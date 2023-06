CSI 2*/1*/YH1* Azelhof - Stud 111

08 CSI2* - 1m45 LR

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 58 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 18:45 Uur (03.06.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Vincent LAMBRECHT

BEL 219 CATWALK HARRY

G / ISH / Bay / 2009 / VERDI TN / OBOS QUALITY 004 / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON 0 67.40

6,550.00 EUR

2 Gudrun PATTEET

BEL 304 SEA COAST KASHMIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2010 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / LIBERO H / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme 0 67.69

5,240.00 EUR

3 Jeroen DE WINTER

BEL 115 IRON LADY VAN T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2008 / PARCO / QUIDAM DE REVEL / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) 0 68.57

3,930.00 EUR

4 Wilm VERMEIR

BEL 454 DIRINA O.H. Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / CLARISSIMO Z / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde 0 70.40

2,620.00 EUR

5 Eugenio GARZA PEREZ

MEX 150 PRINCE MALKO M

G / BWP / Bay / 2015 / DEL PIERO P B / PRESIDENT / 106TY57 / E: Ilan FERDER (10009023) / F: Monique Laboulle / 106TY57 / E: Ilan FERDER (10009023) / F: Monique Laboulle 0 73.23

1,834.00 EUR

6 Bart CLARYS

BEL 84 ARRIVE Z

M / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / CARTHAGO Z / 108GZ15 / E: Degrendel / F: Frans Princen / 108GZ15 / E: Degrendel / F: Frans Princen 0 73.40

1,441.00 EUR

7 Britt SCHAPER

NED 340 GUIDAM SOHN THE SECOND Z

G / ZANG / Bay / 2015 / GUIDAM SOHN / INDOCTRO / 107LX60 / E: Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401), Danny SCHAPER (10034195) / F: Den Boer, C. / 107LX60 / E: Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401), Danny SCHAPER (10034195) / F: Den Boer, C. 0 73.53

1,048.00 EUR

8 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 312 H5 KNOCKANDO

M / KWPN / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / STAKKATO / 106UE59 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Vera Klumper Hinko Kuipers / 106UE59 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Vera Klumper Hinko Kuipers 0 74.17

786.00 EUR

9 Frederic VERNAET

BEL 457 AMADEO VAN 'T VOSSENHOF Z

S / ZANG / Bay / 2013 / ASCA Z / CARTHAGO Z / 106RT45 / E: T&l NV / F: P & A Verwaest / 106RT45 / E: T&l NV / F: P & A Verwaest 0 79.82

786.00 EUR

10 Arvid TENFÄLT

SWE 384 KOROFINA

M / KWPN / Bay / 2015 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer 0 79.98

655.00 EUR

11 Juri SOKOLOVSKI

EST 362 HEINSGAARDENS SIF

M / HANN / Chestnut / 2014 / CHECK IN 2 / CALIDO I / 106OV17 / E: Björn LUNDGREN (10124284) / F: Henning Hein / 106OV17 / E: Björn LUNDGREN (10124284) / F: Henning Hein 1 80.37

655.00 EUR

12 Karin MARTINSEN

SWE 248 PB CHAKIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / COLORE / CASALL / 106ZZ48 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler / 106ZZ48 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler 1 80.50

655.00 EUR

13 Marlon MODOLO ZANOTELLI

BRA 277 ZY-ZENTO

G / NRPS / Black / 2014 / ZENTO / INDOCTRO / 107WR06 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / 107WR06 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) 4 68.27

100.00 EUR

14 Michael HUGHES

USA 189 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Roger Schaerlaken / 107DF34 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Roger Schaerlaken 4 68.78

100.00 EUR

15 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 173 H5 CHACCO-SAN

G / HANN / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz 4 69.20

100.00 EUR

= 26,500.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

16 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 69 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 4 70.26



17 Jeremy SWEETNAM

IRL 378 BOGANO

G / Bay / 2014 / OGANO SITTE / VOLTAIRE PREF / 106JO80 / E: Frank AUER (10031563), Maja AUER (10032344) / 106JO80 / E: Frank AUER (10031563), Maja AUER (10032344) 4 70.44



18 Harrie WIERING

NED 472 HARLEY

G / KWPN / Chestnut / 2012 / CARRERA / FRONTAL / 107TJ39 / E: Peter GEERINK (10002518), SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / F: Wabo BV / 107TJ39 / E: Peter GEERINK (10002518), SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / F: Wabo BV 4 71.12



