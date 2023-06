CSI 2*/1*/YH1* Azelhof - Stud 111

SERENA BAY Tijdschema Ruiter Paard

01B CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders)
Resultaten lijst: 63 deelnemers in deze proef

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Christophe VANDERHASSELT

BEL 431 ELLIPSE DE LEZELLEC

M / SF / Bay / 2014 / KANNAN / PRINCE BALOU / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno 0 64,81

500.00 EUR

2 Hessel HOEKSTRA

NED 181 JAZZ-MEN IMPRESSED

G / KWPN / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / ELCARO / 107JY26 / E: Hans VAN RHEBERGEN (10318900) / F: K. Schreuder-Nieuwveld / 107JY26 / E: Hans VAN RHEBERGEN (10318900) / F: K. Schreuder-Nieuwveld 0 65,66

400.00 EUR

3 Vincent LAMBRECHT

BEL 219 CATWALK HARRY

G / ISH / Bay / 2009 / VERDI TN / OBOS QUALITY 004 / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON 0 65,82

300.00 EUR

4 Virginie THONON

BEL 389 DAYTON SITTE

S / SBS / Chestnut / 2009 / OGANO SITTE (E.T.) / CLINTON / 104YQ81 / E: Virginie THONON (10006345), Nicolas BOUDRENGHIEN (10224351) / F: Nicolas Boudrenghien / 104YQ81 / E: Virginie THONON (10006345), Nicolas BOUDRENGHIEN (10224351) / F: Nicolas Boudrenghien 0 66,21

200.00 EUR

5 Charlotte HÖING

GER 198 CASIO HE

G / HANN / Bay / 2010 / CANSTAKKO / BEG XX / 105LV52 / E: Sandra HÖING (10135008) / F: Heimrich, Karl-Werner & Heike / 105LV52 / E: Sandra HÖING (10135008) / F: Heimrich, Karl-Werner & Heike 0 66,74

140.00 EUR

6 Elisa STRUBBE

BEL 370 CORSICA DE GREENBAY Z

M / ZANG / Grey / 2012 / CALIDO I / KARIOKA DEL FOLLEE / 105MH46 / E: Eede Sprl / F: Stephane Chantot / 105MH46 / E: Eede Sprl / F: Stephane Chantot 0 67,28

110.00 EUR

7 Eugenio GARZA PEREZ

MEX 149 CHALOURIES PS

Male / OS / Chestnut / 2014 / CHACCO-BLUE / BALOUBET DU ROUET / 106YI42 / E: David GARZA (10163979), Monica GARZA (10126866) / F: Gestüt Lewitz / 106YI42 / E: David GARZA (10163979), Monica GARZA (10126866) / F: Gestüt Lewitz 0 68,20

80.00 EUR

8 Christophe VANDERHASSELT

BEL 433 OPPORTUNITY VITSEROEL

G / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / AIR JORDAN Z / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 0 68,51

60.00 EUR

9 Niels FOCKAERT

BEL 144 HAMILTON EX BART 111 Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / DER SENAAT / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 0 69,97

60.00 EUR

10 Bianca RÜSCHER

AUT 322 CELSIA

M / HOLST / Grey / 2010 / SAN PATRIGNANO CASSINI / CARPACCIO / 106BV22 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: Carl Adolf & Manfred Jessen / 106BV22 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: Carl Adolf & Manfred Jessen 0 70,68

50.00 EUR

11 Tom SCHEWE

GER 344 LARCONE

S / HOLST / Bay / 2011 / LARIMAR 7 / CARETINO 2 / 106KD12 / E: Erik VINKEN (10170207) / F: Schaefer Helmut / 106KD12 / E: Erik VINKEN (10170207) / F: Schaefer Helmut 0 71,05

50.00 EUR

12 Alejandro KAROLYI

VEN 203 VIVANT'S AIR PS

G / OLDBG / Bay / 2014 / VIVANT VAN DE HEFFINCK / CHACCO BLUE / 107AO10 / E: Karolyi Showjumping, Inc (20000935) / F: Gestut Lewitz / 107AO10 / E: Karolyi Showjumping, Inc (20000935) / F: Gestut Lewitz 0 71,54

