00 27.55

400.00 EUR

3 Elize VAN DE MHEEN

NED 397 KILIMANJARO

M / KWPN / Grey / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / QUALITY TIME TN / 106XY87 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: TH.P.P. TER HUURNE / 106XY87 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: TH.P.P. TER HUURNE 0 0 = 0.00 27.81

300.00 EUR

4 Christophe VANDERHASSELT

BEL 433 OPPORTUNITY VITSEROEL

G / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / AIR JORDAN Z / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 0 0 = 0.00 28.09

200.00 EUR

5 Lisa NOOREN

NED 293 FANDANGO DE SEMILLY

G / SF / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / APACHE D'ADRIERS / 107SB95 / E: Morssinkhof Stables (20005187) / F: Richard Levallois / 107SB95 / E: Morssinkhof Stables (20005187) / F: Richard Levallois 0 0 = 0.00 28.84

140.00 EUR

6 Liesje VANDERWEGEN

BEL 437 ISIDOR J.H.Z

G / ZANG / Grey / 2009 / 104RQ62 / E: Vanderwegen / F: dirk slootmaeckers / 104RQ62 / E: Vanderwegen / F: dirk slootmaeckers 0 0 = 0.00 29.56

110.00 EUR

7 Jacqueline LAI

HKG 214 COMMANDER LUX

G / SWB / Grey / 2015 / 108AV86 / E: Jacqueline LAI (10035290), Sandra OLSSON (10300052) / 108AV86 / E: Jacqueline LAI (10035290), Sandra OLSSON (10300052) 0 0 = 0.00 29.97

80.00 EUR

8 Faleh Suwead AL AJAMI

QAT 900 Ghana

M / BWP / Bay / 2006 / VIGO D ARSOUILLES STX / Cash / 103RZ12 / E: Princess Haya BINT AL HUSSEIN / F: GOSSELIN JAN, HAMME (BEL) / 103RZ12 / E: Princess Haya BINT AL HUSSEIN / F: GOSSELIN JAN, HAMME (BEL) 0 0 = 0.00 29.98

60.00 EUR

9 Marine SCAUFLAIRE

BEL 334 IBIZA VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2014 / AIR JORDAN ALPHA Z / FARMER / 106TN78 / E: VDV Horses SPRL (20005715) / F: Jos Van Den Bergh / 106TN78 / E: VDV Horses SPRL (20005715) / F: Jos Van Den Bergh 0 0 = 0.00 30.27

60.00 EUR

10 Inge CARTON

BEL 67 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick 0 0 = 0.00 30.56

50.00 EUR

11 Max VAN DE POLL

NED 405 KOLA

M / KWPN / Grey / 2015 / PADOCK DU PLESSIS*HN / VAINQUEUR / 107OK15 / E: Jan van Kooten B.V. (20019842), Max VAN DE POLL (10122227) / F: R. Tewis & J. van Kooten BV / 107OK15 / E: Jan van Kooten B.V. (20019842), Max VAN DE POLL (10122227) / F: R. Tewis & J. van Kooten BV 0 0 = 0.00 30.83

50.00 EUR

12 Wilm VERMEIR

BEL 453 CHACCO ME BIOLLEY

S / OS / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / ARGENTINUS / 104NF21 / E: Intermaison bvba (20003832) / F: Sadeleer / 104NF21 / E: Intermaison bvba (20003832) / F: Sadeleer 0 0 = 0.00 30.99

50.00 EUR

13 Jeroen APPELEN

BEL 8 BALOU'S PAUL PS

G / Bay / 2015 / BALOUBET DU ROUET / CENTO / 107TH07 / E: Bruynseels / F: Gestut Lewis / 107TH07 / E: Bruynseels / F: Gestut Lewis 0 0 = 0.00 31.13

35.00 EUR

14 Bianca RÜSCHER

AUT 326 URVILLE Z

M / ZANG / Bay / 2013 / UKATO / CROWN Z / 106WF90 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / 106WF90 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) 0 0 = 0.00 31.19