19 Virginie THONON

BEL 391 PECORINO DE LA LINIERE

G / BWP / Chestnut / 2015 / BAMAKO DE MUZE / FILOU DE MUZE / 107KF70 / E: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / F: Jeroen Lissens / 107KF70 / E: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / F: Jeroen Lissens 4 71.87



20 Christophe VANDERHASSELT

BEL 432 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / KASHMIR V SCHUTTERSHOF / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs 4 72.24



21 Elisa STRUBBE

BEL 373 ONA VAN'T VELDEKEN

M / Bay / 2014 / DIEU MERCI VAN T&L / QUOUGLOF ROUGE / 107NX04 / E: Elisa STRUBBE (10047863), Marianne STUBBE (10026039) / F: Guy Vervaet / 107NX04 / E: Elisa STRUBBE (10047863), Marianne STUBBE (10026039) / F: Guy Vervaet 4 73.56



22 Fritz KOGELNIG JUN.

AUT 211 BG ZIRO PERCENT

M / KWPN / Bay / 2008 / ZAPATERO / CORLAND / 104UZ69 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: A.J. HASSING, PEPERGA (NED) / 104UZ69 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: A.J. HASSING, PEPERGA (NED) 4 74.36



23 Kamal Abdullah BAHAMDAN

KSA 22 KWIKLY

M / BWP / Bay / 2010 / GRAND CRU VD VIJF EIKEN / SOLITAIR / 105HX50 / E: CAMARAN STABLE BV (20001330) / F: M. Eddy SIPS 99 (FRA) / 105HX50 / E: CAMARAN STABLE BV (20001330) / F: M. Eddy SIPS 99 (FRA) 4 74.57



24 Vincent GEERINK

NED 155 GELSTER

G / KWPN / Chestnut / 2011 / CARTHINO Z / CONCORDE / 105IZ66 / E: Vincent GEERINK (10060763), Johan JANSEN (10179358) / F: Halfman / 105IZ66 / E: Vincent GEERINK (10060763), Johan JANSEN (10179358) / F: Halfman 4 75.38



25 Valentin MARCOTTE

FRA 236 CAMILLO DE BEUSSENT

G / SF / Bay / 2012 / KANNAN / CENTO / 106NA70 / E: Valentin MARCOTTE (10035878) / 106NA70 / E: Valentin MARCOTTE (10035878) 4 75.53



26 Bart DE BRUIJN

NED 106 FARINJO DES MEC

S / SF / Bay / 2015 / CARINJO / KANNAN / 107DK17 / E: De Bruijn Stables (20004428) / F: Leuhusen, Werner, Almgren / 107DK17 / E: De Bruijn Stables (20004428) / F: Leuhusen, Werner, Almgren 4 75.65



27 Sacha BEGHUIN

BEL 32 MASCOTTE OF THE PADDOCKS

G / Grey / 2012 / CORLAND / PAPILLON ROUGE / 106YI31 / E: S.A. VICERNANT THE PADDOCKS - DE LISON (20017367) / F: Anthony Mornie / 106YI31 / E: S.A. VICERNANT THE PADDOCKS - DE LISON (20017367) / F: Anthony Mornie 4 76.64



28 Emilie CONTER

BEL 91 ONSLOW DE ROJU

G / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / ANDIAMO / 107BQ05 / E: Stephex Stables / F: Stefan Smits / 107BQ05 / E: Stephex Stables / F: Stefan Smits 4 76.89



29 Robinson MAUPILER

FRA 255 CON STAKKARA PS

M / OS / Chestnut / 2011 / CONTHARGOS / STAKKATO / 106QR00 / E: HK Horses (20000373), Richard HOWLEY (10028092) / F: Gestuet Lewitz / 106QR00 / E: HK Horses (20000373), Richard HOWLEY (10028092) / F: Gestuet Lewitz 4 77.16



30 Bianca RÜSCHER

AUT 322 CELSIA

M / HOLST / Grey / 2010 / SAN PATRIGNANO CASSINI / CARPACCIO / 106BV22 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: Carl Adolf & Manfred Jessen / 106BV22 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: Carl Adolf & Manfred Jessen 4 77.55



31 Hannah MYTILINEOU

GRE 285 HEARTCOR F

S / KWPN / Grey / 2012 / CORLAND / HEARTBREAKER / 105PH39 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: G.J.B. Fikken / 105PH39 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: G.J.B. Fikken 4 79.18



