CSI2*/1*/YH1* Azelhof - Summer Tour W1

EUROHORSE Tijdschema Ruiter Paard

6 CSI2* - 1m40

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 53 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 13:30 Uur (29.07.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Gert Jan BRUGGINK

NED 78 THAT'S MIE Z

G / ZANG / Bay / 2012 / THAT'S LIFE / NUMERO UNO / 106OO74 / E: Pia-Luise AUFRECHT-BRUGGINK (10002553), Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal het Oosterbrook BV / 106OO74 / E: Pia-Luise AUFRECHT-BRUGGINK (10002553), Stal het Oosterbrook (20000290) / F: Stal het Oosterbrook BV 0 0 = 0.00 26.86

500.00 EUR

2 Emma STOKER

GBR 424 Q SEVEN

G / HANN / Chestnut / 2013 / FRH QUAID / STAKKATO / 105WG92 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: SCHAEFER, MANFRED / 105WG92 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: SCHAEFER, MANFRED 0 0 = 0.00 28.31

400.00 EUR

3 John STEEGHS

NED 417 GOMEZ

G / KWPN / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / IRCOLANDO / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen / 107DH45 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Doremalen 0 0 = 0.00 28.56

300.00 EUR

4 Jeroen DE WINTER

BEL 129 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 0 0 = 0.00 28.75

200.00 EUR

5 Gerco SCHRÖDER

NED 384 GLOCK'S NOVELLIST

S / BWP / Chestnut / 2013 / CARRERA VDL / DULF VAN DEN BISSCHOP / 106HG27 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: Quintelier / 106HG27 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: Quintelier 0 0 = 0.00 29.15

140.00 EUR

6 Mandy GROOTEGOED

NED 209 FARBENFROH

M / HOLST / Bay / 2013 / URIKO / 107CA39 / E: Ghazi AL JERAIWI (10048060), Abdullah ALROUDAN (10033686) / 107CA39 / E: Ghazi AL JERAIWI (10048060), Abdullah ALROUDAN (10033686) 0 0 = 0.00 29.32

110.00 EUR

7 Thomas BRANDT

GER 73 CASTLE CREEK

S / HOLST / Bay / 2014 / CASALL / CARTHAGO Z / 107LQ58 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Silke Zuba / 107LQ58 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Silke Zuba 0 0 = 0.00 30.06

80.00 EUR

8 Jos VERLOOY

BEL 460 OMARO VAN DE MEERSE

G / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / CLEARWAY / 107WV68 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: bvba Horses Invest / 107WV68 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: bvba Horses Invest 0 0 = 0.00 30.30

60.00 EUR

9 Jos VERLOOY

BEL 459 NIXON VAN 'T MEULENHOF

S / BWP / Chestnut / 2013 / DENZEL VT MEULENHOF / CARTHAGO / 106GE15 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Mariette Van Lombergen / 106GE15 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Mariette Van Lombergen 0 0 = 0.00 32.13

60.00 EUR

10 Kim EMMEN

NED 163 MACHO V

G / BWP / Bay / 2012 / FALCO / QUIDAM DE REVEL / 107HJ20 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / 107HJ20 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) 0 0 = 0.00 32.22

50.00 EUR

11 Shady GHRAYEB

SYR 191 DUNLOP D'ENOCQ

G / Bay / 2013 / NORTON D'EOLE / CALVARO / 107BL08 / E: Tareq Yahya Badawi ALDISSI (10259800), Shady GHRAYEB (10005827) / 107BL08 / E: Tareq Yahya Badawi ALDISSI (10259800), Shady GHRAYEB (10005827) 0 0 = 0.00 34.08

50.00 EUR

12 François ESTEVES DA SILVA

BRA 167 H5 CHACDO

G / HANN / Grey / 2008 / CHACCO-BLUE / LANDO / 104NG67 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTÜT LEWITZ (GER) / 104NG67 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTÜT LEWITZ (GER) 0 0 = 0.00 34.81

50.00 EUR

13 Joaquin TINAO PEREZ-MIRAVETE

ESP 435 OLLIVER SW

G / BWP / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / EROS PLATIERE / 107MA10 / E: Abdelhadi NEFNOUFI (10221964) / 107MA10 / E: Abdelhadi NEFNOUFI (10221964) 0 0 = 0.00 35.58

35.00 EUR

14 Guillaume FOUTRIER

FRA 180 TOP OF THE BILL 89 Z

G / ZANG / Bay / 2015 / TANGELO VD ZUUTHOEVE / ANDIAMO / 107CJ93 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / F: VERLIES NICK / 107CJ93 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / F: VERLIES NICK 0 0 = 0.00 35.73

