CSI 2*/1*/YH1* Azelhof - Stud 111

IX CSI1* - 1m30 Grand Prix

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider Resultaten lijst: 37 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 13:43 Uur (04.06.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Hessel HOEKSTRA

NED 182 KATHLEEN WV

M / KWPN / Bay / 2015 / VIGO D ARSOUILLES STX / WIZZERD WV / 107FI99 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: WESSELS/VETKER / 107FI99 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: WESSELS/VETKER 0 74.95 0 37.49

750.00 EUR

2 Yenthe SCHRIJVERS

BEL 350 BLUE IVY

M / OLDBG / Bay / 2011 / BALOU DU ROUET / 105SP03 / E: Carpe Diem Equestrian Team B.V. / 105SP03 / E: Carpe Diem Equestrian Team B.V. 0 66.89 0 37.63

600.00 EUR

3 Emilie CONTER

BEL 90 HITECK

S / DWB / Bay / 2009 / HEARTBEAT / CAJUS / 105HL03 / E: H5 STABLES (20005521), Stephex Stables (20000056) / F: UWE THOMSEN, BYLDERUP-BOV / 105HL03 / E: H5 STABLES (20005521), Stephex Stables (20000056) / F: UWE THOMSEN, BYLDERUP-BOV 0 71.31 0 39.51

450.00 EUR

4 Cristobal COLLADO

MEX 87 FORASTERO 2

G / HOLST / Bay / 2015 / 107AH09 / E: Enrique GONZALEZ (10000478) / 107AH09 / E: Enrique GONZALEZ (10000478) 0 72.17 0 39.87

300.00 EUR

5 Graham GRANT

IRL 165 KACHAREL DB

M / SBS / Bay / 2016 / VIGO D ARSOUILLES / CLINTON / 107HD03 / E: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / F: NICOLE BOUILLIART / 107HD03 / E: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / F: NICOLE BOUILLIART 0 73.40 0 40.42

210.00 EUR

6 Caroline DE LAET

BEL 108 FANCY ORANGE Z

M / ZANG / Chestnut / 2016 / FOR PLEASURE / ARGENTINUS / 107HC86 / E: Patrick DE ROECK (10127045) / F: Patrick De Roeck / 107HC86 / E: Patrick DE ROECK (10127045) / F: Patrick De Roeck 0 71.58 0 40.91

165.00 EUR

7 Patricia GUERY

BEL 169 DAMOISELLE FROUFROU

M / SF / Bay / 2013 / ROCK'N ROLL SEMILLY / SUNDERLAND / 106JQ66 / E: Jérôme GUERY (10001740) / 106JQ66 / E: Jérôme GUERY (10001740) 0 73.89 0 41.75

120.00 EUR

8 Ella DUFFY

USA 133 DESTINE TO BE

S / Bay / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / GRANDILOT / 107BM99 / E: Declan IRVINE (10107276) / 107BM99 / E: Declan IRVINE (10107276) 0 74.16 0 43.77

90.00 EUR

9 Remco BEEN

NED 26 Lucy T

M / WESTF / Chestnut / 2011 / COMME IL FAUT / LUPICOR / 108IU66 / E: Ewald TERHÖRST (10130264) / F: Ewald Terhörst / 108IU66 / E: Ewald TERHÖRST (10130264) / F: Ewald Terhörst 0 69.97 4 42.54

90.00 EUR

10 Micky MORSSINKHOF

NED 278 AMIGO DE SEPTON Z

G / ZANG / Bay / 2015 / AGANIX DU SEIGNEUR / DEL PIERO P B / 106UW04 / E: Rolf MORSSINKHOF (10159455), Ryan Star B.V. (20005837) / F: SPRL Val de Somme / 106UW04 / E: Rolf MORSSINKHOF (10159455), Ryan Star B.V. (20005837) / F: SPRL Val de Somme 0 74.93 4 43.99

75.00 EUR

11 Marlon MODOLO ZANOTELLI

BRA 276 PROVENCE VAN HET BOVENLOS

M / BWP / Bay / 2015 / KANNAN / BERLIN / 107PE30 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171), Pedro Renault Sporthorses (20000353) / F: Frederik Pille / 107PE30 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171), Pedro Renault Sporthorses (20000353) / F: Frederik Pille 0 WD

