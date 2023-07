CSI2*/1*/YH1* Azelhof - Summer Tour W1

4 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 74 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 19:16 Uur (28.07.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Dirk DEMEERSMAN

BEL 135 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF 0 68.67

5,240.00 EUR

2 Gudrun PATTEET

BEL 328 SEA COAST KASHMIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2010 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / LIBERO H / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme / 106MA36 / E: Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Paul Blomme 0 67.21

6,550.00 EUR

3 Louis LE GRELLE

BEL 265 NEW LIFE VAN HET HELLEHOF

G / BWP / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / ANDIAMO Z / 106ST12 / E: Team Philippaerts (20002517), Eric VERCAUTEREN (10129290) / F: Eric Vercauteren / 106ST12 / E: Team Philippaerts (20002517), Eric VERCAUTEREN (10129290) / F: Eric Vercauteren 0 69.30

1,834.00 EUR

4 Jeroen APPELEN

BEL 29 MONTE BLUE PS

G / OLDBG / Chestnut / 2013 / MONTE BELLINI / CHACCO-BLUE / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz 0 70.70

786.00 EUR

5 Max SEBRECHTS

BEL 393 CRISTEL

M / HOLST / Bay / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / DOBEL'S CENTO / 105UF49 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Nowee Ronald, Barsinerhorn (NED) / 105UF49 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Nowee Ronald, Barsinerhorn (NED) 0 70.69

1,048.00 EUR

6 Thibeau SPITS

BEL 413 CLEAR HEART

S / KWPN / Grey / 2015 / CLARIMO / HEARTBREAKER / 107FW45 / E: Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH (20000549) / F: G.J.W. Sikes / 107FW45 / E: Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH (20000549) / F: G.J.W. Sikes 0 70,95

786.00 EUR

7 Maria MADENOVA

PLE 279 WARRIORS GLORY

S / AES / Bay / 2009 / WARRIOR / CARETINO GLORY / 104GI08 / E: Home Farm Equestrian (20001268) / F: BRENDON STUD / 104GI08 / E: Home Farm Equestrian (20001268) / F: BRENDON STUD 0 69.10

2,620.00 EUR

8 Dan KREMER

ISR 250 MAHONIE VAN ORSHOF

M / BWP / Grey / 2012 / ZILVERSTAR T / ARGENTINUS / 106OZ33 / E: Michael VAN ORSHOVEN (10129397) / F: Michael Van Orshoven / 106OZ33 / E: Michael VAN ORSHOVEN (10129397) / F: Michael Van Orshoven 0 71.63

655.00 EUR

9 Jeroen DE WINTER

BEL 130 L' INNOCENCE VAN 'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen 0 68.90

3,930.00 EUR

10 Kim EMMEN

NED 164 NASH V/H LILLEVELD

S / BWP / Chestnut / 2013 / TONIXE / TOULON / 107BR24 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Stefaan Van Biesen / 107BR24 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Stefaan Van Biesen 0 69.88

1,441.00 EUR

11 Lisa NOOREN

NED 320 IRISH DU CAILLOU

M / Chestnut / 2014 / ELVIS TER PUTTE / RIESLING DU MONSELET / 106TV89 / E: S.A.R.L. ECURIE PELLON MAISON (20005679), S.A.R.L. LM SPORTHORSES (20005680) / 106TV89 / E: S.A.R.L. ECURIE PELLON MAISON (20005679), S.A.R.L. LM SPORTHORSES (20005680) 2 73.47

655.00 EUR

12 Niklaus SCHURTENBERGER

SUI 390 SILVER SHINE

G / OS / Grey / 2009 / CALIFAX / BALOU DU ROUET (OLD) / 104TJ11 / E: Michaela RIKART (10203400), Sascha RIKART (10203401) / F: Gestuet Lewitz / 104TJ11 / E: Michaela RIKART (10203400), Sascha RIKART (10203401) / F: Gestuet Lewitz 2 73.66