50.00 EUR

13 Michael HUGHES

USA 189 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Roger Schaerlaken / 107DF34 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Roger Schaerlaken 0 71,82

35.00 EUR

14 Virginie THONON

BEL 391 PECORINO DE LA LINIERE

G / BWP / Chestnut / 2015 / BAMAKO DE MUZE / FILOU DE MUZE / 107KF70 / E: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / F: Jeroen Lissens / 107KF70 / E: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / F: Jeroen Lissens 0 72,43

35.00 EUR

15 Sacha BEGHUIN

BEL 32 MASCOTTE OF THE PADDOCKS

G / Grey / 2012 / CORLAND / PAPILLON ROUGE / 106YI31 / E: S.A. VICERNANT THE PADDOCKS - DE LISON (20017367) / F: Anthony Mornie / 106YI31 / E: S.A. VICERNANT THE PADDOCKS - DE LISON (20017367) / F: Anthony Mornie 0 73,01

35.00 EUR

16 Ugo BERRITTELLA

BEL 39 PICOBELLO JASMINE

M / BWP / Bay / 2009 / AREZZO VDL / INDOCTRO / 104NE29 / E: Erny SCHMITZ (10182908) / F: JAN AEGTEN, BOCHOLT (BEL) / 104NE29 / E: Erny SCHMITZ (10182908) / F: JAN AEGTEN, BOCHOLT (BEL) 0 73,90

35.00 EUR

= 2,140.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

17 Frederic VERNAET

BEL 458 JUST DANCE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2014 / JAMES VD KORNELISHOEVE / UPSILON VD HEFFINCK / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman 0 74,24



18 Kris CHRISTIAENS

BEL 80 NOBLESSE VD BERGHOEVE

M / BWP / Grey / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / CASSINI I / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch / 106NV68 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch 0 74,80



19 Klara BOSTAM EDIN

SWE 53 MONTENDRO

Male / DSP (BRAND) / Bay / 2009 / MONTE BELLINI / CARISMO / 105KA42 / E: Färdriften AB (20005276) / F: Knoop, Lutz / 105KA42 / E: Färdriften AB (20005276) / F: Knoop, Lutz 0 74,88



20 Mirte ROELANTS

BEL 321 KENZO VAN HET WILDERHOF

G / BWP / Bay / 2010 / 105OG31 / E: Mirte ROELANTS (10238357) / F: Hans en Louis Pasteels / 105OG31 / E: Mirte ROELANTS (10238357) / F: Hans en Louis Pasteels 0 75,32



21 Kris CHRISTIAENS

BEL 82 VIVA LA VIDA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / CAMBRIDGE / 107HI67 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: ton vullers / 107HI67 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: ton vullers 0 75,72



22 Jonathan DOURCY

BEL 128 KANSALL

S / HANN / Chestnut / 2014 / KANNAN / CASALL / 107LT39 / E: SARL BERNARD SCHOTSMANS (20001302) / F: Anj Van Hoorn / 107LT39 / E: SARL BERNARD SCHOTSMANS (20001302) / F: Anj Van Hoorn 0 76,06



23 Jeroen APPELEN

BEL 12 NANDO VD BISSCHOP

G / BWP / Grey / 2013 / UNTOUCHABLE / NABAB DE REVE / 108DY45 / E: L&M Sporthorses (20001817), Werner GOOSSENS (10306490) / F: Stal den Bisschop / 108DY45 / E: L&M Sporthorses (20001817), Werner GOOSSENS (10306490) / F: Stal den Bisschop 0 76,29



24 Jeremy SWEETNAM

IRL 377 AGLAIA J

M / WESTF / Bay / 2011 / ARPEGGIO / LANCINO DE L / 105VD32 / E: Frank AUER (10031563), Maja AUER (10032344), Sporthorses Baackmann GmbH (20000225) / F: Jaeger-Krol, Viola / 105VD32 / E: Frank AUER (10031563), Maja AUER (10032344), Sporthorses Baackmann GmbH (20000225) / F: Jaeger-Krol, Viola 0 76,36