35.00 EUR

15 Uwe SCHMITZ

GER 349 QUI VIE

M / ZANG / Bay / 2006 / QUINTESSENCE Z / 104NL85 / E: Schmitz, Manuela / 104NL85 / E: Schmitz, Manuela 0 0 = 0.00 31.63

35.00 EUR

16 Jennifer GODDARD

USA 163 IT'S A STAR

G / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR KZ / CHIN CHIN / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert 0 0 = 0.00 31.67

35.00 EUR

= 2,140.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

17 Jessica GEURTS

BEL 161 SWEET CHARDONNEY PS

M / HANN / Bay / 2015 / SINGULAR LS LA SILLA / CHACCO BLUE / 107LY88 / E: Jessica GEURTS (10008859) / F: Gestut Lewitz / 107LY88 / E: Jessica GEURTS (10008859) / F: Gestut Lewitz 0 0 = 0.00 31.79



18 Valentin MARCOTTE

FRA 238 MILOW VD CAATSHOEVE

S / BWP / Grey / 2012 / 106NA71 / E: Benedikt HERMANS (10273285) / F: M. LUC VAN DEN BERGHE 99 (FRA) / 106NA71 / E: Benedikt HERMANS (10273285) / F: M. LUC VAN DEN BERGHE 99 (FRA) 0 0 = 0.00 31.95



19 Claire MCKEAN

USA 261 BAUCIS D'OUILLY

M / SF / Grey / 2011 / MODESTO / QUICK STAR / 105SR88 / E: Stal Lenssens (20002047) / F: Alexandra LEBON 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA) / 105SR88 / E: Stal Lenssens (20002047) / F: Alexandra LEBON 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA) 0 0 = 0.00 32.42



20 Jens VAN GRUNSVEN

NED 414 Judeska

M / KWPN / BLACK BAY / 2014 / EMIR R / ODERMUS / 107BD37 / E: Stal van Grunsven (20001841) / F: DE KRUIJF/ VAN MINNEN / 107BD37 / E: Stal van Grunsven (20001841) / F: DE KRUIJF/ VAN MINNEN 0 0 = 0.00 32.61



21 Vicky VAN DE POEL

BEL 401 PRADA DI COSTA M

M / Bay / 2015 / VANNAN / GITANO / 107BP18 / E: Stoeterij Molenhof BVBA / F: Stoeterij Molenhof BVBA / 107BP18 / E: Stoeterij Molenhof BVBA / F: Stoeterij Molenhof BVBA 0 0 = 0.00 32.64



22 Mohamed EL NAGGAR

EGY 136 CLARIMA 8

M / HOLST / Bay / 2012 / URIKO / CLEARWAY / 106PH69 / E: Mohamed EL NAGGAR (10092382) / F: VOLLERSEN JOHANN / 106PH69 / E: Mohamed EL NAGGAR (10092382) / F: VOLLERSEN JOHANN 0 0 = 0.00 33.01



23 Hessel HOEKSTRA

NED 180 JASON R

G / KWPN / Bay / 2014 / STARPOWER / BERLIN / 108EI75 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: Rietberg / 108EI75 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: Rietberg 0 0 = 0.00 33.03



24 Kris CHRISTIAENS

BEL 80 NOBLESSE VD BERGHOEVE

M / BWP / Grey / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / CASSINI I / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch 0 0 = 0.00 33.47



25 Kamal Abdullah BAHAMDAN

KSA 21 JACK VAN HET DENNEHOF

S / BWP / Other / 2009 / TOULON / QUIDAM DE REVEL / 104LN22 / E: CAMARAN STABLE BV (20001330) / F: PATRICK DE MUYNCK, EEKLO (BEL) / 104LN22 / E: CAMARAN STABLE BV (20001330) / F: PATRICK DE MUYNCK, EEKLO (BEL) 0 0 = 0.00 35.13



26 Marlon MODOLO ZANOTELLI

BRA 271 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann 0 0 = 0.00 37.53



