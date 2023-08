CSI 2*/1*/YH1* Azelhof + Belgian Champiosnhips 7yr old Horses - Summer Tour W2

YOUNG CHAMPIONS AUCTION Tijdschema Ruiter Paard

6 CSI2* - 1m40

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 49 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 16:01 Uur (06.08.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Killian NORRIS

IRL 296 HATRONA

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / NUMERO UNO / 106HN88 / E: Deluxe Sporthorses (20003174), Holger WENZ (10016397) / F: H. Schonewille / 106HN88 / E: Deluxe Sporthorses (20003174), Holger WENZ (10016397) / F: H. Schonewille 0 0 = 0.00 34.13

500.00 EUR

2 Petronella ANDERSSON

SWE 7 OLILIA VD BISSCHOP

M / BWP / Other / 2014 / VIGO D ARSOUILLES STX / BALOUBET DU ROUET / 107AO77 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Tom De Craene / 107AO77 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Tom De Craene 0 0 = 0.00 34.44

400.00 EUR

3 Marwin VAN DEN NIEUWENHUIJZEN

NED 423 INFINITY

M / KWPN / Bay / 2013 / ELDORADO VD ZESHOEK / HEARTBREAKER / 107BA74 / E: Beleggingsmaatschappij M.van der Linden B.V. (20016966) / F: H.Creemers / 107BA74 / E: Beleggingsmaatschappij M.van der Linden B.V. (20016966) / F: H.Creemers 0 0 = 0.00 34.66

300.00 EUR

4 Marine SCAUFLAIRE

BEL 357 JAGALI D'HOOGPOORT

G / SBS / Bay / 2015 / AKTION PUR Z / NABAB DE REVE / 107FC56 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Patrick Dalle / 107FC56 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Patrick Dalle 0 0 = 0.00 35.15

200.00 EUR

5 Pascal VAN LAETHEM

BEL 455 FAUT-IL DES 7 VALLONS

S / SBS / Chestnut / 2011 / COMME IL FAUT 5 / DOUBLE ESPOIR / 105LU48 / E: Heléne COUNSON (10257293) / 105LU48 / E: Heléne COUNSON (10257293) 0 0 = 0.00 35.40

140.00 EUR

6 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 69 KANADA DE VY Z

S / Chestnut / 2014 / KANNAN / OLIMPIC STAR / 108DM33 / E: Ecurie Breul Muriel / F: Yves Vilain / 108DM33 / E: Ecurie Breul Muriel / F: Yves Vilain 0 0 = 0.00 35.43

110.00 EUR

7 Bunoit MOESKOPS

BEL 288 PARIS VAN EECKELGEM

M / BWP / Bay / 2015 / BALOU DU ROUET / FEINSCHNITT IVD RICHTER / 107YU25 / E: Pierre FLORU (10178296) / F: Pierre Floru / 107YU25 / E: Pierre FLORU (10178296) / F: Pierre Floru 0 0 = 0.00 35.57

80.00 EUR

8 Elisa STRUBBE

BEL 400 ONA VAN'T VELDEKEN

M / Bay / 2014 / DIEU MERCI VAN T&L / QUOUGLOF ROUGE / 107NX04 / E: Elisa STRUBBE (10047863), Marianne STUBBE (10026039) / F: Guy Vervaet / 107NX04 / E: Elisa STRUBBE (10047863), Marianne STUBBE (10026039) / F: Guy Vervaet 0 0 = 0.00 35.87

60.00 EUR

9 Olivier PHILIPPAERTS

BEL 319 POPPEMIEKE JW VAN DE MOERHOEVE

M / BWP / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / DIAMANT DE SEMILLY / 107KM83 / E: De Moerhoeve BVBA (20018178), JW Stables BVBA (20004345) / F: JW STABLES BVBA & De Moerhoeve bvba / 107KM83 / E: De Moerhoeve BVBA (20018178), JW Stables BVBA (20004345) / F: JW STABLES BVBA & De Moerhoeve bvba 0 0 = 0.00 36.47

60.00 EUR

10 Jenny KROGSAETER

NOR 231 KWIK TWEET

M / KWPN / Chestnut / 2015 / FOR PLEASURE / TWISTHER / 106WF92 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: G.J.A.Moerings / 106WF92 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: G.J.A.Moerings 0 0 = 0.00 36.70