25 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 173 H5 CHACCO-SAN

G / HANN / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz 0 77,14



26 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 311 H.BIG ACTION

S / KWPN / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / BIG STAR / 105SE64 / E: E2 STABLES LLC (20000282), Everse Horses (20001624) / 105SE64 / E: E2 STABLES LLC (20000282), Everse Horses (20001624) 0 77,46



27 Satoshi HIRAO

JPN 179 PERFECTION

M / BWP / Bay / 2015 / TELSTAR DE LA POMME / QUICK STAR / 107HC78 / E: Stephex Stables / F: Stephex Stables / 107HC78 / E: Stephex Stables / F: Stephex Stables 0 77,57



28 Cindy VAN DER STRATEN

BEL 406 CARTARO 2

S / OS / Grey / 2010 / CARINUE / CHACCO BLUE / 105DN70 / E: Van der straeten Marie- cindy / F: Gestüt Lewitz / 105DN70 / E: Van der straeten Marie- cindy / F: Gestüt Lewitz 0 77,69



29 Cindy VAN DER STRATEN

BEL 408 TAKOTAK Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / TELSTAR DE LA POMME / DARCO / 107CN70 / E: Cindy VAN DER STRATEN (10000995) / F: Geert Baertsoen- Stephex Stables / 107CN70 / E: Cindy VAN DER STRATEN (10000995) / F: Geert Baertsoen- Stephex Stables 0 77,92



30 Wilm VERMEIR

BEL 454 DIRINA O.H. Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / CLARISSIMO Z / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde 0 78,49



31 Hessel HOEKSTRA

NED 180 JASON R

G / KWPN / Bay / 2014 / STARPOWER / BERLIN / 108EI75 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: Rietberg / 108EI75 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: Rietberg 0 78,66



32 Wilm VERMEIR

BEL 453 CHACCO ME BIOLLEY

S / OS / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / ARGENTINUS / 104NF21 / E: Intermaison bvba (20003832) / F: Sadeleer / 104NF21 / E: Intermaison bvba (20003832) / F: Sadeleer 0 79,31



33 Britt SCHAPER

NED 340 GUIDAM SOHN THE SECOND Z

G / ZANG / Bay / 2015 / GUIDAM SOHN / INDOCTRO / 107LX60 / E: Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401), Danny SCHAPER (10034195) / F: Den Boer, C. / 107LX60 / E: Cees DE BOER (10177400), Jos MEULEMAN (10177401), Danny SCHAPER (10034195) / F: Den Boer, C. 0 80,48



34 Sacha BEGHUIN

BEL 29 LEON OF THE PADDOCKS Z

S / ZANG / Grey / 2011 / LEVISTO / ALLIGATOR FONTAINE / 105OG24 / E: FDLH sprl- Daigneux- Lange (20003080), Anthony MORNIE (10122965) / F: The Paddocks / 105OG24 / E: FDLH sprl- Daigneux- Lange (20003080), Anthony MORNIE (10122965) / F: The Paddocks 1 81,47



35 Emilie CONTER

BEL 92 PORTOBELLA VAN DE FRUITKORF

M / BWP / Chestnut / 2015 / BAMAKO DE MUZE / NABAB DE REVE / 107SD98 / E: Stephex Stables (20000056), Paul SWINNEN (10292896) / F: Willy Blocken / 107SD98 / E: Stephex Stables (20000056), Paul SWINNEN (10292896) / F: Willy Blocken 2 82,78



36 Axel VANDOORNE

BEL 441 JACARTA

G / BWP / Chestnut / 2009 / LARINO (EX LANCELOT) 93.6142 / LORD Z 210031490 / 105DK09 / E: Dimitri Degrave / F: Dimitri Degrave / 105DK09 / E: Dimitri Degrave / F: Dimitri Degrave 4 62,06