27 Virginie THONON

BEL 392 PERTINI VD AXELHOEVE

G / BWP / Chestnut / 2015 / OGANO SITTE / CHELLANO Z / 107MS97 / E: Patrick HUYSE (10179538) / F: Yves Lippens / 107MS97 / E: Patrick HUYSE (10179538) / F: Yves Lippens 0 4 = 4.00 28.39



28 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 295 KALIEF DE BRINCO

G / BWP / Other / 2010 / FOR PLEASURE / LE PRIMEUR / 105EN96 / E: Didier LUYET (10222723), Zacharie LUYET (10222535) / F: ELEVAGE DE BRINCO, OETINGEN (BE) / 105EN96 / E: Didier LUYET (10222723), Zacharie LUYET (10222535) / F: ELEVAGE DE BRINCO, OETINGEN (BE) 0 4 = 4.00 29.16



29 Juri SOKOLOVSKI

EST 361 EDITH

M / SWB / Bay / 2015 / 107AU55 / E: Björn LUNDGREN (10124284) / F: Björn Lundgren / 107AU55 / E: Björn LUNDGREN (10124284) / F: Björn Lundgren 4 0 = 4.00 29.25



30 Emilie CONTER

BEL 89 CATOKIA 2

M / WESTF / Bay / 2007 / CATOKI / CORIALL 2 / 104RA87 / E: STEPHEX STABLES (20019329) / F: Eberhard Gehlich / 104RA87 / E: STEPHEX STABLES (20019329) / F: Eberhard Gehlich 0 4 = 4.00 29.56



31 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 240 ORIGI V/D ROSTAL

G / Bay / 2014 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CHIN CHIN / 107HW48 / E: Rostal NV / F: Rostal NV / 107HW48 / E: Rostal NV / F: Rostal NV 0 4 = 4.00 30.11



32 Kendra Claricia BRINKOP

GER 58 NITHARD VAN DE PEERDENHOEVE

G / BWP / Grey / 2013 / VDL ZIROCCO BLUE / CORLAND / 106QD84 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Willy Gesquire / 106QD84 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Willy Gesquire 0 4 = 4.00 30.14



33 Faleh Suwead AL AJAMI

QAT 2 Crispo

G / Hols / Bay / 2009 / CONTENDRO I / COROFINO 2 / 104IK00 / E: KING HUSSEIN'S TEAM LTD / F: SCHULZE HEINZ, TIDDISCHE / 104IK00 / E: KING HUSSEIN'S TEAM LTD / F: SCHULZE HEINZ, TIDDISCHE 0 4 = 4.00 30.41



34 Anna Beth ATHEY

USA 17 CARAGHS QUALITY LADY

M / ISH / Bay / 2013 / OBOS QUALITY 004 / LIMMERICK / 105WO73 / E: Anna Beth ATHEY (10138428) / F: Seamus Casey / 105WO73 / E: Anna Beth ATHEY (10138428) / F: Seamus Casey 0 4 = 4.00 30.53



35 Kasper DE BOECK

BEL 101 DALIDA

M / HOLST / Bay / 2011 / CASALL / UNKNOWN / 105UD48 / E: Marc VAN DIJCK (10000420) / F: WENCKE WESTPHALEN-FEHRS / 105UD48 / E: Marc VAN DIJCK (10000420) / F: WENCKE WESTPHALEN-FEHRS 4 0 = 4.00 31.13



36 Jessica GEURTS

BEL 160 PITTMAN V/H LILLEVELD

G / BWP / Black / 2015 / DIAMANT DE SÉMILLY / TOULON / 106VD62 / E: CenStables nv (20001675) / F: Evelien Van Biesen / 106VD62 / E: CenStables nv (20001675) / F: Evelien Van Biesen 0 4 = 4.00 31.18



37 Eleonore LAMBILLIOTTE

BEL 216 CAMILLO Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CUMANO / CHIN CHIN / 106LF83 / E: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / F: Jos Lansink / 106LF83 / E: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / F: Jos Lansink 4 0 = 4.00 31.30