35.00 EUR

= 2,070.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

15 Molly DAVIES

GBR 115 IMAGINE H

G / KWPN / Bay / 2013 / ETOULON / INDOCTRO / 105ZB83 / E: Melanie DAVIES (10182329) / 105ZB83 / E: Melanie DAVIES (10182329) 0 0 = 0.00 36.73



16 Enzo CHIAROTTO

FRA 98 KAILASH HEUREKA Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / KASSANDER VAN'T ROOSAKKER / VERDI / 108FJ49 / E: S.A.R.L. CHRISTOPHE JUNCKER (20018757) / 108FJ49 / E: S.A.R.L. CHRISTOPHE JUNCKER (20018757) 0 0 = 0.00 36.87



17 Louis LE GRELLE

BEL 263 DESIR DU CHANU

S / Chestnut / 2013 / KANNAN*GFE / L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT / 106PG92 / E: ST STABLES SPRL (20000745) / 106PG92 / E: ST STABLES SPRL (20000745) 0 0 = 0.00 37.27



18 Tina VETS-NICASI

BEL 470 HONEY POPS VAN DE ZUUTHOEVE

M / SBS / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CONAN / 106GU20 / E: Vets Veehandel / F: Conny Vets / 106GU20 / E: Vets Veehandel / F: Conny Vets 0 0 = 0.00 37.41



19 Mavis SPENCER

USA 409 MY BOY Z

G / ZANG / Grey / 2011 / MYLORD CARTHAGO*HN / 105OW32 / E: Christian FIORAVANTI (10043215) / 105OW32 / E: Christian FIORAVANTI (10043215) 0 0 = 0.00 38.21



20 Ciaran DREELING

IRL 156 HERTOG JAN

G / KWPN / Chestnut / 2012 / DER SENAAT 111 / FALDO / 105ZC53 / E: Dreeling Sporthorses (20001697) / F: Brinkman van der Loo / 105ZC53 / E: Dreeling Sporthorses (20001697) / F: Brinkman van der Loo 0 0 = 0.00 40.02



21 Maria MADENOVA

PLE 275 I LOVE YOU M

S / KWPN / Bay / 2013 / ANDIAMO / 106CF83 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Eoin GALLAGHER (10136511) / F: Veehandel Musterd B.V. / 106CF83 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Eoin GALLAGHER (10136511) / F: Veehandel Musterd B.V. 0 4 = 4.00 28.51



22 Lieven DEVOS

BEL 143 ELDORRADO MVNZ

G / Bay / 2007 / 105AX78 / E: Linico Horses / 105AX78 / E: Linico Horses 0 4 = 4.00 29.12



23 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 449 A.S DAMASCENE

M / AES / Black / 2013 / EMERALD / ESCUDO 19 / 106LG22 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: Jana Khayat / 106LG22 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: Jana Khayat 0 4 = 4.00 29.23



24 John STEEGHS

NED 418 INDIGO

G / KWPN / Grey / 2013 / NUMERO UNO / CALVARO F.C. / 107VE26 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Stoeterij Duysel's hof / 107VE26 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Stoeterij Duysel's hof 0 4 = 4.00 29.40



25 Hayato IMOTO

JPN 233 GENEREUX FORTUNA

S / KWPN / Grey / 2011 / WIZZERD / QUASIMODO Z / 105MD65 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Rinkes-Tjeenk Willink / 105MD65 / E: Hayato IMOTO (10301332) / F: Rinkes-Tjeenk Willink 0 4 = 4.00 30.71



26 Cyril FONTAINE

FRA 173 CICERO D EPIC

Male / Grey / 2012 / 105XQ76 / E: Eric FONTAINE (10264457) / 105XQ76 / E: Eric FONTAINE (10264457) 0 4 = 4.00 32.30



27 Karin MARTINSEN

SWE 285 PB CHAKIRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / COLORE / CASALL / 106ZZ48 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler / 106ZZ48 / E: Paul BÜCHELER (10124875) / F: Paul Bücheler 0 4 = 4.00 33.05



28 Iris MICHELS

NED 308 BROCELIANDE PRE NOIR

M / SF / Bay / 2011 / KANNAN*GFE / TRESOR DE CHEUX / 105BC87 / E: Federico FERNANDEZ (10000446) / 105BC87 / E: Federico FERNANDEZ (10000446) 4 0 = 4.00 33.16