655.00 EUR

13 Jos VERLOOY

BEL 461 ORIGI

G / BWP / Grey / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / KARIOKA DEL FOLLEE / 107SD95 / E: Euro Horse BVBA (20004323) / F: Gerda van Looy / 107SD95 / E: Euro Horse BVBA (20004323) / F: Gerda van Looy 2 73.79

100.00 EUR

14 Bart DE BRUIJN

NED 120 ELIANO V'T MERELSNEST Z

G / ZANG / Bay / 2015 / EMERALD / ARGENTINUS / 107MP05 / E: Societa Agricola Montefiore S.R.L. (20019170) / F: Stoeterij 't Merelsnest BVBA / 107MP05 / E: Societa Agricola Montefiore S.R.L. (20019170) / F: Stoeterij 't Merelsnest BVBA 2 73.84

100.00 EUR

15 Eveliina TALVIO

FIN 427 GLAMOUR

M / KWPN / Bay / 2011 / NUMERO UNO / IROKO / 105MV76 / E: Takada Horses (20002676) / F: Hammink / 105MV76 / E: Takada Horses (20002676) / F: Hammink 4 66.78

100.00 EUR

16 Gerco SCHRÖDER

NED 383 GLOCK'S GALANDA

M / KWPN / Bay / 2011 / LEXICON / ANIMO / 106DS84 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: H.H..L. M. ter Huurne / 106DS84 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: H.H..L. M. ter Huurne 4 68.14

100.00 EUR

17 Rikke HAASTRUP

DEN 213 BALOUCA Z

G / ZANG / Chestnut / 2011 / BALOUBET DU ROUET / PARCO / 105IY80 / E: LYKKEGAARD 159 APS (20001276) / F: ANNETTE GROENBACK / 105IY80 / E: LYKKEGAARD 159 APS (20001276) / F: ANNETTE GROENBACK 4 69.17

100.00 EUR

18 Joaquin TINAO PEREZ-MIRAVETE

ESP 435 OLLIVER SW

G / BWP / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / EROS PLATIERE / 107MA10 / E: Abdelhadi NEFNOUFI (10221964) / 107MA10 / E: Abdelhadi NEFNOUFI (10221964) 4 69.25

100.00 EUR

19 Christian FIORAVANTI

ITA 170 DOUBLE PUSH

M / MIPAAF / Bay / 2013 / CASCADELLO / 106AG57 / E: Christian FIORAVANTI (10043215) / 106AG57 / E: Christian FIORAVANTI (10043215) 4 69.78

100.00 EUR

= 26,900.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

20 Lars N PEDERSEN

DEN 333 BOEGEGAARDEN GLADIOLA

S / DWB / Bay / 2012 / BOEGEGAARDENS GRAFS STAKKATO / BOEGEGAARDENS APOLLO / 105TZ49 / E: STINA OG JØRGEN SCHMIDT / F: STINA OG JØRGEN SCHMICT / 105TZ49 / E: STINA OG JØRGEN SCHMIDT / F: STINA OG JØRGEN SCHMICT 4 70.29



21 Charlotte ASH

GBR 37 IRMA-RIENDE

M / KWPN / Bay / 2013 / BALTIC VDL / INDOCTRO / 106JN51 / E: Graeme ASH (10164195) / F: F. Nobach / 106JN51 / E: Graeme ASH (10164195) / F: F. Nobach 4 70.49



22 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 90 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 4 71.22



22 Zoe POTTER

GBR 336 KATANIA

M / KWPN / Grey / 2015 / MYLORD CARTHAGO*HN / COROFINO 2 / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager 4 71.22



24 Frederic VERNAET

BEL 465 ICLOUD

S / HOLST / Grey / 2013 / CALMANDO 3 / CLEARWAY / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen 4 71.76



25 Anna-Maria GRIMM

GER 206 LORD AL BAHAR

G / OLDBG / Bay / 2010 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / RAPHAEL / 105JK12 / E: Mladen MALKOVIC (10262090) / F: Holtgers, Michael / 105JK12 / E: Mladen MALKOVIC (10262090) / F: Holtgers, Michael 4 71.83