38 Cristobal COLLADO

MEX 88 ORIGI VAN DE ZESHOEK

S / BWP / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 106PZ92 / E: Enrique GONZALEZ (10000478) / F: Paul & Bastiaan Merckx / 106PZ92 / E: Enrique GONZALEZ (10000478) / F: Paul & Bastiaan Merckx 0 4 = 4.00 31.35



39 Uwe SCHMITZ

GER 348 HAKUNA MATATA

G / HOLST / Bay / 2013 / CARTANI 4 / CASALL / 106HZ72 / E: Manuela SCHMITZ (10164516) / F: von Roenne, Soeren / 106HZ72 / E: Manuela SCHMITZ (10164516) / F: von Roenne, Soeren 4 0 = 4.00 32.12



40 Frederic VERNAET

BEL 458 JUST DANCE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2014 / JAMES VD KORNELISHOEVE / UPSILON VD HEFFINCK / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman 0 4 = 4.00 32.31



41 Gilles VAN HAMME

BEL 419 ORPHEE EH Z

M / Bay / 2014 / OMAR / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) 4 0 = 4.00 32.87



42 Alexandra CROWN

USA 94 DOUMONT

G / HOLST / Bay / 2011 / DIARADO / CARVALLO / 105QS81 / E: Alexandra CROWN (10094499) / F: Peter Koester / 105QS81 / E: Alexandra CROWN (10094499) / F: Peter Koester 1 4 = 5.00 32.56



43 Armel CHALIER

FRA 74 DOLCE BLUE DU MONTET

M / SF / Bay / 2013 / PLOT BLUE / NARCOS II / 106NR94 / E: Florine HUET (10174199) / 106NR94 / E: Florine HUET (10174199) 0 8 = 8.00 26.37



44 Anna Beth ATHEY

USA 18 JOLENE AK

M / KWPN / Bay / 2014 / GLASGOW VH MERELSNEST / HEARTBREAKER / 106OX50 / E: Anna Beth ATHEY (10138428) / F: A. Kroondijk / 106OX50 / E: Anna Beth ATHEY (10138428) / F: A. Kroondijk 0 8 = 8.00 28.36



45 Yenthe SCHRIJVERS

BEL 352 OCEANE

M / BWP / Bay / 2014 / NONSTOP / USTINOV / 106ON89 / E: Eric MEYERS (10199576) / F: Lothar Freisen / 106ON89 / E: Eric MEYERS (10199576) / F: Lothar Freisen 4 4 = 8.00 29.69



46 Yanhe YOU

CHN 477 ETERNITY DU SEIGNEUR

S / SBS / Bay / 2010 / OGANO SITTE / CHELLANO / 105OJ38 / E: STAL LAMBRECHT BVBA (20020305) / F: MARC VANLANGENDONCK / 105OJ38 / E: STAL LAMBRECHT BVBA (20020305) / F: MARC VANLANGENDONCK 4 4 = 8.00 30.03



47 Satoshi HIRAO

JPN 179 PERFECTION

M / BWP / Bay / 2015 / TELSTAR DE LA POMME / QUICK STAR / 107HC78 / E: Stephex Stables / F: Stephex Stables / 107HC78 / E: Stephex Stables / F: Stephex Stables 4 4 = 8.00 30.75



48 Bianca RÜSCHER

AUT 325 JASMIN

M / KWPN / Bay / 2014 / DURANGO VDL / 107KB63 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: L. Jonkers / 107KB63 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: L. Jonkers 4 4 = 8.00 30.81



49 Marco CARLI

ITA 62 H5 DIADOMINO BLUE

Male / HANN / Other / 2012 / DIARADO / CHACCO-BLUE / 106GI57 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTUET LEWITZ / 106GI57 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTUET LEWITZ 8 0 = 8.00 30.94



50 Tom SCHEWE

GER 342 JERRY LEWIS D.B.