29 Graham GRANT

IRL 200 JAMAIQUE DB

M / SBS / Grey / 2015 / TOULON / CLINTON / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart / 106WS81 / E: Haras du Hazoy (20003046) / F: Nicole Bouilliart 0 4 = 4.00 33.43



30 Jean Charles GRANDMONTAGNE

FRA 198 GENERATION IXE

S / Other / 2016 / WINDOWS VH COSTERSVELD / DIAMANT DE SEMILLY / 107NS87 / E: S.A.R.L. EDWARD LEVY STABLES (20020304) / 107NS87 / E: S.A.R.L. EDWARD LEVY STABLES (20020304) 0 4 = 4.00 34.19



31 Charlotte GOEDERMANS

BEL 197 PORTO ALEGRE DWERSE HAGEN

S / Chestnut / 2015 / BOYFRIEND DU SEIGNEUR / HEARTBREAKER / 107JD76 / E: Spits / F: BVBA Spits / 107JD76 / E: Spits / F: BVBA Spits 0 4 = 4.00 34.73



32 Frida BERGGREN

SWE 43 JESILETTE

M / AES / Bay / 2014 / CHACCO BOY / JIMTOWN / 106UD69 / E: Jupiter Oasis SA (20018692) / F: Hengstenhouderij Van Bommel / 106UD69 / E: Jupiter Oasis SA (20018692) / F: Hengstenhouderij Van Bommel 4 0 = 4.00 35.45



33 Santiago DIAZ ORTEGA

COL 151 TANGELINA

M / KWPN / Bay / 2015 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / INDOCTRO / 107IU69 / E: Eickendorf Horses GmbH & Co.KG (20017443) / F: B.W.Vrieling / 107IU69 / E: Eickendorf Horses GmbH & Co.KG (20017443) / F: B.W.Vrieling 4 0 = 4.00 35.82



34 Bertrand GENIN

BEL 188 HOLIDAY DE LA BOUVERIE

M / SBS / Bay / 2013 / CLINTON / HEARTBREAKER / 106SE42 / E: Albert HENQUIN (10121760) / F: Albert Henquin / 106SE42 / E: Albert HENQUIN (10121760) / F: Albert Henquin 4 0 = 4.00 35.99



35 Francisco ROCHA

POR 351 ZIBER GE BLUE SR Z

S / ZANG / Bay / 2015 / VDL ZIROCCO BLUE N.O.P. / CASSINI I / 106ZD37 / E: Francisco ROCHA (10011397), Franciscus VAN ETTRO (10132094) / F: SR Sport Horses / 106ZD37 / E: Francisco ROCHA (10011397), Franciscus VAN ETTRO (10132094) / F: SR Sport Horses 4 0 = 4.00 37.95



36 Niklaus SCHURTENBERGER

SUI 388 OLYMPIA TER LEYDONCK

M / BWP / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / VAGABOND DE LA POMME / 107BZ10 / E: Michaela RIKART (10203400), Sascha RIKART (10203401) / F: Stijn Stevens / 107BZ10 / E: Michaela RIKART (10203400), Sascha RIKART (10203401) / F: Stijn Stevens 4 0 = 4.00 39.57



37 Ahmad AL ANSARI

KUW 2 CLEARING 3

S / HOLST / Bay / 2012 / CLEARWAY / CON AIR 7 / 106ZF32 / E: Ahmad AL ANSARI (10109882) / F: Horst K. Heleine / 106ZF32 / E: Ahmad AL ANSARI (10109882) / F: Horst K. Heleine 5 0 = 5.00 41.23



38 Thomas BRANDT

GER 71 CASALTINERO

S / HOLST / Other / 2014 / CASALL / CHAMBERTIN 3 / 106WJ10 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Schroder, Christian / 106WJ10 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Schroder, Christian 0 8 = 8.00 30.15



39 Frederic VERNAET

BEL 468 TOULOUSE PP Z

G / ZANG / Bay / 2013 / TOULON / COROFINO / 106CU33 / E: S.P & J.N NV (20020137) / F: André Pieraets - Pacque / 106CU33 / E: S.P & J.N NV (20020137) / F: André Pieraets - Pacque 0 8 = 8.00 31.95



40 Jessica VONACH

AUT 475 VALENTINO 311

G / DSP (BAD-WÜ) / Chestnut / 2006 / VIVALDI VAN DE KAMPEL / ZEUS / 104EC69 / E: Carmen VONACH (10092904) / F: Jehle, Paul / 104EC69 / E: Carmen VONACH (10092904) / F: Jehle, Paul 0 8 = 8.00 32.10