75.00 EUR

12 Samuel HUTTON

GBR 194 Bullseye III Z

S / ZANG / Chestnut / 2015 / Bamako de Muze / Der Senaat 111 / 106yb94 / E: AS Trading & Stud 111 / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106yb94 / E: AS Trading & Stud 111 / F: Stal Harrie Theeuwes NV 4 69.68

75.00 EUR

= 3,000.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

13 Karin MARTINSEN

SWE 250 TAILORMADE CHACOON STAR

M / OS / Other / 2016 / CHACOON BLUE / STARDUST / 107NT16 / E: Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Tailormade Horses Aps / 107NT16 / E: Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Tailormade Horses Aps 4 71.31



14 Olivia VENEZIO

USA 446 FROSTY HD

S / HOLST / Grey / 2011 / CLARIMO / ASKARI 173 / 104ZW62 / E: Jessica LETO (10167521) / F: Timm Gehrts / 104ZW62 / E: Jessica LETO (10167521) / F: Timm Gehrts 4 73.41



15 Jens VAN GRUNSVEN

NED 417 IDEXTRO

S / KWPN / Bay / 2013 / DEXTER R / INDOCTRO / 107JC64 / E: Stal van Grunsven (20000611) / 107JC64 / E: Stal van Grunsven (20000611) 4 74.29



16 Zhongquan CHEN

CHN 902 Elton des Luthiers

G / SF / Bay / 2014 / KANNAN / LUX Z / 106TR46 / E: 20002823 - Stal Lambrecht 10001593 - Hendrik DENUTTE / 106TR46 / E: 20002823 - Stal Lambrecht 10001593 - Hendrik DENUTTE 4 74.53



17 Virginie THONON

BEL 388 CASIAN S

G / HANN / Bay / 2016 / CASALLCO / CHRISTIAN / 107NV73 / E: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / F: johannes Sabel / 107NV73 / E: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / F: johannes Sabel 4 74.59



18 Caroline DE LAET

BEL 109 KISS-ME V/H BHH

M / Black / 2016 / MOSITO VAN HET HELLEHOF / LANDWIND / 107VF95 / E: Kuppens / F: Luc Kuppens / 107VF95 / E: Kuppens / F: Luc Kuppens 4 74.67



19 Britt SCHAPER

NED 339 BOKITO V.D. WOESTENHEIDE

S / NRPS / Chestnut / 2017 / BRANTZAU / DEXTER R / 107UM17 / E: Danny SCHAPER (10034195), Danny VAN DEN BOSCH (10016822) / F: Schaper / 107UM17 / E: Danny SCHAPER (10034195), Danny VAN DEN BOSCH (10016822) / F: Schaper 4 74.75



20 Max VAN DE POLL

NED 404 JOINT VENTURE

S / KWPN / Other / 2014 / 106XF83 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), R. TEWIS (10157968) / 106XF83 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), R. TEWIS (10157968) 4 75.40



21 Bruno MARTINS COSTA

CAN 244 KYARA ROCK

M / KWPN / Bay / 2015 / F ONE USA / LUX Z / 107RS24 / E: Ashford Farm BV (20000148) / 107RS24 / E: Ashford Farm BV (20000148) 4 75.53



22 Elisa STRUBBE

BEL 369 CASTELL

G / Black / 2016 / CASSAL / CON AIR / 107XQ09 / E: Stockbroekhoeve NV (20019837) / F: BVBA Horse Invest / 107XQ09 / E: Stockbroekhoeve NV (20019837) / F: BVBA Horse Invest 6 77.51



23 Vera BENCHIMOL

FRA 35 JOLIE VAN SCHUTTERSHOF

M / SBS / Grey / 2015 / DUCATI VAN SCHUTTERSHOF / CLARIMO ASK / 107LT44 / E: JOHN HORSES COMPANY SA (20019055) / 107LT44 / E: JOHN HORSES COMPANY SA (20019055) 6 77.56



24 Ra'ad NASER

JOR 288 ESFORZADO TILLY Z

G / ZANG / Bay / 2016 / ELDORADO V/D ZESHOEK / NUMERO UNO / 107SF17 / E: Ra'ad NASER (10005784) / F: TEN PAS-ROSENDAL / 107SF17 / E: Ra'ad NASER (10005784) / F: TEN PAS-ROSENDAL 7 82.25



25 Kasper DE BOECK

BEL 103 Ildivo

G / KWPN / Grey / 2013 / Calvino Z / Goodtimes / 105WZ93 / E: Kasper DE BOECK / F: Schotttert / 105WZ93 / E: Kasper DE BOECK / F: Schotttert 8 65.45