G / SBS / Bay / 2015 / CON AIR 7 / BALOU DU ROUET / 107BL35 / E: Jérôme GUERY (10001740), Patricia GUERY (10039257) / F: NICOLE BOUILLIART / 107BL35 / E: Jérôme GUERY (10001740), Patricia GUERY (10039257) / F: NICOLE BOUILLIART 8 0 = 8.00 31.50



51 Kelly VAN WIJK

NED 425 TIPTOP VH SCHAECK

M / ZANG / Bay / 2012 / TALOUBET / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 105ZM55 / E: Stoeterij van Kleef (20002535) / F: PERRY DE WINTER / 105ZM55 / E: Stoeterij van Kleef (20002535) / F: PERRY DE WINTER 8 0 = 8.00 31.95



52 Cindy VAN DER STRATEN

BEL 406 CARTARO 2

S / OS / Grey / 2010 / CARINUE / CHACCO BLUE / 105DN70 / E: Van der straeten Marie- cindy / F: Gestüt Lewitz / 105DN70 / E: Van der straeten Marie- cindy / F: Gestüt Lewitz 8 0 = 8.00 32.86



53 Alessandra BATTILANA

PER 23 EX RANGER HH Z

G / ZANG / Bay / 2013 / ECHO VAN T SPIEVELD / PABLO V BERKENBROECK / 107ME92 / E: Nick ZILLES (10248529) / F: New Nordic Horses / 107ME92 / E: Nick ZILLES (10248529) / F: New Nordic Horses 8 0 = 8.00 32.97



54 Jacqueline LAI

HKG 215 JASMIJN

M / KWPN / Other / 2014 / STARPOWER / 107ZT65 / E: Jacqueline LAI (10035290) / F: W. MINNEN / 107ZT65 / E: Jacqueline LAI (10035290) / F: W. MINNEN 0 9 = 9.00 38.91



55 Laura Nina ASCHWANDEN

SUI 16 TAMINA 135

M / OS / Grey / 2015 / OTANGELO / CALIDO I / 107BP32 / E: Castle Stables GmbH (20003238), Michel FREY (10285659) / F: Albert Stegmann / 107BP32 / E: Castle Stables GmbH (20003238), Michel FREY (10285659) / F: Albert Stegmann 4 8 = 12.00 32.23



56 Fritz KOGELNIG JUN.

AUT 209 BG QUADROSSINI

G / HOLST / Bay / 2012 / QUADROS 3 / SAN PATRIGNANO CASSINI / 105UM75 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Grothmann, Klaus / 105UM75 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Grothmann, Klaus 0 16 = 16.00 49.17



57 Marco CARLI

ITA 63 H5 HARD TO GET

G / KWPN / Grey / 2012 / BERLIN / L'AMOUR Z / 105SE65 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / 105SE65 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) 0 18 = 18.00 43.08



58 Elize VAN DE MHEEN

NED 399 QUADIRA

M / HANN / Bay / 2013 / QUADAM / DIARADO / 106YI41 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / 106YI41 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) 22 0 = 22.00 32.86



59 Jens VAN GRUNSVEN

NED 415 GLADIATOR HL

S / KWPN / Bay / 2011 / SPARTACUS TN / MERMUS R / 106KU65 / E: Stal van Grunsven (20001841) / F: H.Lourens / 106KU65 / E: Stal van Grunsven (20001841) / F: H.Lourens 4 18 = 22.00 51.51



60 Maria Magdalena CELOTTO

BEL 72 O DE FEE

M / BWP / Chestnut / 2014 / HUNTERS SCENDIX / PRESIDENT / 106QI12 / E: Rodrigo CELOTTO (10046639) / F: Maria-Magdalena Celotto / 106QI12 / E: Rodrigo CELOTTO (10046639) / F: Maria-Magdalena Celotto 30 0 = 30.00 32.38



Klara BOSTAM EDIN

SWE 52 MECENTISO PS

G / OS / Other / 2014 / MESSENGER / CENTADEL / 107XT17 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 107XT17 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz Opgegeven

www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.