37 Elisa STRUBBE

BEL 373 ONA VAN'T VELDEKEN

M / Bay / 2014 / DIEU MERCI VAN T&L / QUOUGLOF ROUGE / 107NX04 / E: Elisa STRUBBE (10047863), Marianne STUBBE (10026039) / F: Guy Vervaet / 107NX04 / E: Elisa STRUBBE (10047863), Marianne STUBBE (10026039) / F: Guy Vervaet 4 65,35



38 Bart CLARYS

BEL 84 ARRIVE Z

M / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / CARTHAGO Z / 108GZ15 / E: Degrendel / F: Frans Princen / 108GZ15 / E: Degrendel / F: Frans Princen 4 67,17



39 Emma BODIER

FRA 49 CYR DU FRAIGNEAU

G / Chestnut / 2012 / TINKA'S BOY / SIOUX DE BAUGY / 106TY59 / E: Benjamin COUDRET (10022635), Audrey RADET COUDRET (10043353) / 106TY59 / E: Benjamin COUDRET (10022635), Audrey RADET COUDRET (10043353) 4 71,07



40 Bart CLARYS

BEL 86 OSCAR VAN SPIEVELD

S / BWP / Grey / 2014 / CASTELINO VD HELLE / TOULON / 106WU81 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Andre Vercauteren / 106WU81 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Andre Vercauteren 4 72,10



41 Max VAN DE POLL

NED 405 KOLA

M / KWPN / Grey / 2015 / PADOCK DU PLESSIS*HN / VAINQUEUR / 107OK15 / E: Jan van Kooten B.V. (20019842), Max VAN DE POLL (10122227) / F: R. Tewis & J. van Kooten BV / 107OK15 / E: Jan van Kooten B.V. (20019842), Max VAN DE POLL (10122227) / F: R. Tewis & J. van Kooten BV 4 74,48



42 Charlotte BETTENDORF

LUX 44 SALT LAKE CITY 4

S / DSP (BRAND) / Chestnut / 2014 / STOLZENBERG / LEVISTO / 106TW56 / E: WW2W LLC (20006030) / F: Ralf Litz / 106TW56 / E: WW2W LLC (20006030) / F: Ralf Litz 4 75,30



43 Vera BENCHIMOL

FRA 34 EUREKA RUMEL

G / Bay / 2014 / CANTURO / SANDRO BOY / 107LT35 / E: SARL BERNARD SCHOTSMANS (20001302) / F: E.A.R.L Elevage Rumel / 107LT35 / E: SARL BERNARD SCHOTSMANS (20001302) / F: E.A.R.L Elevage Rumel 4 75,62



44 Emilie CONTER

BEL 91 ONSLOW DE ROJU

G / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / ANDIAMO / 107BQ05 / E: Stephex Stables / F: Stefan Smits / 107BQ05 / E: Stephex Stables / F: Stefan Smits 4 76,82



45 Jennifer GODDARD

USA 163 IT'S A STAR

G / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR KZ / CHIN CHIN / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert 4 78,18



46 Robinson MAUPILER

FRA 258 INZAGHI Z

G / ZANG / Bay / 2012 / I AM MOERHOEVE'S STAR / CHELLANO Z / 106ZZ44 / E: Bvba Maupiler STABLES (20004693), C & C Stables (20004667) / F: Van Laer Koen / 106ZZ44 / E: Bvba Maupiler STABLES (20004693), C & C Stables (20004667) / F: Van Laer Koen 4 78,44



47 Jessica SPRINGSTEEN

USA 366 TINY DANCER

M / SWB / Bay / 2014 / STARKKO / CONTENDRO I / 107HC75 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Beatrice Svensson / 107HC75 / E: STONE HILL FARM (20003564) / F: Beatrice Svensson 4 79,22



48 Eleonore LAMBILLIOTTE

BEL 216 CAMILLO Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CUMANO / CHIN CHIN / 106LF83 / E: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / F: Jos Lansink / 106LF83 / E: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / F: Jos Lansink 4 80,15



49 Gilles VAN HAMME

BEL 419 ORPHEE EH Z

M / Bay / 2014 / OMAR / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) 4 80,65