32 Alice JANOUT

AUT 202 ESPRIT D'INTRO Z

G / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 106AD61 / E: Carola LEHNER (10047195) / F: Floru / 106AD61 / E: Carola LEHNER (10047195) / F: Floru 4 79.51



33 Uwe SCHMITZ

GER 347 CAP 4

S / OS / Bay / 2010 / COMME IL FAUT 5 / LANDJONKER / 105DS73 / E: Manuela SCHMITZ (10164516) / F: Dr. Regine Janssen / 105DS73 / E: Manuela SCHMITZ (10164516) / F: Dr. Regine Janssen 5 80.54



34 Armel CHALIER

FRA 73 BODYGARD

G / AES / Other / 2011 / LORD DES HAYETTES / BANBOULA DU THOT / 106ME54 / E: Armel CHALIER (10142787), Annabel CHALIER (10289479), Franck CHALIER (10289480) / 106ME54 / E: Armel CHALIER (10142787), Annabel CHALIER (10289479), Franck CHALIER (10289480) 8 69.43



35 Charlotte BETTENDORF

LUX 40 BABACOOL

M / SF / Bay / 2011 / TLALOC M / URBAIN DU MONNAI / 105LU60 / E: Ecurie Francoise MATHY (10177481), Bayard SA (20001872) / F: S.a.r.l. VERDOSO EQUIDAE 75008 PARIS 08 (FRA) / 105LU60 / E: Ecurie Francoise MATHY (10177481), Bayard SA (20001872) / F: S.a.r.l. VERDOSO EQUIDAE 75008 PARIS 08 (FRA) 8 70.38



36 Remco BEEN

NED 25 JASPER

G / KWPN / Bay / 2014 / CIDANE / SAM R. / 106VC42 / E: Hank Melse BV (20000758) / F: Pleyter / 106VC42 / E: Hank Melse BV (20000758) / F: Pleyter 8 70.57



37 Jeroen APPELEN

BEL 12 NANDO VD BISSCHOP

G / BWP / Grey / 2013 / UNTOUCHABLE / NABAB DE REVE / 108DY45 / E: L&M Sporthorses (20001817), Werner GOOSSENS (10306490) / F: Stal den Bisschop / 108DY45 / E: L&M Sporthorses (20001817), Werner GOOSSENS (10306490) / F: Stal den Bisschop 8 72.47



38 Edoardo Alain DUBOIS

ITA 131 IDEM VAN TER HILST

G / SBS / Black / 2014 / ANTARES V TER HILST / KANNAN / 106RN02 / E: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526) / F: Mas / 106RN02 / E: Carpe Diem Equestrian Team BV (20000526) / F: Mas 8 74.03



39 Jessica SPRINGSTEEN

USA 366 TINY DANCER

M / SWB / Bay / 2014 / STARKKO / CONTENDRO I / 107HC75 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Beatrice Svensson / 107HC75 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Beatrice Svensson 8 76.04



40 Charlotte HÖING

GER 197 CABOOM 3

G / ZfDP / Other / 2012 / CASPER / BALOU DU ROUET / 105WD06 / E: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / F: Schulze-Wierling, Martin / 105WD06 / E: Charlotte HÖING (10135563), Sandra HÖING (10135008) / F: Schulze-Wierling, Martin 8 78.48



41 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 298 NEON VD BISSCHOP

G / BWP / Bay / 2013 / ECHO VAN'T SPIEVELD / BERLIN / 106JS50 / E: Jürg NOTZ (10160504) / F: Tom De Craene / 106JS50 / E: Jürg NOTZ (10160504) / F: Tom De Craene 8 78.52



42 Mohamed EL NAGGAR

EGY 138 MALIBU DE WIQUI

G / BWP / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / TINKA'S BOY / 106AX82 / E: Jos LANSINK (10011411), Joris DE WINNE (10186005) / F: Joris De Winne / 106AX82 / E: Jos LANSINK (10011411), Joris DE WINNE (10186005) / F: Joris De Winne 8 83.06



43 Laure SMANS

BEL 359 DAKENTO Z

G / ZANG / Bay / 2013 / DAKAR VDL / PYTHAGORAS Z / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul 9 80.07



44 Matheus FERREIRA GOMES CORRÊA

BRA 141 ECLYPSE DES FORETS

M / SF / Grey / 2014 / PRESIDENT / VOLTAIRE / 107FX22 / E: Eclipse Nv / F: Fabrice Paris / 107FX22 / E: Eclipse Nv / F: Fabrice Paris 9 80.61