26 Ali AL KHORAFI

KUW 9 I

G / KWPN / Other / 2013 / DANTOS / 107CA08 / E: Mohammed A H ALI (10276217) / 107CA08 / E: Mohammed A H ALI (10276217) 5 72.05



26 Gert Jan BRUGGINK

NED 79 VIGALIO SHO Z

G / BWP / Grey / 2014 / VIGO D ARSOUILLES STX / COME ON / 107OE57 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal Het Oosterbrook / 107OE57 / E: Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal Het Oosterbrook 5 72.05



28 Thomas BRANDT

GER 72 CASTILLY

S / HOLST / Other / 2012 / CASALL / CONTENDRO I / 106WF84 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Klaus Knickrehm / 106WF84 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Klaus Knickrehm 5 72.15



29 Francisco ROCHA

POR 350 LANZAROTE DE MUZE

S / BWP / Grey / 2011 / CLINTON / HEARTBREAKER / 105CF76 / E: SR SPORT HORSES (20000283) / F: JORIS DE BRABANDER / 105CF76 / E: SR SPORT HORSES (20000283) / F: JORIS DE BRABANDER 5 72.32



30 Marthe VAN GORP

BEL 454 GRUMPIE VAN T&L

G / SBS / Bay / 2012 / HOUSTON / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv / 106FZ69 / E: MVG-Stables (20019072) / F: T&L nv 5 72.43



31 Francois Jr MATHY

BEL 295 ODIN VAN 'T MERELSNEST

G / Chestnut / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / DARCO / 106WP41 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest / 106WP41 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest 7 74.38



32 Santiago DIAZ ORTEGA

COL 147 JUMP FOR JOY

G / Bay / 2014 / CASCADELLO / 106VD43 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / 106VD43 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) 8 68.09



33 Aurelia GUISSON

BEL 210 NO LIMIT VH LEGITA HOF Z

M / ZANG / Grey / 2013 / NABAB DE REVE / BERLIN / 105ZZ94 / E: Legita Hof / F: Legita hof / 105ZZ94 / E: Legita Hof / F: Legita hof 8 69.37



34 Lieven DEVOS

BEL 145 INCA'S BIG THINK

M / SCSL / Bay / 2008 / THINK BIG VAN T L / LANCIANO / 104RQ01 / E: Wilhelm Reitbauer GmbH (20001291) / F: Sofie de Witte / 104RQ01 / E: Wilhelm Reitbauer GmbH (20001291) / F: Sofie de Witte 8 71.70



35 Mathias HAZEBROEK

BEL 219 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / CUPIDO VD HOEFSLAG Z / DER SENAAT 111 / 106IO55 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: Hazebroek Theo / 106IO55 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: Hazebroek Theo 8 71.73



36 Emma STOKER

GBR 421 CASSIUS CLAY

Male / Bay / 2015 / COMME IL FAUT 5 / ALBATROS 86 / 106SZ47 / E: Aspire Equine Venture Capital (20000867) / 106SZ47 / E: Aspire Equine Venture Capital (20000867) 8 71.89



36 Louise AMEEUW

BEL 27 NASTY BOY DE MUZE

S / BWP / Chestnut / 2013 / 106MK31 / E: Ameeuw / 106MK31 / E: Ameeuw 8 71.89



38 Ana Carolina SANDOVAL MUÑOZ

ECU 376 MY LORD'S WAY

S / HOLST / Grey / 2011 / MYLORD CARTHAGO*HN / NISSAN CARETANO Z / 105NN83 / E: Sandoval Munoz, Carolina / F: Otto Boje Schoof / 105NN83 / E: Sandoval Munoz, Carolina / F: Otto Boje Schoof 8 75.26