50.00 EUR

11 Jeroen APPELEN

BEL 14 CHARLIE CHAPLIN 29

G / OLDBG / Chestnut / 2014 / CHALOUBET / QUATTRO B / 107TX77 / E: L&M Sporthorses (20001817) / F: Tailormade Horses Aps / 107TX77 / E: L&M Sporthorses (20001817) / F: Tailormade Horses Aps 0 0 = 0.00 36.82

50.00 EUR

12 Jan MERTENS

BEL 277 SIRA VAN STRIKMOLENHOF Z

M / ZANG / Bay / 2015 / STAKKATO / CALVARO Z / 106YB85 / E: Leen DEBRUYN (10253827), Jan MERTENS (10028654) / F: HANS HENS / 106YB85 / E: Leen DEBRUYN (10253827), Jan MERTENS (10028654) / F: HANS HENS 0 0 = 0.00 37.30

50.00 EUR

= 2,000.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

13 Bunoit MOESKOPS

BEL 287 OAKINGHAM FRANCESSCA

M / AES / Bay / 2012 / HEARTBREAKER / STAKKATO / 105XD95 / E: Oakingham Stud (20000687) / F: Oakingham Stud / 105XD95 / E: Oakingham Stud (20000687) / F: Oakingham Stud 0 0 = 0.00 37.84



14 Jenny KROGSAETER

NOR 229 Caluna De Berlo Z

M / Bay / 2015 / Chellsini Z / Quasimodo Z / E: Team Philippaerts (20002517), Ashford Farm BV (20000148) / F: Patrick BLANCKAERT 44850 LE CELLIER (FRA) / E: Team Philippaerts (20002517), Ashford Farm BV (20000148) / F: Patrick BLANCKAERT 44850 LE CELLIER (FRA) 0 0 = 0.00 38.47



15 Marine SCAUFLAIRE

BEL 356 IBIZA VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2014 / AIR JORDAN ALPHA Z / FARMER / 106TN78 / E: VDV Horses SPRL (20005715) / F: Jos Van Den Bergh / 106TN78 / E: VDV Horses SPRL (20005715) / F: Jos Van Den Bergh 0 0 = 0.00 39.21



16 Elisa STRUBBE

BEL 398 DARK MOON DE GREENBAY Z

S / ZANG / Bay / 2012 / DIARADO / NUMERO UNO / 105OL56 / E: Act dis Ticaret & Eede SPRL / F: Stephane Chantot / 105OL56 / E: Act dis Ticaret & Eede SPRL / F: Stephane Chantot 0 0 = 0.00 39.94



17 Stijn TIMMERMAN

BEL 416 RASTAFARI

G / BAVAR / Bay / 2015 / RASSO ROYAL / 107JS19 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Sebasitan Gonzalvo / 107JS19 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Sebasitan Gonzalvo 0 0 = 0.00 39.95



18 Emilie CONTER

BEL 89 ONSLOW DE ROJU

G / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / ANDIAMO / 107BQ05 / E: Stephex Stables / F: Stefan Smits / 107BQ05 / E: Stephex Stables / F: Stefan Smits 0 0 = 0.00 40.43



19 Arnaud GAUBLOMME

BEL 176 JEZEBEAU BC

G / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / VANCOUVER D'AUVRAY / 108BF49 / E: Tonia / F: Tonia De Paepe / 108BF49 / E: Tonia / F: Tonia De Paepe 0 0 = 0.00 40.60



20 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 313 CALYPSO DES MATIS

G / SF / Grey / 2012 / PADOCK DU PLESSIS*HN / TRESOR DE CHEUX / 105WZ65 / E: Rafi LATHAM (10164017) / F: ISABELLE BERZINGER / 105WZ65 / E: Rafi LATHAM (10164017) / F: ISABELLE BERZINGER 0 0 = 0.00 42.01



21 Stijn TIMMERMAN

BEL 415 NALA NBS

M / ISH / Bay / 2015 / PLOT BLUE / 107KN54 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Kate O'Broin / 107KN54 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Kate O'Broin 0 0 = 0.00 42.15



22 Elisa PIETTEUR

BEL 328 NIRVANA DE LA POMME

G / BWP / Chestnut / 2013 / 106DB62 / E: Elisa PIETTEUR (10226893) / 106DB62 / E: Elisa PIETTEUR (10226893) 0 0 = 0.00 43.00



23 Egor SHCHIBRIK

PLE 371 ILERO

S / KWPN / Other / 2013 / MYLORD CARTHAGO*HN / 105WQ39 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) / 105WQ39 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) 0 0 = 0.00 43.12