26 Leslie DESILLY

BEL 121 VITAMINE D'ELIFINE Z

M / ZANG / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107QW68 / E: Jonathan ZAUDIG (10274195) / F: Elevage d'Elifine Zaudig sprl / 107QW68 / E: Jonathan ZAUDIG (10274195) / F: Elevage d'Elifine Zaudig sprl 8 66.17



27 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 296 KING VAN DE TOOGWIJK

G / KWPN / Grey / 2015 / TRIOMPHE DE MUZE / VDL ZIROCCO BLUE / 107BX53 / E: Sentobel Bvba (20018097) / F: R.J.Offereins / 107BX53 / E: Sentobel Bvba (20018097) / F: R.J.Offereins 8 69.53



28 Marthe VAN GORP

BEL 412 COUP DE COEUR KVG Z

M / ZANG / Grey / 2016 / CICERO VAN PAEMEL Z / HEARTBREAKER / 107OW43 / E: DL Equestrian (20002816) / F: Kimberly Van Gelder / 107OW43 / E: DL Equestrian (20002816) / F: Kimberly Van Gelder 8 70.71



29 Eline PEETERS

BEL 309 PAVALLINA VAN HET ROELHOF

M / Bay / 2015 / LAVALLINO TER KLOMP / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 106XV73 / E: Decoene / F: Gaston Thiry / 106XV73 / E: Decoene / F: Gaston Thiry 8 71.36



30 Kelly VAN WIJK

NED 423 GANGSTAR

G / KWPN / Bay / 2011 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / SILVIO II / 107VJ90 / E: Stoeterij van Kleef (20002535), Kelly VAN WIJK (10152219) / F: Stal Mark van den Top B.V. / 107VJ90 / E: Stoeterij van Kleef (20002535), Kelly VAN WIJK (10152219) / F: Stal Mark van den Top B.V. 12 72.60



31 Jonathan DOURCY

BEL 127 FALCON DE RIVERLAND

G / SF / Other / 2015 / VAGABOND DE LA POMME / DOLLAR DELA PIERRE / 107DU02 / E: S.A.S. LE HARAS DE NEROLI (20016865) / 107DU02 / E: S.A.S. LE HARAS DE NEROLI (20016865) 12 75.50



32 Solveig KESKÜLA

EST 206 JAY JAY VAN DE MUGGENHOEK

M / AES / Bay / 2014 / CALEANDRO / 107IX74 / E: Stable van Driel (20018015) / F: VAN DRIEL G / 107IX74 / E: Stable van Driel (20018015) / F: VAN DRIEL G 16 72.99



33 Camille DEMOLIE

BEL 116 A CAPELA DE LA VIOLLE

M / SF / Bay / 2010 / LUX Z / ROX DE LA TOUCHE / 106RB42 / E: Camille DEMOLIE (10095428) / F: M. Hugues Bonvalot - Mlle Sandra Perini / 106RB42 / E: Camille DEMOLIE (10095428) / F: M. Hugues Bonvalot - Mlle Sandra Perini 16 79.28



34 Musaab ALNAJAFI

IRQ 6 JANGO

G / Chestnut / 2014 / 107OA08 / E: Musaab ALNAJAFI (10142509) / 107OA08 / E: Musaab ALNAJAFI (10142509) 18 77.24



35 Liesje VANDERWEGEN

BEL 436 EASY CALL DE MUZE Z

S / ZANG / Bay / 2016 / ELVIS TER PUTTE / CLARISSIMO Z / 107IQ40 / E: Show Fountain BVBA (20005203) / F: Joris de Brabander / 107IQ40 / E: Show Fountain BVBA (20005203) / F: Joris de Brabander 29 92.56



36 Matheus FERREIRA GOMES CORRÊA

BRA 139 CASELLE DC Z

M / ZANG / Bay / 2016 / CASALL / CASSINI I / 108DR88 / E: Dream of MM comm. V / F: Adc Horses / 108DR88 / E: Dream of MM comm. V / F: Adc Horses 39 102.62



Yanhe YOU

CHN 478 S & L FRANCE 98

G / SF / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 107UE11 / E: Stal Lambrecht (20002823) / F: E.U.R.L. ELEVAGE DU HUIT / 107UE11 / E: Stal Lambrecht (20002823) / F: E.U.R.L. ELEVAGE DU HUIT Uitgesloten