39 Benjamin BARDYN

BEL 39 TALIS VAN'T MERELSNEST Z

G / Bay / 2015 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / LORD Z / 106YC24 / E: Royer / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest / 106YC24 / E: Royer / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest 8 75.49



40 Ciaran DREELING

IRL 155 HERCULES

G / KWPN / Grey / 2012 / QUASIMODO VAN DE MOLENDREEF / CASANTOS / 106RG13 / E: Dreeling Sporthorses (20001697), Mark WILLIAMS (10066913) / F: van Duren / 106RG13 / E: Dreeling Sporthorses (20001697), Mark WILLIAMS (10066913) / F: van Duren 9 72.24



41 Enzo CHIAROTTO

FRA 97 IVARO

S / KWPN / Bay / 2013 / BUBALU VDL / QUIDAM DE REVEL / 105ZJ26 / E: SARL EQUIPLUS (20017042) / F: M. TH. H. GELINK 99 (FRA) / 105ZJ26 / E: SARL EQUIPLUS (20017042) / F: M. TH. H. GELINK 99 (FRA) 9 72.42



42 Carlos BOSCH CEBRIAN

ESP 59 JOLIE VAN DER BERGHOEVE

M / AES / Grey / 2016 / JAGUAR VD BERGHOEVE / KANNAN / 107DK46 / E: Carlos BOSCH CEBRIAN (10003772) / F: PAUL VAN DEN BOSCH / 107DK46 / E: Carlos BOSCH CEBRIAN (10003772) / F: PAUL VAN DEN BOSCH 11 74.74



43 Frederic BOUVARD

FRA 66 LUBIE DE L'ELAN

M / BWP / Chestnut / 2011 / QUERLYBET HERO / LANSING / 105CJ65 / E: Dupret Violaine / F: Violaine Dupret / 105CJ65 / E: Dupret Violaine / F: Violaine Dupret 12 68.96



44 Abdullah AL AWADHI

KUW 6 I CANTOU DU FONDS DES FLOTS

G / BWP / Bay / 2008 / CANTURO / TOULON / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico 12 70.21



45 Abdulrahman AL FUZAE

KUW 7 GIJSBRAND

G / KWPN / Other / 2011 / ARTHOS R / HAMILTON / 105HU08 / E: Targetleas OÜ & Al Fuzae, Abdulrahman / F: Kleinjan, H. / 105HU08 / E: Targetleas OÜ & Al Fuzae, Abdulrahman / F: Kleinjan, H. 12 70.36



46 Karin MARTINSEN

SWE 285 PB CHAKIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / COLORE / CASALL / 106ZZ48 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler / 106ZZ48 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler 12 70.57



47 Guillaume FOUTRIER

FRA 180 TOP OF THE BILL 89 Z

G / ZANG / Bay / 2015 / TANGELO VD ZUUTHOEVE / ANDIAMO / 107CJ93 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / F: VERLIES NICK / 107CJ93 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / F: VERLIES NICK 12 70.58



48 Mavis SPENCER

USA 408 EKARLUS BH

G / KWPN / Bay / 2009 / NAMELUS R / ORAME' / 105KF73 / E: Mavis SPENCER (10046327) / F: BLACK HORSE B.V. / 105KF73 / E: Mavis SPENCER (10046327) / F: BLACK HORSE B.V. 13 72.65



49 Tom SNEPPE

BEL 403 JADE VAN HET GROENE DAK

M / BWP / Bay / 2009 / NABAB DE REVE / DARCO / 104YE63 / E: Tom SNEPPE (10107709) / F: PETER DE MEYST / 104YE63 / E: Tom SNEPPE (10107709) / F: PETER DE MEYST 13 72.90



50 Leon BRUTSAERT

BEL 84 ON TIME VAN DE ELSHOEVE

M / BWP / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 106QE41 / E: Lieven BRUTSAERT (10170789) / F: Marc Baukeland / 106QE41 / E: Lieven BRUTSAERT (10170789) / F: Marc Baukeland 14 73.03