41 Max SEBRECHTS

BEL 394 PANAMARENKO OPTIMUS

S / BWP / grey / 2015 / Colestus / Quick Star / 107nf70 / E: Dries Sebrechts / F: Optimus agro / 107nf70 / E: Dries Sebrechts / F: Optimus agro 0 8 = 8.00 33.82



42 Shady GHRAYEB

SYR 189 ARTIST DE CAPUCINE

G / SF / Chestnut / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / COL CANTO / 105YB78 / E: Mohamad JOUBARANI (10033792) / 105YB78 / E: Mohamad JOUBARANI (10033792) 0 8 = 8.00 34.95



43 Kelly JOCHEMS

NED 236 EOWAN A

G / KWPN / Bay / 2009 / NUMERO UNO / INDOCTRO / 105BF38 / E: Vermeiren & K. Jochems / F: J. VELDMAN, HOOGEVEEN (NED) / 105BF38 / E: Vermeiren & K. Jochems / F: J. VELDMAN, HOOGEVEEN (NED) 8 0 = 8.00 35.72



44 Hamad ALHAJERI

KUW 15 JOCHIE

G / KWPN / Bay / 2014 / DURANGO VDL / ONZE FONS / 107XM91 / E: Hamad ALHAJERI (10176579) / F: van Geresteijn / 107XM91 / E: Hamad ALHAJERI (10176579) / F: van Geresteijn 4 4 = 8.00 35.99



45 Kevin CAPRIN

FRA 89 LA COCO 4

M / OS / Bay / 2010 / LORDANOS / QUIDAM'S RUBIN / 105JC56 / E: SASU ALAIN HAUSSER (20018537) / 105JC56 / E: SASU ALAIN HAUSSER (20018537) 4 4 = 8.00 37.17



46 Alexia HILPIPRE

FRA 223 ALICANTE H

Male / ZWEIB / Chestnut / 2012 / ACORATH / GRANDUS / 106LF43 / E: Bio DISTRIBUTION (10186186) / 106LF43 / E: Bio DISTRIBUTION (10186186) 4 8 = 12.00 36.20



47 Meghan GILLOT

BEL 195 OVER THE TOP VAN HET HORZELEND

G / Bay / 2014 / JOOP 111 / CARTHINO Z / 107LC04 / E: Vliegen / F: Dhaenens - Verstappen - Buyens / 107LC04 / E: Vliegen / F: Dhaenens - Verstappen - Buyens 4 8 = 12.00 37.02



48 Stephanie DE CORTE

BEL 122 MEMPHIS VAN DE NEERHEIDE

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / HIERARCH / 106CU50 / E: DC Stables (20004769) / F: E. Van Giel / 106CU50 / E: DC Stables (20004769) / F: E. Van Giel 12 0 = 12.00 39.69



49 Ghislain BROCARD

BEL 77 COLOBY DEL CHERRA Z

G / ZANG / Bay / 2013 / CONCORDE / NONSTOP / 107LN97 / E: Brocard / F: Fabrice Niesten / 107LN97 / E: Brocard / F: Fabrice Niesten 13 0 = 13.00 33.62



50 Chiara BONASPETTI

ITA 56 LEO 628

G / HANN / Grey / 2012 / LEVISONN / CORNET OBOLENSKY / 105WJ03 / E: IB Berger GmbH (20000062), Werner MOCK (10158876) / F: Hendrik Könemann / 105WJ03 / E: IB Berger GmbH (20000062), Werner MOCK (10158876) / F: Hendrik Könemann 4 12 = 16.00 38.21



51 Marthe VAN GORP

BEL 455 LAMBORGHINI

G / KWPN / Other / 2016 / GRAND SLAM / ZAMBESI TN / 107CB72 / E: MVG-Stables (20019072) / F: J.J.van Dijk / 107CB72 / E: MVG-Stables (20019072) / F: J.J.van Dijk 4 16 = 20.00 38.28



52 Fawaz RASHED

KUW 341 LITTLE JOE VAN HET INDIHOF

G / BWP / Bay / 2011 / TOULON / CAPITAL / 106EK44 / E: HORSE&FUN TALENTI SSD (20018052) / F: Didier Baert / 106EK44 / E: HORSE&FUN TALENTI SSD (20018052) / F: Didier Baert 16 = 16.00 RT



Dan KREMER

ISR 249 JARRERA

M / KWPN / Bay / 2014 / CARRERA VDL / CLASSE VDL / 107IE60 / E: Kremer pro Equestrian (20006354) / F: L. De Bruijn / 107IE60 / E: Kremer pro Equestrian (20006354) / F: L. De Bruijn Opgegeven