24 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 463 GANGSTER D'AMOUR

S / SBS / Bay / 2012 / KANNAN / CHAPMAN ROUGE / 106CI60 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton / 106CI60 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton 0 0 = 0.00 43.96



25 Loris BERRITTELLA

BEL 40 BALOU DES FRIMONTS

G / SCSL / Chestnut / 2014 / BALOU DU ROUET / UNKNOWN / 106PY10 / E: Celine GAILLY (10202181) / F: Sebastien Vigneron / 106PY10 / E: Celine GAILLY (10202181) / F: Sebastien Vigneron 0 0 = 0.00 45.33



26 Mike VAN OLST

BEL 458 U2 VD RODE POELHOEVE

G / HOLST / Chestnut / 2014 / URIKO / CARETINO / 107PL81 / E: Wim MOTMANS (10268404), Twiggy WOUTERS (10138746) / F: Volker Thedens / 107PL81 / E: Wim MOTMANS (10268404), Twiggy WOUTERS (10138746) / F: Volker Thedens 0 0 = 0.00 45.53



27 Gregory GOOSSENS

BEL 189 MELVIS VAN DE PASPOLDER

S / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / TENOR DE LA COURS / 105OJ31 / E: Gregory Goossens (10440507) / F: Florent Janssens / 105OJ31 / E: Gregory Goossens (10440507) / F: Florent Janssens 0 0 = 0.00 45.59



28 Axel VANDOORNE

BEL 477 JACARTA

G / BWP / Chestnut / 2009 / LARINO (EX LANCELOT) 93.6142 / LORD Z 210031490 / 105DK09 / E: Dimitri Degrave / F: Dimitri Degrave / 105DK09 / E: Dimitri Degrave / F: Dimitri Degrave 0 4 = 4.00 33.92



29 Virginie THONON

BEL 407 DAYTON SITTE

S / SBS / Chestnut / 2009 / OGANO SITTE (E.T.) / CLINTON / 104YQ81 / E: Virginie THONON (10006345), Nicolas BOUDRENGHIEN (10224351) / F: Nicolas Boudrenghien / 104YQ81 / E: Virginie THONON (10006345), Nicolas BOUDRENGHIEN (10224351) / F: Nicolas Boudrenghien 0 4 = 4.00 34.94



30 Mirte ROELANTS

BEL 348 CORNET'STAR DES ARSYS

G / Bay / 2014 / CORNET'S PRINZ / LEVANTOS I / 107RB11 / E: Crasson / F: Alfons Thoben / 107RB11 / E: Crasson / F: Alfons Thoben 0 4 = 4.00 35.01



31 Virginie THONON

BEL 410 PERTINI VD AXELHOEVE

G / BWP / Chestnut / 2015 / OGANO SITTE / CHELLANO Z / 107MS97 / E: Patrick HUYSE (10179538) / F: Yves Lippens / 107MS97 / E: Patrick HUYSE (10179538) / F: Yves Lippens 0 4 = 4.00 35.65



32 François ESTEVES DA SILVA

BRA 145 H5 HARD TO GET

G / KWPN / Grey / 2012 / BERLIN / L'AMOUR Z / 105SE65 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / 105SE65 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) 0 4 = 4.00 35.78



33 Niels FOCKAERT

BEL 166 PHOENIX VAN DE KLEINHEIDE

M / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CLINTON / 107CU65 / E: Tal Milstein Stables (20000399), BRIANNE GOUTAL LLC (20001767) / F: Janssens Frans / 107CU65 / E: Tal Milstein Stables (20000399), BRIANNE GOUTAL LLC (20001767) / F: Janssens Frans 0 4 = 4.00 38.26



34 Jonathan SOQUET

BEL 384 MARCOTIQUE DNL

S / BWP / Chestnut / 2012 / FOR PASSION D'IVE Z / EROS PLATIERE / 105SM14 / E: Vanhoof / F: Lieven en Ilse De Nutte - De Vleminck / 105SM14 / E: Vanhoof / F: Lieven en Ilse De Nutte - De Vleminck 4 0 = 4.00 39.12



35 Logan FIECHTER

NED 155 E HOODSTOCK Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD / VIGARO Z / 107LQ48 / E: Stal Fiechter (20000518) / F: A.J. SMOLDERS / 107LQ48 / E: Stal Fiechter (20000518) / F: A.J. SMOLDERS 0 4 = 4.00 39.44



36 Egor SHCHIBRIK

PLE 369 CRACK BOOM DES ANGES

G / SF / Chestnut / 2012 / NORTON D' EOLE / CENTO / 105PO49 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) / 105PO49 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) 0 4 = 4.00 39.55