45 Kendra Claricia BRINKOP

GER 60 OPUS ONE

S / BWP / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / DARCO / 106RD36 / E: Sophie GERMIS (10187645), S.A.R.L. ECURIE S.L (20018378) / F: Jacques Corstiens / 106RD36 / E: Sophie GERMIS (10187645), S.A.R.L. ECURIE S.L (20018378) / F: Jacques Corstiens 12 71.61



46 Hessel HOEKSTRA

NED 181 JAZZ-MEN IMPRESSED

G / KWPN / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / ELCARO / 107JY26 / E: Hans VAN RHEBERGEN (10318900) / F: K. Schreuder-Nieuwveld / 107JY26 / E: Hans VAN RHEBERGEN (10318900) / F: K. Schreuder-Nieuwveld 12 72.15



47 Bruno MARTINS COSTA

CAN 242 FIRE LOOPS 2 M

G / Bay / 2011 / FLORENCIO 2 / QREDO DE PAULSTRA / 106QX73 / E: Francois GLEMOT (10204188) / 106QX73 / E: Francois GLEMOT (10204188) 12 75.72



48 Samuel HUTTON

GBR 195 MELUSINA BVL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / MYLORD CARTHAGO / AIR JORDAN Z / 106WS20 / E: As Sport horses (20000280) / F: Van Lier / 106WS20 / E: As Sport horses (20000280) / F: Van Lier 12 76.67



49 Max VAN DE POLL

NED 403 INFINETY Z.G.

G / KWPN / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / CANTOS / 106UH23 / E: N.J.M. van der Sluis Holding (20005741) / F: Zegers / 106UH23 / E: N.J.M. van der Sluis Holding (20005741) / F: Zegers 12 77.92



50 Jessica GEURTS

BEL 159 IBIZA

M / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR K Z / ZAPATERO / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen 13 80.43



51 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 426 GANGSTER D'AMOUR

S / SBS / Bay / 2012 / KANNAN / CHAPMAN ROUGE / 106CI60 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton / 106CI60 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton 15 82.79



52 Pedro DE ANDRADE COSTA

BRA 100 KNOXVILLE

G / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / GRAND PILOT / 106UE58 / E: H5 Stables / 106UE58 / E: H5 Stables 16 83.67



Vera BENCHIMOL

FRA 34 EUREKA RUMEL

G / Bay / 2014 / CANTURO / SANDRO BOY / 107LT35 / E: SARL BERNARD SCHOTSMANS (20001302) / F: E.A.R.L Elevage Rumel / 107LT35 / E: SARL BERNARD SCHOTSMANS (20001302) / F: E.A.R.L Elevage Rumel Opgegeven

Nicole LOCKHEAD ANDERSON

GBR 230 CHILLI

M / DSP (BRAND) / Grey / 2012 / COLESTUS / COLORIT / 105MN81 / E: Thomas Williams / F: Erich Schoch / 105MN81 / E: Thomas Williams / F: Erich Schoch Opgegeven

Axel VANDOORNE

BEL 443 MAC JACK COURTIER

G / BWP / Grey / 2012 / INDOCTRO / CARTIER VAN DE HEFFINCK / 107EN83 / E: Morlion / F: STEPHAN LANNOY / 107EN83 / E: Morlion / F: STEPHAN LANNOY Opgegeven

Julia SCHÖNHUBER

GER 358 CHILLOUT

S / WESTF / Grey / 2009 / CLINTON / SAN PATRIGNANO MISTER / 104HG68 / E: Hugo KOGELNIG (10221120) / F: Montis Sp.zo.o. / 104HG68 / E: Hugo KOGELNIG (10221120) / F: Montis Sp.zo.o. Opgegeven

Tom SCHEWE

GER 343 JYRADO VH BOVENHOEKSHOF

S / SBS / Bay / 2015 / BY CEIRA D'ICK / BALOUBET DU ROUET / 107TY12 / E: Stefaan KUPPENS (10281933) / F: luc kuppens / 107TY12 / E: Stefaan KUPPENS (10281933) / F: luc kuppens Opgegeven

Emma BODIER

FRA 50 ELINA DE GRANDRY

M / Chestnut / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / QUICK STAR / 107HB19 / E: Joelle ANGOT (10236938) / 107HB19 / E: Joelle ANGOT (10236938) Opgegeven