51 Monika PAULAUSKAITE

LTU 332 QUIRADOS AS

G / HOLST / Bay / 2009 / QUIRADO / LAVALL I / 105BD66 / E: Monika PAULAUSKAITE (10112161) / F: Behrend Jacobs / 105BD66 / E: Monika PAULAUSKAITE (10112161) / F: Behrend Jacobs 14 73.13



52 Cecilie KJAER

DEN 246 U AMON Z

S / ZANG / Bay / 2015 / URIKO / DARCO / 107LQ55 / E: Ulrik KJAER (10002991) / F: Ulrik Kjær / 107LQ55 / E: Ulrik KJAER (10002991) / F: Ulrik Kjær 14 73.47



53 Lola DETAILLE

BEL 139 GUERRIER DE LA SURE

G / SBS / Bay / 2012 / QUICKFIRE DE FERANN / UKAPOC DE LA SURE U / 107FT32 / E: Jean Pol HARTMAN (10236692) / F: Jean-pol Hartman / 107FT32 / E: Jean Pol HARTMAN (10236692) / F: Jean-pol Hartman 14 73.73



54 Maurice VAN VLIET

NED 458 GREAT GATSBY Z

G / KWPN / Grey / 2014 / GLASGOW W VH MERELSNEST / PIA LOUISA / 107IM00 / E: Maurice VAN VLIET (10006840) / F: Future stables / 107IM00 / E: Maurice VAN VLIET (10006840) / F: Future stables 14 73.74



55 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 61 JUNIUS VD HEFFINCK Z

G / ZANG / Bay / 2015 / VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE / H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK / 107ZH68 / E: VP STARS BV (20005517) / F: Van de Heffinck BVBA / 107ZH68 / E: VP STARS BV (20005517) / F: Van de Heffinck BVBA 14 77.26



56 Finn BOEREKAMP

NED 49 CALL ME BABY QUICK PS

G / OLDBG / Bay / 2011 / CONTHARGOS / CHACCO-BLUE / 106TL95 / E: Alice LINDGREN (10107581) / F: Gestüt Lewitz / 106TL95 / E: Alice LINDGREN (10107581) / F: Gestüt Lewitz 15 74.01



57 Maryk SAHNEY

IND 363 CASHTENDER

G / HOLST / Bay / 2015 / CASALL / CONTENDER / 106TW95 / E: Tanja BOCK (10209824) / F: Lvp-Stables / 106TW95 / E: Tanja BOCK (10209824) / F: Lvp-Stables 15 74.70



58 Maxime LAMBRECHT

BEL 258 BIARRITZ DES HAUTS DROITS

G / SBS / Chestnut / 2007 / NABAB DE REVE / QUIDAM DE REVEL / 104JE38 / E: Ives LAMBRECHT (10163861) / F: Marc Devos / 104JE38 / E: Ives LAMBRECHT (10163861) / F: Marc Devos 16 68.41



59 Kamilla Ladefoged RASMUSSEN

DEN 343 COLINA 70

M / HOLST / Grey / 2011 / COLMAN / SAN PATRIGNANO CASSINI / 105SY75 / E: FRANDSBJERG HORSES A/S (20003003) / F: Lothar und Sven Voelz / 105SY75 / E: FRANDSBJERG HORSES A/S (20003003) / F: Lothar und Sven Voelz 16 75.87



60 Graham GRANT

IRL 200 JAMAIQUE DB

M / SBS / Grey / 2015 / TOULON / CLINTON / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart 16 75.88



61 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 449 A.S DAMASCENE

M / AES / Black / 2013 / EMERALD / ESCUDO 19 / 106LG22 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: Jana Khayat / 106LG22 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: Jana Khayat 18 73.68



62 Hayato IMOTO

JPN 234 STEVE 16

G / HANN / Chestnut / 2012 / STANLEY / LOMBARD / 106IR28 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Karl-Heinz Auffarth / 106IR28 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Karl-Heinz Auffarth 19 74.46