37 Jens VAN GRUNSVEN

NED 443 IDEXTRO

S / KWPN / Bay / 2013 / DEXTER R / INDOCTRO / 107JC64 / E: Stal van Grunsven (20000611) / 107JC64 / E: Stal van Grunsven (20000611) 0 4 = 4.00 40.97



38 Simon VLAMINCK

BEL 513 FOLIE DES FLAGUES

M / Bay / 2015 / TODT UN PRINCE / UGANO SITTE / 107MW79 / E: Vlaminck / F: Frederic Lavoinne / 107MW79 / E: Vlaminck / F: Frederic Lavoinne 4 0 = 4.00 41.23



39 Jens VAN GRUNSVEN

NED 444 JUDESKA

M / KWPN / Other / 2014 / EMIR R / ODERMUS / 107BD37 / E: Stal van Grunsven (20000611) / F: DE KRUIJF/ VAN MINNEN / 107BD37 / E: Stal van Grunsven (20000611) / F: DE KRUIJF/ VAN MINNEN 0 4 = 4.00 44.41



40 Matheus FERREIRA GOMES CORRÊA

BRA 151 ECLYPSE DES FORETS

M / SF / Grey / 2014 / PRESIDENT / VOLTAIRE / 107FX22 / E: Eclipse Nv / F: Fabrice Paris / 107FX22 / E: Eclipse Nv / F: Fabrice Paris 4 0 = 4.00 44.59



41 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 464 INVINCIBLE

S / SBS / Grey / 2014 / NUMERO UNO / ERIKA D\\\'88 / 107FV04 / E: Matton Invest bvba / F: WILLY MATTON / 107FV04 / E: Matton Invest bvba / F: WILLY MATTON 4 0 = 4.00 44.66



42 Benny VAN DE WALLE

BEL 420 DA SILVA VAN'T SCHAAPHOF Z

M / ZANG / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CLINTON / 107EN64 / E: Benny VAN DE WALLE (10070380) / F: Maurice Van De Walle / 107EN64 / E: Benny VAN DE WALLE (10070380) / F: Maurice Van De Walle 4 0 = 4.00 44.71



43 Laura BLOMMAERT

BEL 52 OVINA V/DEN HEIKANT

M / BWP / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / KANNAN / 107WX38 / E: Benny VAN DE WALLE (10070380) / F: Wim Van Driessche / 107WX38 / E: Benny VAN DE WALLE (10070380) / F: Wim Van Driessche 0 4 = 4.00 51.94



44 Thomas DE WIT

BEL 109 HAITI DW Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / SCUDERIA 1918 HALIFAX VAN HET / CICERO Z VAN PAEMEL / 107AL15 / E: DW Stables (20016510) / F: DW Stables / 107AL15 / E: DW Stables (20016510) / F: DW Stables 0 8 = 8.00 37.69



45 Marcel VAN DRIEL

NED 434 JUMPER VAN DE MUGGENHOEK

G / KWPN / Bay / 2014 / DOUGLAS / 107IX80 / E: Geert SCHEPENS (10247156) / 107IX80 / E: Geert SCHEPENS (10247156) 0 8 = 8.00 38.19



46 Fanny RIVON

FRA 347 OS TINTO RIOJA

M / Chestnut / 2014 / LUIDAM / AMI Z / 106LL68 / E: Alice DEVEZA (10221098) / 106LL68 / E: Alice DEVEZA (10221098) 0 8 = 8.00 39.71



46 Fanny RIVON

FRA 347 OS TINTO RIOJA

M / Chestnut / 2014 / LUIDAM / AMI Z / 106LL68 / E: Alice DEVEZA (10221098) / 106LL68 / E: Alice DEVEZA (10221098) 0 8 = 8.00 39.71



48 Jonathan SOQUET

BEL 385 PEPPER ANNA GIGUELLERIE Z

M / ZANG / Bay / 2014 / PEPPERMILL / LORD Z / 107FL89 / E: Pierre PAINDAVEINE (10162275) / 107FL89 / E: Pierre PAINDAVEINE (10162275) 4 4 = 8.00 40.29



49 Filippo FERRANTELLI

BRA 149 ISOTTA

M / HANN / Bay / 2014 / INLINER / STAKKATO / 106QW47 / E: Linde Equestrian (20005290) / 106QW47 / E: Linde Equestrian (20005290) 4 4 = 8.00 45.88



www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.