50 Kamal Abdullah BAHAMDAN

KSA 20 HUMPHREY G

G / KWPN / Bay / 2012 / BERLIN / ZEUS / 106PO28 / E: Phoenix XXVII (20020175) / F: G.H.Th van Gurp / 106PO28 / E: Phoenix XXVII (20020175) / F: G.H.Th van Gurp 4 84,32



51 Marco CARLI

ITA 62 H5 DIADOMINO BLUE

Male / HANN / Other / 2012 / DIARADO / CHACCO-BLUE / 106GI57 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTUET LEWITZ / 106GI57 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTUET LEWITZ 5 81,71



52 Samuel HUTTON

GBR 192 CASABLANCA-H

M / HANN / Bay / 2010 / CONTEUR / LANDOR S / 106FQ36 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: Günther Heilshorn / 106FQ36 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: Günther Heilshorn 6 86,54



53 Marlon MODOLO ZANOTELLI

BRA 271 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann 7 87,84



54 Lieven DEVOS

BEL 122 ELDORRADO MVNZ

G / Bay / 2007 / 105AX78 / E: Linico Horses / 105AX78 / E: Linico Horses 8 68,07



55 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 69 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 8 70,93



56 Julia SCHÖNHUBER

GER 357 BG CONQUISTO

G / HOLST / Other / 2013 / CLARIMO / QUEBEC 19 / 105WO47 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Petersen, Hans Peter / 105WO47 / E: Brigitte GLOCK (10124714) / F: Petersen, Hans Peter 8 77,97



57 Alice JANOUT

AUT 201 CLIDE 2

G / HOLST / Bay / 2009 / CASSINI I / CASH AND CARRY / 104QA83 / E: Carola LEHNER (10047195) / F: CARSTENSEN JOERG, SOLLWITT (GER) / 104QA83 / E: Carola LEHNER (10047195) / F: CARSTENSEN JOERG, SOLLWITT (GER) 8 78,88



58 Uwe SCHMITZ

GER 347 CAP 4

S / OS / Bay / 2010 / COMME IL FAUT 5 / LANDJONKER / 105DS73 / E: Manuela SCHMITZ (10164516) / F: Dr. Regine Janssen / 105DS73 / E: Manuela SCHMITZ (10164516) / F: Dr. Regine Janssen 8 80,32



59 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 240 ORIGI V/D ROSTAL

G / Bay / 2014 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CHIN CHIN / 107HW48 / E: Rostal NV / F: Rostal NV / 107HW48 / E: Rostal NV / F: Rostal NV 9 81,90



60 Anna Beth ATHEY

USA 18 JOLENE AK

M / KWPN / Bay / 2014 / GLASGOW VH MERELSNEST / HEARTBREAKER / 106OX50 / E: Anna Beth ATHEY (10138428) / F: A. Kroondijk / 106OX50 / E: Anna Beth ATHEY (10138428) / F: A. Kroondijk 10 82,27



61 Charlotte BETTENDORF

LUX 41 CON VADOS

Male / HOLST / Bay / 2014 / CONNOR 48 / QUO VADOS / 107LY37 / E: Gut Einhaus Liegenschafts GmbH (20000904) / F: Klaus Thiedemann / 107LY37 / E: Gut Einhaus Liegenschafts GmbH (20000904) / F: Klaus Thiedemann 10 86,75



62 Blythe KAROLYI

USA 205 QUABRA Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / QUABRI DE L'ISLE / CHAMPION / 106JB06 / E: Sloan HOPSON (10151146) / F: NicHorse SPRL / 106JB06 / E: Sloan HOPSON (10151146) / F: NicHorse SPRL 19 95,87



Armel CHALIER

FRA 73 BODYGARD

G / AES / Other / 2011 / LORD DES HAYETTES / BANBOULA DU THOT / 106ME54 / E: Armel CHALIER (10142787), Annabel CHALIER (10289479), Franck CHALIER (10289480) / 106ME54 / E: Armel CHALIER (10142787), Annabel CHALIER (10289479), Franck CHALIER (10289480) Uitgesloten