63 Frida BERGGREN

SWE 44 ONASSIS CC

G / BWP / Bay / 2014 / CLARENCE / DARCO / 106ZZ08 / E: CC Holsteiner Breeding (20001007) / F: Jean-Pierre Dierckx / 106ZZ08 / E: CC Holsteiner Breeding (20001007) / F: Jean-Pierre Dierckx 22 77.34



64 Piet RAIJMAKERS JR

NED 337 JALOUBET

S / KWPN / Bay / 2014 / BALOUBET DU ROUET / CLINTON / 106OP76 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: Han Aarts BV / 106OP76 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: Han Aarts BV 25 76.11



65 Philip GYSBRECHTS

BEL 211 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z

G / ZANG / Grey / 2014 / CLOCKWISE OF GREENHILL Z / CLASSE VDL / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts 25 84.42



66 Kevin CAPRIN

FRA 89 LA COCO 4

M / OS / Bay / 2010 / LORDANOS / QUIDAM'S RUBIN / 105JC56 / E: SASU ALAIN HAUSSER (20018537) / 105JC56 / E: SASU ALAIN HAUSSER (20018537) 29 76.46



67 Ahmad AL ANSARI

KUW 2 CLEARING 3

S / HOLST / Bay / 2012 / CLEARWAY / CON AIR 7 / 106ZF32 / E: Ahmad AL ANSARI (10109882) / F: Horst K. Heleine / 106ZF32 / E: Ahmad AL ANSARI (10109882) / F: Horst K. Heleine 34 77.81



68 Shady SAMIR

EGY 368 CHARDONNAY

G / HOLST / Bay / 2010 / CAVALOR CUMANO / FOR PLEASURE / 105VZ16 / E: Marlow Stables V.O.F. (20002677) / F: Vullers Anton / 105VZ16 / E: Marlow Stables V.O.F. (20002677) / F: Vullers Anton 50 97.37



John STEEGHS

NED 417 GOMEZ

G / KWPN / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / IRCOLANDO / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen Uitgesloten

Julie Voldgaard HANSEN

DEN 217 CLEVER CASH Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / CLINTO Z / ZIWAGO / 106QJ01 / E: Lars Voldgaard HANSEN (10202990), Mette Voldgaard HANSEN (10202988) / F: Aage Lauritzen / 106QJ01 / E: Lars Voldgaard HANSEN (10202990), Mette Voldgaard HANSEN (10202988) / F: Aage Lauritzen Uitgesloten

Claire MCKEAN

USA 301 BAUCIS D'OUILLY

M / SF / Grey / 2011 / MODESTO / QUICK STAR / 105SR88 / E: Stal Lenssens (20002047) / F: Alexandra LEBON 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA) / 105SR88 / E: Stal Lenssens (20002047) / F: Alexandra LEBON 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA) Opgegeven

Alexia HILPIPRE

FRA 225 CASANOVA 468

G / HOLST / Bay / 2009 / CARRICO / CORIANO / 105AZ77 / E: Joanna LEHMANN (10162915) / F: Hartl, Rainer / 105AZ77 / E: Joanna LEHMANN (10162915) / F: Hartl, Rainer Opgegeven

Shady GHRAYEB

SYR 190 CABERNET DE MARS

G / SF / Bay / 2012 / BALOUBET DU ROUET / DOLLAR DELA PIERRE / 106EK66 / E: Omar ALHOSARI (10160786) / F: S.a.r.l. HARAS DES M 61200 AUNOU LE FAUCON (FRA) / 106EK66 / E: Omar ALHOSARI (10160786) / F: S.a.r.l. HARAS DES M 61200 AUNOU LE FAUCON (FRA) Opgegeven

Ghislain BROCARD

BEL 77 COLOBY DEL CHERRA Z

G / ZANG / Bay / 2013 / CONCORDE / NONSTOP / 107LN97 / E: Brocard / F: Fabrice Niesten / 107LN97 / E: Brocard / F: Fabrice Niesten Opgegeven

